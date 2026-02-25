Nowe Galaxy Buds4 Pro. Małe, lekkie i zaskakująco dopracowane

Ładowanie...

Podczas Galaxy Unpacked na scenie błyszczały telefony z serii Galaxy S26, ale to właśnie słuchawki przyciągały zaskakująco dużo uwagi - może dlatego, że w tym roku różnice między podstawowym a „pro” są wyjątkowo wyraźne, a jednocześnie oba modele celują w nieco inne potrzeby użytkowników.

Więcej na temat nowych telefonów Galaxy S26:

Galaxy Buds4 Pro - małe, lekkie i zaskakująco dopracowane

Zacznijmy od modelu, który Samsung ewidentnie traktuje jako wizytówkę całej linii. Buds4 Pro to słuchawki dokanałowe, które już po wyjęciu z pudełka robią wrażenie dopracowaniem. Każda waży 5,1 g, co w praktyce oznacza, że po kilku minutach można zapomnieć, że ma się je w uszach. Etui - 44,3 g i kompaktowe 51 × 51 × 28,3 mm - mieści się w kieszeni bez wybrzuszeń, co wbrew pozorom nie jest standardem w tej klasie.

Galaxy Buds4 Pro

Samsung nie kombinował z formą, ale dopracował detale. Miejsce do interakcji dotykowych jest wyraźnie odznaczone i łatwo wyczuwalne pod palcem, co jest miłą odmianą po poprzednich modelach, w których trzeba było „celować” w niewyczuwalne miejsce. Gesty przesunięcia i uszczypnięcia działają pewnie, a ich responsywność nie wymaga przyzwyczajenia.

Największe zmiany kryją się jednak w środku. Dwudrożny układ głośników -11‑milimetrowy dynamiczny plus nowy, większy tweeter 5×4 mm - daje nadzieję na brzmienie bardziej przestrzenne i klarowne niż w poprzedniej generacji. Samsung chwali się też podwójnym wzmacniaczem oraz obsługą UHQ 24 bit/96 kHz, co w teorii powinno zadowolić nawet bardziej wymagających słuchaczy. Oczywiście, jak zwykle w takich przypadkach, pełnię możliwości usłyszymy głównie w ekosystemie Galaxy, ale to żadna nowość.

Galaxy Buds4 Pro

ANC również doczekało się ulepszeń. Adaptacyjny dźwięk otoczenia działa w czasie rzeczywistym, a nie na podstawie predefiniowanych scenariuszy. W praktyce oznacza to, że słuchawki szybciej reagują na zmiany w otoczeniu - na przykład przechodząc z cichego biura na ruchliwą ulicę. Do tego dochodzi ulepszony adaptacyjny EQ, który ma dopasowywać charakterystykę brzmienia do kształtu ucha i poziomu głośności.

W kwestii baterii Buds4 Pro wypadają solidnie, choć bez rewolucji. 61 mAh w słuchawce i 530 mAh w etui przekłada się na 6 godzin odtwarzania z ANC i 7 bez, a z doładowywaniem - odpowiednio 26 i 30 godzin. To wartości, które nie wybijają się ponad konkurencję, ale też nie rozczarowują. Podobnie z czasem rozmów: 4,5 godziny z ANC i 5 bez, co przy trzech mikrofonach i VPU powinno zapewnić sensowną jakość połączeń.

Galaxy Buds4 Pro

Na koniec warto wspomnieć o Galaxy AI. W Buds4 Pro działa ona nie tylko jako asystent głosowy, ale też jako tłumacz w czasie rzeczywistym. To funkcja, która może okazać się jednym z ciekawszych wyróżników - o ile jej działanie będzie tak płynne, jak obiecuje producent.

Całość zamknięto w obudowie z certyfikatem IP57, co oznacza odporność na kurz i zanurzenie w wodzie. W praktyce: trening, deszcz, a nawet przypadkowe wpadnięcie do kałuży nie powinny im zaszkodzić.

Cena? 1099 zł. To poziom, który jasno komunikuje ambicje - Buds4 Pro celują w segment premium i nie próbują udawać inaczej.

Galaxy Buds4 - lżejsze, prostsze, ale wciąż z ambicjami

Podstawowy model Buds4 to słuchawki douszne, a więc konstrukcyjnie lżejsze i bardziej przewiewne. Każda waży zaledwie 3,6 g, co czyni je jednymi z najlżejszych w swojej klasie. Wymiary są niemal identyczne jak w wersji Pro, podobnie jak etui, choć to jest minimalnie cięższe (45,1 g).

Różnice zaczynają się w środku. Zamiast dwudrożnego zestawu głośników mamy pojedynczy 11‑milimetrowy przetwornik dynamiczny i pojedynczy wzmacniacz. To nie musi być wada - wiele osób preferuje bardziej naturalne brzmienie słuchawek dousznych, a prostsza konstrukcja często oznacza bardziej przewidywalny charakter dźwięku.

Galaxy Buds4 Pro

ANC jest obecne, ale adaptacyjny dźwięk otoczenia działa tu w oparciu o predefiniowane scenariusze, a nie analizę w czasie rzeczywistym. To jedna z tych różnic, które mogą być odczuwalne w codziennym użytkowaniu, zwłaszcza w dynamicznych warunkach miejskich.

Bateria jest nieco mniejsza - 45 mAh w słuchawce i 515 mAh w etui - ale czasy pracy pozostają sensowne. 5 godzin z ANC i 6 bez, a z etui odpowiednio 24 i 30 godzin. To wartości bardzo zbliżone do Buds4 Pro, co jest miłym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę mniejszą pojemność akumulatorów.

Galaxy AI również tu działa, choć w nieco okrojonej formie. Wciąż mamy dostęp do tłumacza na żywo, co w słuchawkach za 849 zł jest całkiem atrakcyjnym dodatkiem.

Galaxy Buds4 Pro

Odporność IP54 oznacza ochronę przed pyłem i zachlapaniami, ale nie zanurzeniem. To wciąż wystarczające zabezpieczenie do codziennego użytkowania, choć różnica względem IP57 w modelu Pro jest wyraźna.

Dwa modele, dwa podejścia

Samsung w tym roku wyraźnie rozdzielił swoje słuchawki na dwie grupy odbiorców. Buds4 Pro to propozycja dla tych, którzy chcą możliwie najlepszej jakości dźwięku, skutecznego ANC i pełnego pakietu funkcji AI. Buds4 natomiast celują w użytkowników, którzy wolą lżejszą konstrukcję i nie potrzebują najbardziej zaawansowanych rozwiązań.

W obu modelach czuć jednak wspólną filozofię: dopracowanie detali, poprawę ergonomii i większy nacisk na funkcje, które faktycznie mają wpływ na codzienne korzystanie. Nie ma tu rewolucji, ale jest solidna ewolucja - taka, która może przekonać zarówno nowych użytkowników, jak i tych, którzy od kilku lat tkwią w ekosystemie Galaxy.

A czy Buds4 i Buds4 Pro mają szansę stać się nowymi „domyślnymi” słuchawkami dla posiadaczy smartfonów Samsunga? To już zależy od tego, jak wypadną w praktyce. W teorii wyglądają bardzo obiecująco, a Samsung chyba wreszcie znalazł równowagę między funkcjonalnością, ergonomią i ceną.

Maciej Gajewski 25.02.2026 19:00

