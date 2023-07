Przez przypadek uzyskali prąd z powietrza. Marzenie Tesli może się wkrótce spełnić

Zespół naukowców zdając sobie sprawę, że to, co odkrył, może mieć potencjał, zaczął stosować inną metodę. Zamiast nanodrutów, teraz dziurkują materiały milionami maleńkich otworów, określanych mianem „nanoporów”. W ten sposób stworzyli urządzenie wielkości znaczka pocztowego o grubości mniej więcej jednej piątej ludzkiego włosa. Jest ono w stanie wygenerować prąd o mocy około jednego mikrowata. Jaka to ilość? Wystarczająca do tego, by sprawić, aby zaświecił jeden piksel na ekranie LED.