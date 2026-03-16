InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób

Rafał Brzoska postanowił pokazać, jak przyszłość zakupów widzi jego InPost. To nie tylko wydajna pomoc, ale również rzucenie rękawicy Allegro. Na czym polega Von Halsky i jak ma zmienić twoje zakupy? Podpowiem: EJ AJ.

Paweł Grabowski
Żarty na bok, bo to odważna deklaracja. InPost testuje właśnie nową wersję aplikacji z nową funkcją zakupów wspieranych przez Asystenta AI z bezpłatną dostawą i zwrotami w ramach usługi InPost Plus. Ma zmienić oblicze twoich zakupów raz na zawsze. Obecnie z aplikacji korzysta 16 milionów użytkowników i docelowo wszyscy dostaną dostęp do Asystenta AI o uroczej nazwie Von Halsky, ale najpierw muszą zakończyć się testy beta.

W ramach testów użytkownicy, którzy się na nie zapiszą, dostaną nowy wygląd ekranu głównego, który ułatwia nawigację pomiędzy klasycznymi funkcjami aplikacji oraz robieniem zakupów. Proces zakupowy ma być szybki i dopasowany do indywidualnych preferencji kupującego. Zaczyna się i kończy w ramach jednej aplikacji, bez przechodzenia do zewnętrznych dostawców. Sztuczna inteligencja ma wspierać użytkownika w zakupach, nie tylko odpowiadając na jego pytania, ale ma również służyć radą, wskazywaniem trendów.

W aplikacji wyszukacie oferty, porównacie je, zapłacicie za pomocą InPost Pay bez konieczności uzupełniania dodatkowych formularzy, wyśledzicie przesyłkę i będziecie zarządzać dostawą. Otrzymacie również wsparcie pozakupowe. Zakupy mają być spersonalizowane na niespotykaną dotąd skalę. Bez zbędnych logowań, rejestracji itd. Wszystko robicie w jednej aplikacji. Kosmos.

Wróćmy do Von Halsky'ego. To uroczy piesek, który wywąchuje oferty. Taka zabawna gra słów, coś co musiało zostać wymyślone na zebraniu zarządu. Będziecie z nim rozmawiać poprzez okno czatu, w którym naturalnym językiem wyjaśnicie co chcecie kupić. Wystarczy, że napiszę: chcę niebieską czapkę z daszkiem na lato, a Von Halsky zaproponuje mi oferty najbardziej dopasowane do moich potrzeb.

A w jakich sklepach kupimy coś przez Agenta AI w aplikacji InPost?

Do współpracy w ramach programu dołączyło już ponad 4 000 Sprzedających, w tym Modivo, RTV Euro AGD, X-Kom, Komputronik, Super-Pharm, Koszyk365, Sportano, Cocolita, Lancerto, Bonito, Sferis, Glosel, Pancernik. Dzięki tej współpracy, w aplikacji InPost będzie można już znaleźć produkty wielu marek - m. in. Apple, Samsung, Unilever, Nestlé, Gino Rossi, Lasocki, Karcher czy DeWalt, Lego. 

Wszyscy wiemy, kto teraz się denerwuje

Zarząd Allegro dostał najtwardszego orzecha do zgryzienia. Nawet eBay i Amazon nie są takim zagrożeniem dla handlu jak rodzimy InPost. Brzoska obiecuje lepsze warunki dla sprzedawców, mniejsze prowizje itd. Polacy pokochali paczkomaty, z aplikacji InPost korzysta się namiętnie. To kwestia czasu, zanim zrozumieją, że mogą robić zakupy taniej, wygodniej i bez wychodzenia z aplikacji. Jeszcze do pełni szczęścia brakuje płatności odroczonych takich jak Allegro Pay - pewną pulą dostępna dla użytkownika i zacznie się wojna handlowa. Strach pomyśleć co z niej wyniknie.

Z drugiej strony brzmi to trochę jak Ceneo, ale z ofertami partnerów InPost. A my nie lubimy płacić zbyt dużo. Czuję, że ostatecznie wygramy my jako klienci.

16.03.2026 22:18
Najnowsze
22:26
DLSS 5 to masa kontrowersji. Nvidia zmienia gry (i twarze) zamiast je ulepszać
Aktualizacja: 2026-03-16T22:26:06+01:00
22:18
InPost z przełomową funkcją. Zrobisz zakupy w zupełnie nowy sposób
Aktualizacja: 2026-03-16T22:18:03+01:00
20:56
Apple kupuje polską firmę. To wielki dzień dla naszego rynku
Aktualizacja: 2026-03-16T20:56:26+01:00
20:03
Windows 11 z wyczekiwaną zmianą. Brakowało mi tego od lat
Aktualizacja: 2026-03-16T20:03:11+01:00
19:16
Polak rozwiązał kluczowy problem systemu kaucyjnego. Pomoże aplikacja
Aktualizacja: 2026-03-16T19:16:10+01:00
18:51
Cyberpunk 2077 z wielką aktualizacją tylko na PlayStation. Będzie przepięknie
Aktualizacja: 2026-03-16T18:51:29+01:00
18:04
Apple ma plan na iOS 27. Zmiany są, ale nie takie, jakich chcieliście
Aktualizacja: 2026-03-16T18:04:52+01:00
17:15
InPost zmienił regulamin przesyłek. Koniec z paczkami klejonymi na odwal
Aktualizacja: 2026-03-16T17:15:14+01:00
16:51
Polski trotyl podbija świat. Musimy drastycznie podkręcić produkcję
Aktualizacja: 2026-03-16T16:51:32+01:00
15:45
Apple pokazał nowe AirPodsy Max. Są genialne, ale wolę kupić laptopa
Aktualizacja: 2026-03-16T15:45:56+01:00
15:28
Na Bałtyku wyrosły gigantyczne, lodowe góry. Robią piorunujące wrażenie
Aktualizacja: 2026-03-16T15:28:17+01:00
14:46
Słuchawki Samsunga naprawią rozmowy. Koniec z dźwiękiem z mikrofali
Aktualizacja: 2026-03-16T14:46:28+01:00
14:24
Nawet 2000 zł zostaje w kieszeni. Fotograficzne smartfony vivo w promocji
Aktualizacja: 2026-03-16T14:24:20+01:00
13:42
Operator ułatwia ofertę na kartę. Przestaniesz wychodzić z domu
Aktualizacja: 2026-03-16T13:42:32+01:00
13:36
Polacy: zapłacimy więcej za rodzime usługi. Jestem cebulakiem i wiem, że to bzdura
Aktualizacja: 2026-03-16T13:36:17+01:00
12:53
Mgła przestanie paraliżować Balice. Wreszcie wymienią kluczowy system
Aktualizacja: 2026-03-16T12:53:58+01:00
12:23
Wielkie odkrycie w polskich Tatrach. Zidentyfikowali nieznany gatunek
Aktualizacja: 2026-03-16T12:23:36+01:00
12:20
Awaria w mBanku. Występują problemy z logowaniem do aplikacji 
Aktualizacja: 2026-03-16T12:20:19+01:00
12:12
Elon Musk przyznaje: "Nawaliliśmy". Stracił talenty i zaczyna od zera
Aktualizacja: 2026-03-16T12:12:16+01:00
11:22
Świadek wielkiej katastrofy spadł w Polsce. Rozwikłali zagadkę meteorytu z Drelowa
Aktualizacja: 2026-03-16T11:22:18+01:00
