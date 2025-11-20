REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Microsoft naprawił Pasek zadań w Windowsie 11. Ale to nie to, co myślisz

Oczywiście że nadal, niezmiennie i nieubłaganie nie da się zmienić pozycji Paska zadań Windows na ekranie. Wracają jednak funkcje, które tak bardzo lubiłem w Windowsie 10.

Maciej Gajewski
Windows 11 kalendarz Pasek zadań
REKLAMA

Windows 10 był dla wielu użytkowników punktem odniesienia. System, który łączył nowoczesny wygląd z praktycznymi rozwiązaniami. Jednym z nich był prosty, ale niezwykle użyteczny kalendarz w Pasku zadań. Kliknięcie na zegar otwierało listę nadchodzących wydarzeń, pozwalając szybko sprawdzić plan dnia. W Windowsie 11 tę funkcję… po prostu usunięto. I tak przez niemal pięć lat użytkownicy musieli radzić sobie bez niej. 

Podczas konferencji Ignite 2025 w San Francisco Microsoft ogłosił, że kalendarz wraca. Pasek zadań w Windowsie 11 staje się symbolem głębszej transformacji - z prostego panelu do uruchamiania aplikacji w centrum sterowania sztuczną inteligencją. No ale po kolei.

REKLAMA

Czytaj też:

Agenda view, czyli powrót oczywistości

Niezbyt funkcjonalny kalendarz w Pasku zadań Windowsa 11 25H2

Nowa funkcja Agenda view w przypomina rozwiązania znane z macOS-a czy Chrome OS-a, no i starszych wersji Windowsa. To chronologiczna lista wydarzeń wyświetlana bezpośrednio w Pasku zadań. Różnica polega na tym, że Microsoft dodał interakcję: można od razu dołączyć do spotkania w Teamsach, skonsultować się z Copilotem czy przejrzeć szczegóły prezentacji - bez opuszczania kalendarza. 

Brzmi jak drobiazg, ale właśnie takie oczywistości przez lata były w Windowsie 11 zaniedbywane. Od premiery w 2021 r. priorytetem stała się estetyka i minimalistyczny design, a nie funkcjonalność. Agenda view trafi do wersji preview w grudniu, pełna dostępność planowana jest dopiero na 2026 rok. To pokazuje jak długo Microsoft każe czekać na coś, co powinno być standardem.

class="wp-image-5645743"
Tak będzie w nieodległej przyszłości. Wreszcie!

Pasek zadań jako centrum agentów AI. Bo to też potencjalnie ważne

Najważniejsza zmiana nie dotyczy jednak kalendarza. Microsoft redefiniuje rolę Paska zadań. To już nie tylko miejsce na ikony aplikacji, lecz centrum sterowania cyfrowymi agentami. 

https://cdn-sw.spidersweb.pl/2025/11/windows-11-kalendarz-pasek-zadan-4.png
1/2
Copilot na Pasku zadań
Copilot na Pasku zadańCopilot na Pasku zadań

Nowość o nazwie Ask Copilot on the taskbar pozwala uruchamiać agentów AI bezpośrednio z paska. Wystarczy wpisać polecenie albo użyć symbolu @, aby aktywować konkretnego agenta. Status pracy widoczny jest w czasie rzeczywistym - ikona pokazuje postęp, a użytkownik może śledzić działania bez przełączania okien. To zmienia sposób pracy. Multitasking, który często prowadzi do chaosu, zostaje zastąpiony delegowaniem zadań agentom. Ty skupiasz się na jednym zadaniu, a Copilot w tle wykonuje resztę.

Kolejna nowość to Writing Assistance. Copilot potrafi przepisywać i poprawiać tekst w dowolnym polu aplikacji. Można jednym kliknięciem zmienić brzmienie e-maila na bardziej profesjonalne, a dokumentację poprawić pod kątem gramatyki. To akurat działa wyłącznie na komputerach Copilot+.

REKLAMA
Korekta językowa zawsze pod ręką

Na koniec Microsoft zapowiedział Outlook summary feature. Copilot automatycznie streszcza długie wiadomości. Nie trzeba czytać całej korespondencji - wystarczy skrót. To rodzi pytanie: czy technologia zwiększa produktywność, czy raczej uczy nas powierzchowności? Microsoft wierzy w pierwsze, ale krytycy obawiają się drugiego.

REKLAMA
Maciej Gajewski
20.11.2025 07:25
Tagi: MicrosoftSystemy operacyjneSztuczna inteligencja (AI)WindowsWindows 11
Najnowsze
7:00
Domowe seanse zamiast kina. Podczas Black Week Polacy inwestują w rozrywkę w domu
Aktualizacja: 2025-11-20T07:00:00+01:00
6:13
Tańszy Samsung będzie miał dziwną przewagę. Wyprzedzi Galaxy S26
Aktualizacja: 2025-11-20T06:13:00+01:00
6:12
Tajne satelity przestały być tajne. Sprawa się rypła przez astronoma-amatora
Aktualizacja: 2025-11-20T06:12:00+01:00
6:03
Lotnisko w Krakowie jest feralne. Drugie mogłoby pomóc, ale jest problem
Aktualizacja: 2025-11-20T06:03:00+01:00
6:00
Wojsko uzbroi nasze Abramsy. Zyskają potężną ochronę
Aktualizacja: 2025-11-20T06:00:00+01:00
21:17
Microsoft stawia producentom twarde warunki. Podziękujesz mu
Aktualizacja: 2025-11-19T21:17:58+01:00
20:23
Chcą zabić tanie karty graficzne. To będzie katastrofa
Aktualizacja: 2025-11-19T20:23:19+01:00
19:21
Najnowszy Battlefield za darmo. Nie trzeba wydawać 300 zł
Aktualizacja: 2025-11-19T19:21:41+01:00
18:54
Widzisz coś podejrzanego i zgłaszasz służbom. Takiej aplikacji jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-19T18:54:31+01:00
17:52
Niczego nie nauczyliście się w kwestii haseł. Porażka
Aktualizacja: 2025-11-19T17:52:57+01:00
17:28
Word, Excel i PowerPoint na sterydach. Robota sama się zrobi
Aktualizacja: 2025-11-19T17:28:23+01:00
16:52
Widziałem, jak pracuje robot budujący domy w Polsce. Tak wygląda przyszłość
Aktualizacja: 2025-11-19T16:52:33+01:00
16:47
YouTube jak Messenger. Chyba im się coś pomyliło
Aktualizacja: 2025-11-19T16:47:41+01:00
16:24
Składany iPhone zaskoczy. Będzie lepszy niż Androidy
Aktualizacja: 2025-11-19T16:24:50+01:00
15:57
Tłumaczą się z gigantycznej awarii internetu. Mówią, co poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-11-19T15:57:15+01:00
15:39
AI, drony i woda. Huawei szuka pomysłów na agritech
Aktualizacja: 2025-11-19T15:39:55+01:00
15:11
Snapdragon X2 pozamiatał. Używałem go i rozmawiałem z twórcami
Aktualizacja: 2025-11-19T15:11:07+01:00
14:40
3999 zł - tyle kosztuje najmocniejszy flagowiec na rynku. To OnePlus 15
Aktualizacja: 2025-11-19T14:40:37+01:00
14:22
Polska zbroi się na potęgę. "Najsilniejsza artyleria w Europie"
Aktualizacja: 2025-11-19T14:22:22+01:00
14:14
Złodzieje zrobili się wybredni. Gardzą Androidem
Aktualizacja: 2025-11-19T14:14:25+01:00
13:14
Autobusy na wodór nie wypaliły. To może… tramwaje?
Aktualizacja: 2025-11-19T13:14:53+01:00
12:27
Koniec radzieckiego złomu w polskiej armii. Epokowa zmiana
Aktualizacja: 2025-11-19T12:27:58+01:00
12:00
Awaria PKO BP. Aplikacja IKO i karty przestały działać
Aktualizacja: 2025-11-19T12:00:42+01:00
11:24
Emirates z darmowym Starlinkiem. Koniec "trybu samolotowego"
Aktualizacja: 2025-11-19T11:24:48+01:00
10:53
Czarny piątek z umiarem. Jak nie poddać się zakupowej gorączce?
Aktualizacja: 2025-11-19T10:53:22+01:00
10:34
Teleskop Webba namierzył mityczne gwiazdy. Czyste cuda
Aktualizacja: 2025-11-19T10:34:39+01:00
9:30
Płacą za dwa fotele, jadą sami. Nie pojmuję, ale mogą
Aktualizacja: 2025-11-19T09:30:32+01:00
9:00
Czysty dom, szczęśliwe zwierzę. To nowe rozdanie w BISSELL
Aktualizacja: 2025-11-19T09:00:10+01:00
8:15
Potrzebujesz superkomputera? Apple: kup sobie kilka Maców Mini
Aktualizacja: 2025-11-19T08:15:16+01:00
6:45
Spotify za darmo za używanie Paczkomatów. Szybko uzbieram
Aktualizacja: 2025-11-19T06:45:00+01:00
6:34
Roblox zażąda od dziecka selfika. Polskich graczy to nie ominie
Aktualizacja: 2025-11-19T06:34:00+01:00
6:23
Przez ekscytację Steam Machine zapomnieliście o najważniejszym
Aktualizacja: 2025-11-19T06:23:00+01:00
6:12
Właśnie przekazujemy satelity pod kontrolę AI. Skynet lubi to
Aktualizacja: 2025-11-19T06:12:00+01:00
6:01
Czy AI potrafi (już) czuć? Wyniki są jasne, gorzej z wnioskami
Aktualizacja: 2025-11-19T06:01:00+01:00
21:23
Microsoft ostrzega przed nowymi funkcjami Windows 11. Dobrze czytasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:23:05+01:00
21:11
Czekasz na nowy design Apple Watcha? To sobie poczekasz
Aktualizacja: 2025-11-18T21:11:56+01:00
20:56
Kupujesz smartfon Galaxy, drugi masz za darmo. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-18T20:56:51+01:00
20:29
Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI
Aktualizacja: 2025-11-18T20:29:58+01:00
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA