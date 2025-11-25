REKLAMA
Eksplorator plików Windows działa za wolno. Microsoft ma na to sposób

Microsoft przyznał, że jeden z kluczowych elementów systemu Windows 11 działa zbyt wolno. Gigant widzi problem i obiecuje poprawę. Tylko czy warto mu zaufać, po ostatnich wtopach?

Albert Żurek
Windows 11 wolny
Mowa o Eksploratorze Windows. To rozwiązanie, które jest natywnym menedżerem plików i podstawowym elementem środowiska graficznego w Windowsie. Niestety, w ostatnim czasie ten fundamentalny element zaczął szwankować. Microsoft przyznał się do porażki i tworzy rozwiązanie.

Microsoft przyznaje, że Eksplorator Windows działa wolno

Większość z nas korzysta z Eksploratora Windows nie wiedząc, jak ważny jest to element systemu Microsoftu. Robiąc cokolwiek z plikami, używamy tego narzędzia. Trudno jednak nazwać Eksplorator Windows narzędziem idealnym. Dość często oprogramowanie wyłącza się ze względu na błąd. Znacznie powszechniej użytkownicy spotykają problemy z wydajnością tego elementu.

Czynności, które powinny zajmować dosłownie chwilę, nierzadko wymagają czekania. Szczególnie na komputerach o mniejszej mocy obliczeniowej. Okna wyświetlają się z opóźnieniem.

Nie pomaga fakt, że Microsoft dodawał też mnóstwo innych opcji - niekoniecznie ze spójną stylistką interfejsu. Dobrym przykładem była nachalna integracja usługi OneDrive w różnych zakamarkach systemu. Dodatkowo w oprogramowaniu pojawia się coraz więcej funkcji sztucznej inteligencji. Mimo że komputer w teorii jest w stanie zaoferować więcej opcji, to wszystko spowalnia działanie Eksploratora Windows.

Dlatego gigant pracuje nad nową funkcją, która ma "poprawić wydajność uruchamiania Eksploratora".

Nowa funkcja w Windowsie 11 ma nieco ulepszyć działanie sytemu Windows

Aby to osiągnąć, w testowej wersji systemu oznaczonej numerem 26220.7271 gigant dodał możliwość wstępnego ładowania Eksploratora Windows w tle. Rozwiązanie ma poprawić szybkość uruchamiania. Microsoft ma nadzieję, że ten element systemu Windows 11 będzie uruchamiał się szybciej, gdy “będzie potrzebny”.

W opcjach folderów Eksploratora Plików w sekcji Widok pojawi się dedykowany przełącznik “Włącz wstępne ładowanie”. Microsoft wprowadzając tę opcję otwarcie przyznaje się do porażki i sam widzi problem w działaniu jednego z kluczowych elementów systemu Windows. Miejmy nadzieję, że nowość faktycznie poprawi kwestię korzystania z komputera z systemem Microsoftu.

Obrazek główny: sdx15 / Shutterstock.com

Albert Żurek
25.11.2025 18:29
Tagi: MicrosoftWindowsWindows 11
