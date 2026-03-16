InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób

Żarty na bok, bo to odważna deklaracja. InPost testuje właśnie nową wersję aplikacji z nową funkcją zakupów wspieranych przez Asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach usługi InPost Plus. Ma zmienić oblicze twoich zakupów raz na zawsze. Obecnie z aplikacji korzysta 16 milionów użytkowników i docelowo wszyscy dostaną dostęp do Asystenta AI o uroczej nazwie Von Halsky, ale najpierw muszą zakończyć się testy beta.

W ramach testów użytkownicy, którzy się na nie zapiszą, dostaną nowy wygląd ekranu głównego, który ułatwia nawigację pomiędzy klasycznymi funkcjami aplikacji oraz robieniem zakupów. Proces zakupowy ma być szybki i dopasowany do indywidualnych preferencji kupującego. Zaczyna się i kończy w ramach jednej aplikacji, bez przechodzenia do zewnętrznych dostawców. Sztuczna inteligencja ma wspierać użytkownika w zakupach, nie tylko odpowiadając na jego pytania, ale ma również służyć radą, wskazywaniem trendów.

W aplikacji wyszukacie oferty, porównacie je, zapłacicie za pomocą InPost Pay bez konieczności uzupełniania dodatkowych formularzy, wyśledzicie przesyłkę i będziecie zarządzać dostawą. Otrzymacie również wsparcie pozakupowe. Zakupy mają być spersonalizowane na niespotykaną dotąd skalę. Bez zbędnych logowań, rejestracji itd. Wszystko robicie w jednej aplikacji. Kosmos.

Wróćmy do Von Halsky'ego. To uroczy piesek, który wywąchuje oferty. Taka zabawna gra słów, coś co musiało zostać wymyślone na zebraniu zarządu. Będziecie z nim rozmawiać poprzez okno czatu, w którym naturalnym językiem wyjaśnicie co chcecie kupić. Wystarczy, że napiszę: chcę niebieską czapkę z daszkiem na lato, a Von Halsky zaproponuje mi oferty najbardziej dopasowane do moich potrzeb.

A w jakich sklepach kupimy coś przez Agenta AI w aplikacji InPost?

Do współpracy w ramach programu dołączyło już ponad 4 000 Sprzedających, w tym Modivo, RTV Euro AGD, X-Kom, Komputronik, Super-Pharm, Koszyk365, Sportano, Cocolita, Lancerto, Bonito, Sferis, Glosel, Pancernik. Dzięki tej współpracy, w aplikacji InPost będzie można już znaleźć produkty wielu marek - m. in. Apple, Samsung, Unilever, Nestlé, Gino Rossi, Lasocki, Karcher czy DeWalt, Lego.

Wszyscy wiemy, kto teraz się denerwuje

Zarząd Allegro dostał najtwardszego orzecha do zgryzienia. Nawet eBay i Amazon nie są takim zagrożeniem dla handlu jak rodzimy InPost. Brzoska obiecuje lepsze warunki dla sprzedawców, mniejsze prowizje itd. Polacy pokochali paczkomaty, z aplikacji InPost korzysta się namiętnie. To kwestia czasu, zanim zrozumieją, że mogą robić zakupy taniej, wygodniej i bez wychodzenia z aplikacji. Jeszcze do pełni szczęścia brakuje płatności odroczonych takich jak Allegro Pay - pewną pulą dostępna dla użytkownika i zacznie się wojna handlowa. Strach pomyśleć co z niej wyniknie.

Z drugiej strony brzmi to trochę jak Ceneo, ale z ofertami partnerów InPost. A my nie lubimy płacić zbyt dużo. Czuję, że ostatecznie wygramy my jako klienci.

Paweł Grabowski 16.03.2026 22:18

