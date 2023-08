Na litrze wody morskiej przejedziesz tyle, co na 300 litrach paliwa. Coraz bliżej przełomu

Eksperyment odbył się 5 grudnia 2022 r. i trwał zaledwie kilka sekund. W tym czasie kapsułka z paliwem została skompresowana i podgrzana do temperatury ponad 100 milionów stopni Celsjusza. W jej wnętrzu doszło do reakcji termojądrowej, w której jądra atomów deuteru i trytu (izotopów wodoru) połączyły się w jądra helu i neutrony. Reakcja ta wytworzyła energię równą około 1,3 megadżula (MJ), czyli tyle co spalenie około 30 gramów benzyny. To może wydawać się niewiele, ale trzeba pamiętać, że kapsułka miała średnicę zaledwie 2 milimetrów i masę około 0,0002 grama. Co ważniejsze, energia ta była większa niż energia lasera użyta do zapoczątkowania reakcji, która wynosiła około 1,1 MJ. To oznacza, że osiągnięto zapłon termojądrowy z net energy gain.