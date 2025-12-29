Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co

Xiaomi nadal szuka swojej drogi, którą ostatnio zagubiło na rzecz kopiowania Apple. Tym razem decyduje się na obrotowy pierścień, który ma zmieniać sposób, w jaki robimy zdjęcia. Smartfon Xiaomi 17 Ultra Leica Edition ma obrotowy pierścień.

Paweł Grabowski
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
REKLAMA

Xiaomi po spektakularnej decyzji o zmianie planów wydawniczych i numeracji swoich urządzeń, tak żeby bezpośrednio konkurować z iPhone’em, postanowiło zaszaleć i pokazać smartfon, który ma przesunąć granice w zakresie fotografii mobilnej. Oprócz mocnych podzespołów ma pierścień, który upodabnia smartfon do klasycznego aparatu.

REKLAMA

Xiaomi 17 Ultra Leica Edition imponuje

Procesor to najmocniejszy obecnie Snapdragon 8 Elite Gen 5, któremu może towarzyszyć do 16 GB RAM i do 1 TB pamięci na dane. Ekran to przepiękny 6,9-calowy panel AMOLED o jasności do 3500 nitów, ale największe wrażenie robią aparaty. Głowny ma 50 Mpix i 1-calową matrycę. Towarzyszy mu aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym oraz aparat 200 Mpix z obiektywem peryskopowym. Wyspa aparatów jest okrągła, a to co ją wyróżnia to pierścień, który się obraca. Po co? Żeby dać poczucie korzystania z klasycznego aparatu.

Według producenta pokręcenie nim aktywuje aparat, a samo pokrętło może mieć kilka innych zastosowań niż podstawowy do zoomu - można ustawić nim ekspozycję, balans bieli lub ostrość oraz przełączanie pomiędzy obiektywami.

Do tego dochodzi możliwość zamówienia uchwytu fotograficznego i w połączeniu z obrotowym pierścieniem mamy smartfon, który wygląda jak klasyczny aparat.

REKLAMA

Fajne, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?

A mi ciągle nie może wyjść z głowy stwierdzenie, że gdybym chciał regulować zoom jak w aparacie, to po prostu kupiłbym aparat. O tym najwidoczniej zapominają producenci smartfonów, którzy za wszelką cenę chcą zrobić ze swoich urządzeń mini aparaty. Zobaczcie sami - Xiaomi daje obrotowy pierścień, a Vivo i OnePlus zewnętrzny obiektyw, który zakłada się na tył urządzenia, żeby uzyskać imponujący zoom. Wprawdzie takie rozwiązanie w żaden sposób nie ułatwia fotografowania, bo wymaga poświęcenie odrobiny czasu na montaż, za to ogranicza możliwości transportowe telefonu.

Rozwiązanie Xiaomi jest mniej inwazyjne, ale nadal nie potrafię myśleć o nim inaczej niż w kategorii: może fajne, ale kompletnie niepotrzebne. Może wbrew pozorom tak właśnie ma być?

REKLAMA
Paweł Grabowski
29.12.2025 15:50
Tagi: LeicaSmartfonyXiaomi
Najnowsze
15:42
Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej
Aktualizacja: 2025-12-29T15:42:37+01:00
15:06
Białoruś zrobiła nas "w balony" w Wigilię. Czują się jakby niebo było ich
Aktualizacja: 2025-12-29T15:06:07+01:00
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
9:58
Stany Zjednoczone są jak Rosja. Oto dowód
Aktualizacja: 2025-12-29T09:58:07+01:00
9:12
Mówią, że to tradycja i jedna noc. A walą fajerwerkami tygodniami i wbrew zakazom
Aktualizacja: 2025-12-29T09:12:07+01:00
8:04
Wybij sobie z głowy karierę w internecie. Nie masz szans
Aktualizacja: 2025-12-29T08:04:51+01:00
7:04
Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem
Aktualizacja: 2025-12-29T07:04:19+01:00
6:48
Rój meteorytów wejdzie w naszą atmosferę. Szykujcie się na przepiękne widowisko
Aktualizacja: 2025-12-29T06:48:35+01:00
6:45
Potężna kara dla Ryanaira. Za kombinowanie na biletach
Aktualizacja: 2025-12-29T06:45:00+01:00
6:35
Rosja modernizuje triadę nuklearną. W sam raz na trzeci sezon Fallouta
Aktualizacja: 2025-12-29T06:35:00+01:00
6:25
Poseł opozycji radośnie sieje fejki z AI. Jego rolka ma już 1,5 mln zasięgu
Aktualizacja: 2025-12-29T06:25:00+01:00
6:15
Instagram uzależnia twoje dziecko w bardzo perfidny sposób. Wyciekły dokumenty
Aktualizacja: 2025-12-29T06:15:00+01:00
21:01
Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia
Aktualizacja: 2025-12-28T21:01:16+01:00
16:20
Chcesz zmienić ludzi? Zacznij szeptać im do telefonu
Aktualizacja: 2025-12-28T16:20:00+01:00
16:12
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T16:12:00+01:00
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
16:40
Elon Musk cały czas gada o robotach. LG wprowadza je do sprzedaży
Aktualizacja: 2025-12-27T16:40:00+01:00
16:30
Galaxy Z TriFold kontra rzeczywistość. Porażka w testach wytrzymałości
Aktualizacja: 2025-12-27T16:30:00+01:00
16:20
Monitory marzeń. Za rok poproszę Mikołaja o Samsunga
Aktualizacja: 2025-12-27T16:20:00+01:00
16:10
Twórca ChatGPT odpływa. „Nie odkryliście mojego geniuszu”
Aktualizacja: 2025-12-27T16:10:00+01:00
16:00
Google w końcu pozwoli ci zmienić ten żenujący adres email
Aktualizacja: 2025-12-27T16:00:00+01:00
13:30
Gdy biznes spotyka gaming. Recenzja MSI Pro DP180, który nie wybiera stron
Aktualizacja: 2025-12-27T13:30:00+01:00
8:50
O co chodzi z cenami RAM-u? Wyjaśniamy dlaczego jest drogo i będzie drożej
Aktualizacja: 2025-12-27T08:50:00+01:00
8:40
Komputerek z GPS na kierownicy zamiast smartfona. Ma to sens?
Aktualizacja: 2025-12-27T08:40:00+01:00
8:30
W 2025 r. doczekałem się lepszych baterii w telefonach. Chcę je wszędzie
Aktualizacja: 2025-12-27T08:30:00+01:00
8:20
W 2025 nie kupiłem Switcha 2. Niczego nie żałuję
Aktualizacja: 2025-12-27T08:20:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA