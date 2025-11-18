REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Tym jest Agentyczny Windows. Będziemy jak klawisz pilnujący AI

Po miesiącach ciszy i spekulacji Microsoft wreszcie uchyla rąbka tajemnicy, czym właściwie ma być agentyczny system operacyjny. To konkretna wizja przyszłości Windowsa.

Maciej Gajewski
Windows agentic OS co to
REKLAMA

Najważniejszym elementem tej układanki jest agent workspace. Microsoft opisuje go jako odizolowaną przestrzeń w systemie, w której sztuczna inteligencja działa niezależnie od użytkownika. Nie chodzi o folder czy proces w tle, lecz o pełnoprawną sesję Windowsa: z własnym pulpitem, własnym zestawem uprawnień i własnym kontem użytkownika. 

To rozwiązanie przypomina Piaskownicę Windows (Windows Sandbox), ale jest znacznie bardziej zaawansowane. Każdy agent pracuje w swojej wydzielonej przestrzeni, nie kolidując ani z innymi agentami, ani z użytkownikiem. Granice są wyraźne: jeden agent nie ma automatycznego dostępu do zasobów drugiego, a wszystkie działania odbywają się w ramach jasno określonych uprawnień. 

REKLAMA

Czytaj też:

Człowiek i AI ramię w ramię

W praktyce oznacza to, że komputer będzie w stanie wykonywać zadania w tle, podczas gdy użytkownik pracuje jak dotychczas. Agent działa równolegle, w osobnej sesji, co zapewnia izolację i bezpieczeństwo, ale nie wymaga uruchamiania pełnej maszyny wirtualnej.  Agenci mogą otrzymywać dostęp do wybranych folderów czy aplikacji, a ich zużycie zasobów systemowych skaluje się dynamicznie. Jeśli agent nic nie robi, nie obciąża procesora ani pamięci. To podejście ma być wydajniejsze i bardziej elastyczne niż dotychczasowe rozwiązania pokroju Windows Sandbox. 

Pierwszym przykładem wykorzystania agent workspace jest Copilot Actions, dostępny już w ramach programu Copilot Labs dla Windows Insider. To funkcja, która pozwala Copilotowi wykonywać codzienne czynności - od organizacji plików, przez planowanie spotkań, po wysyłanie e-maili. 

Copilot działa jak cyfrowy współpracownik, który klika, pisze i przewija niczym człowiek, ale robi to szybciej i precyzyjniej. Microsoft zapowiada, że agent workspace trafi wkrótce do prywatnego developer preview, co oznacza, że technologia jest już w fazie testów i jej szerokie wdrożenie to kwestia miesięcy, nie lat. 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

Nie da się mówić o AI bez poruszenia kwestii bezpieczeństwa. Microsoft podkreśla, że traktuje je jako fundament, a nie dodatek. Firma wskazuje trzy filary, na których opiera się model agentyczny: 

  1. Non-repudiation - każde działanie agenta jest rejestrowane i odróżnialne od działań użytkownika. 
  2. Confidentiality - agenci muszą spełniać najwyższe standardy ochrony danych. 
  3. Authorization - użytkownik zatwierdza wszystkie działania dotyczące jego danych. 

Do tego dochodzą szczegółowe wytyczne dla deweloperów: obowiązek generowania logów, zasada najmniejszych uprawnień, pełna audytowalność działań i zgodność z Deklaracją Prywatności Microsoft oraz Standardem Odpowiedzialnej AI. 

Co z tego ma użytkownik?

Dla zwykłego posiadacza PC oznacza to przede wszystkim większą kontrolę. Agenci będą działać w przejrzystym, monitorowanym środowisku, a ich uprawnienia można będzie ograniczać do konkretnych folderów. Jeśli coś pójdzie nie tak to agenta da się łatwo zatrzymać - bez ryzyka awarii całego systemu.  To podejście ma sprawić, że korzystanie z AI stanie się bezpieczne i przewidywalne, a jednocześnie nie będzie wymagało od użytkownika specjalistycznej wiedzy. 

Microsoft nie zamierza ograniczać agentów do własnych aplikacji. Firma otwiera framework dla twórców zewnętrznych, którzy będą mogli budować własne agenty AI. W przyszłości możemy więc zobaczyć agentów w aplikacjach bankowych, biurowych czy graficznych.  Warunek jest jeden: każdy agent musi spełniać rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa. To sposób na uniknięcie chaosu i zapewnienie spójności w całym ekosystemie Windowsa. 

Na razie agent workspace dostępny jest wyłącznie w prywatnym developer preview. Microsoft zbiera opinie i dopracowuje szczegóły. Copilot Actions to dopiero przedsmak tego, co czeka użytkowników w kolejnych miesiącach. 

REKLAMA

Windows, jakiego nie znamy

Wszystko wskazuje na to, że Windows przestanie być biernym systemem operacyjnym, czekającym na polecenia użytkownika. Stanie się platformą, w której sztuczna inteligencja aktywnie uczestniczy w codziennej pracy - ale zawsze w ramach jasno określonych zasad i pod pełną kontrolą użytkownika. 

To fundamentalna zmiana. Microsoft nie tylko dodaje kolejną funkcję, lecz zmienia rolę systemu operacyjnego. Czy to faktycznie dobry pomysł? Jeszcze za wcześnie na jednoznaczne odpowiedzi, ale jedno jest pewne: przyszłość Windowsa właśnie nabrała nieco bardziej konkretnych kształtów. 

REKLAMA
Maciej Gajewski
18.11.2025 20:29
Tagi: CopilotMicrosoftSystemy operacyjneSztuczna inteligencja (AI)WindowsWindows 11
Najnowsze
20:05
Zrobił stronę z godzinami seansów bez reklam. Ludzie zachwyceni
Aktualizacja: 2025-11-18T20:05:06+01:00
19:21
Rząd aktywuje 3 stopień CHARLIE. Wiele się zmieni, nie tylko na kolei
Aktualizacja: 2025-11-18T19:21:44+01:00
19:03
Apple o tym nie mówi. iPhone 17 ma cichą przewagę nad poprzednikami
Aktualizacja: 2025-11-18T19:03:33+01:00
18:40
Jak płacić za parkowanie w Warszawie? Przegląd aplikacji i ich funkcji
Aktualizacja: 2025-11-18T18:40:34+01:00
18:29
Nowy robot Lidla jest malutki i taniutki. MC Compact będzie hitem
Aktualizacja: 2025-11-18T18:29:22+01:00
18:13
Microsoft musi zwolnić ekipę od social media. Fatalny żart
Aktualizacja: 2025-11-18T18:13:44+01:00
17:49
STALKER 2 żegna Xboksa. Straszna, ale piękna historia w branży gier
Aktualizacja: 2025-11-18T17:49:50+01:00
17:00
Gemini 3 już jest, dla każdego. Tak działa "pogromca ChatGPT"
Aktualizacja: 2025-11-18T17:00:32+01:00
16:56
3I/Atlas to tylko kometa? Kosmiczny detektyw Harvardu prowokuje
Aktualizacja: 2025-11-18T16:56:57+01:00
16:29
Robot kuchenny Lidla najtaniej w historii. Sam go kupię
Aktualizacja: 2025-11-18T16:29:23+01:00
15:55
Pół Internetu nie działa. Jest winny, tym razem nie Amazon
Aktualizacja: 2025-11-18T15:55:22+01:00
15:46
Ten smartfon zmienia wszystko. Honor Magic V5 wyznacza nowy standard w składanych modelach
Aktualizacja: 2025-11-18T15:46:01+01:00
13:00
DJI Osmo Action 6: niby kamerka sportowa, a z funkcją z prawdziwych aparatów
Aktualizacja: 2025-11-18T13:00:00+01:00
12:28
Android 17 ma już słodką nazwę. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-11-18T12:28:28+01:00
11:39
Wielka zmiana w iPhone’ach. Wywalą Siri z telefonów
Aktualizacja: 2025-11-18T11:39:22+01:00
11:31
Nasz system kaucyjny prawie działa. Niemcy zjadają nas na śniadanie
Aktualizacja: 2025-11-18T11:31:26+01:00
10:01
Zaprojektował iPhone’a i zwiał. Sypie się dział projektowy Apple'a
Aktualizacja: 2025-11-18T10:01:01+01:00
9:24
Biletu do kasownika już nie kupisz. Pasażerowie wściekli i ja ich rozumiem
Aktualizacja: 2025-11-18T09:24:28+01:00
9:00
Największa taka inwestycja w Polsce. Widziałem PGE Nowy Rybnik od środka
Aktualizacja: 2025-11-18T09:00:12+01:00
8:08
iPhone bez przycisków będzie dziwny. Bez etui nie podchodź
Aktualizacja: 2025-11-18T08:08:21+01:00
7:28
Elon Musk i szef Fortnite’a mają dwie prośby do Microsoftu. Obie są absolutnie słuszne
Aktualizacja: 2025-11-18T07:28:32+01:00
6:15
Łodzie podwodne dla Polski. Włosi oferują robiący wrażenie bonus
Aktualizacja: 2025-11-18T06:15:00+01:00
6:12
Samsung Galaxy S26 kontra iPhone 17. Przewaga widoczna gołym okiem
Aktualizacja: 2025-11-18T06:12:00+01:00
6:11
Chcą szpitali pod ziemią. "Potrzeba jest pilna"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:11:00+01:00
6:03
Przerzucamy nasze Homary do Finlandii. "Pierwsza taka akcja w historii"
Aktualizacja: 2025-11-18T06:03:00+01:00
6:00
Polska rakieta odlicza dni do startu. Misja zapowiada się imponująco
Aktualizacja: 2025-11-18T06:00:00+01:00
21:31
Abonament, który rozbija bank. Ja się pytam: po co przepłacać?
Aktualizacja: 2025-11-17T21:31:18+01:00
21:03
Ostatni moment na kupno karty graficznej. Robi się naprawdę nieprzyjemnie
Aktualizacja: 2025-11-17T21:03:30+01:00
20:36
Windows pod ostrzałem. Szef Microsoftu próbuje gasić pożar
Aktualizacja: 2025-11-17T20:36:17+01:00
20:13
Światłowód wreszcie za sensowną kasę. Brałbym w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-17T20:13:44+01:00
19:56
Wpadł jeden z najgroźniejszych cyberterrorystów. Brawura go zgubiła
Aktualizacja: 2025-11-17T19:56:02+01:00
19:13
Apple porzuca legendarne komputery. Bolesny cios dla użytkowników
Aktualizacja: 2025-11-17T19:13:56+01:00
18:51
Boeing szkoli pilotów na grze Xboxa. Większy sens niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-17T18:51:51+01:00
18:16
Amazon zaostrza kontrolę nad sprzętem. "Kupujesz, my decydujemy"
Aktualizacja: 2025-11-17T18:16:53+01:00
17:51
Koniec z cwaniactwem. Tak Windowsa już nie aktywujesz
Aktualizacja: 2025-11-17T17:51:09+01:00
17:30
PKP Intercity tnie ceny biletów. Aż głupio nie jechać
Aktualizacja: 2025-11-17T17:30:19+01:00
17:02
Glovo dowozi iPhone'y jak pizzę. Czekasz godzinę, masz telefon
Aktualizacja: 2025-11-17T17:02:21+01:00
16:00
Szykują serwerownie w kosmosie. Ziemi zwyczajnie kończy się prąd
Aktualizacja: 2025-11-17T16:00:05+01:00
15:06
Nowa apka od Apple’a. Już nie przegapisz gola na iPhonie
Aktualizacja: 2025-11-17T15:06:58+01:00
13:30
iPhone 17 Pro tyle powinien kosztować od początku. Gruba promocja
Aktualizacja: 2025-11-17T13:30:57+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA