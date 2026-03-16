Polak rozwiązał kluczowy problem systemu kaucyjnego. Pomoże aplikacja

Powstała aplikacja do sprawdzania lokalizacji i dostępności butelkomatów. To przydatne rozwiązanie, które uchroni Polaków przed wizytami przy zapełnionych automatach.

Albert Żurek
Butelkomat aplikacja
System kaucyjny w Polsce ruszył 1 października 2025 r., jednak jego skutki zaczęliśmy realnie odczuwać dopiero niedawno. Wraz z początkiem roku do sklepów masowo trafiły opakowania objęte kaucją zwrotną. Tę można odebrać m.in. dzięki butelkomatom, które jednak często bywają przepełnione.

Zrobił aplikację do sprawdzania dostępności butelkomatów

Aby ułatwić życie Polakom mierzącym się z nową "kaucyjną" rzeczywistością, niezależny twórca opracował sprytne rozwiązanie. Aplikacja nazywa się Butelkomat: Kaucja i Zwroty i jest dostępna do pobrania za darmo dla użytkowników smartfonów z Androidem. Można pobrać ją ze sklepu Google Play.

Ta prosta aplikacja to w rzeczywistości interaktywna mapa butelkomatów oraz punktów zwrotu butelek w całej Polsce. W bazie danych znajduje się już ponad 20 tys. sklepów oraz przeszło 10 400 zweryfikowanych punktów odbioru. Rozwiązanie ma kilka kluczowych zalet. Najważniejszym z nich jest lokalizowanie najbliższego automatu - po kliknięciu ikony urządzenia możemy od razu uruchomić nawigację do celu.

Wystarczy tylko udostępnić aplikacji swoją lokalizację, by na mapie zobaczyć pineski informujące o statusie urządzeń w okolicy:

  • zielone - dostępność butelkomatu, 
  • szary - brak informacji na temat urządzenia,
  • pomarańczowy - w trakcie weryfikacji.

Druga, równie istotna funkcja to możliwość zgłaszania przez społeczność, czy dany butelkomat działa, jest pełny lub zepsuty. Opcja rozwiązuje jeden z największych problemów systemu kaucyjnego - dostępności maszyn odbierających butelki. Dzięki niej oszczędzimy bezcelowe spacery lub podjazdy do automatu, który i tak nie działa lub jest zapełniony. 

Rozwiązanie bazuje na kontach użytkowników. Aby móc oznaczyć status butelkomatu, należy się zalogować - w tym celu można wykorzystać profil Google. Aplikacja Butelkomat: Kaucja i Zwroty oferuje również kilka podstawowych funkcji, takich jak wyświetlanie wyłącznie dostępnych urządzeń oraz wybór automatów określonych sklepów: Biedronka, Auchan, Carrefour czy Dino.

Baza lokalizacji jest stale rozwijana. Może zdarzyć się, że na mapie brakuje sklepów  i punktów odbioru butelek. Oprogramowanie jednak oferuje możliwość wysyłania zgłoszeń za pomocą formularza dostępnego w dolnym menu. Projekt wygląda naprawdę ciekawie. Aplikację Butelkomat: Kaucja i Zwroty pobierzemy tylko na telefony z Androidem - obecnie brakuje wersji na iOS. 

Albert Żurek
16.03.2026 19:16
Tagi: AndroidAplikacjeGooglekaucja za butelkipolskaSystem kaucyjny
Polak rozwiązał kluczowy problem systemu kaucyjnego. Pomoże aplikacja
