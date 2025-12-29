W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co

Ładowanie...

Xiaomi po spektakularnej decyzji o zmianie planów wydawniczych i numeracji swoich urządzeń, tak żeby bezpośrednio konkurować z iPhone’em, postanowiło zaszaleć i pokazać smartfon, który ma przesunąć granice w zakresie fotografii mobilnej. Oprócz mocnych podzespołów ma pierścień, który upodabnia smartfon do klasycznego aparatu.

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition imponuje

Procesor to najmocniejszy obecnie Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu może towarzyszyć do 16 GB RAM i do 1 TB pamięci na dane. Ekran to przepiękny 6,9-calowy panel AMOLED o jasności do 3500 nitów, ale największe wrażenie robią aparaty. Głowny ma 50 Mpix i 1-calową matrycę. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 200 Mpix z obiektywem peryskopowym. Wyspa aparatów jest okrągła, a to co ją wyróżnia to pierścień, który się obraca. Po co? Żeby dać poczucie korzystania z klasycznego aparatu.

Według producenta pokręcenie nim aktywuje aparat, a samo pokrętło może mieć kilka innych zastosowań niż podstawowy do zoomu - można ustawić nim ekspozycję, balans bieli lub ostrość oraz przełączanie pomiędzy obiektywami.

Do tego dochodzi możliwość zamówienia uchwytu fotograficznego i w połączeniu z obrotowym pierścieniem mamy smartfon, który wygląda jak klasyczny aparat.

Fajne, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?

A mi ciągle nie może wyjść z głowy stwierdzenie, że gdybym chciał regulować zoom jak w aparacie, to po prostu kupiłbym aparat. O tym najwidoczniej zapominają producenci smartfonów, którzy za wszelką cenę chcą zrobić ze swoich urządzeń mini aparaty. Zobaczcie sami - Xiaomi daje obrotowy pierścień, a Vivo i OnePlus zewnętrzny obiektyw, który zakłada się na tył urządzenia, żeby uzyskać imponujący zoom. Wprawdzie takie rozwiązanie w żaden sposób nie ułatwia fotografowania, bo wymaga poświęcenie odrobiny czasu na montaż, za to ogranicza możliwości transportowe telefonu.

Rozwiązanie Xiaomi jest mniej inwazyjne, ale nadal nie potrafię myśleć o nim inaczej niż w kategorii: może fajne, ale kompletnie niepotrzebne. Może wbrew pozorom tak właśnie ma być?

Paweł Grabowski 29.12.2025 15:50

