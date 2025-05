Zbudowali magnes tak silny, że może podnieść lotniskowiec. Ma zapewnić tanią energię

To właśnie te potężne nadprzewodzące magnesy będą trzymać plazmę w ryzach wewnątrz głównej komory reaktora, w tokamaku, który przypomina olbrzymiego, stalowego pączka z dziurką. Energia do magnesów jest dostarczana impulsowo, a ich chłodzenie wymaga temperatur bliskich zera absolutnego - ok. -269 stopni C.