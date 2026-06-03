Polskie lotnisko przyspieszyło ważną zmianę. Wielkie ułatwienie przed wakacjami

Lotniska w Krakowie i Poznaniu już od dawna mają nowoczesne skanery. Reszta kraju zapowiada podobne inwestycje. Port lotniczy w Gdańsku ułatwiające podróżnym życie sprzęty zamówił na początku roku. Wówczas zapowiadano, że urządzenia zaczną swoją pracę w lipcu.

Najnowsza generacja skanerów EDSCB C3 (Explosive Detection Systems for Cabin Baggage, standard C3) pozwala na kontrolę bagażu podręcznego, wykorzystując technologię tomografii komputerowej. Uzyskuje obrazy 3D, dzięki czemu bagaż podręczny może zawierać komputery przenośne i inne duże urządzenia elektryczne oraz płyny, aerozole i żele (o pojemności pojedynczego opakowania max. do 2 litrów). Takie rozwiązanie technologiczne znacząco przyspieszy i ułatwi kontrolę bezpieczeństwa na lotniskach, zwiększając jednocześnie wykrywalność zagrożeń - informowano w styczniu.

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- Wdrożenie w lipcu 2026 roku pierwszych skanerów do kontroli bagażu kabinowego działających w technologii tomografii komputerowej stanowi istotny element procesu modernizacji Portu Lotniczego Gdańsk. Nowoczesne urządzenia pozwolą na sprawniejszą i bardziej efektywną kontrolę bezpieczeństwa, a jednocześnie podniosą lotnisko na wyższy poziom rozwoju technologicznego. Jest to inwestycja, która wzmacnia standard obsługi pasażerów i potwierdza nasze konsekwentne działania na rzecz rozwoju infrastruktury lotniskowej - komentował Tomasz Kloskowski, prezes Portu Lotniczego Gdańsk.

Docelowo Gdańsk chce mieć 12 takich skanerów.

Zwykle procedury się przedłużają i pierwotne terminy trzeba przesuwać. Tutaj też mamy do czynienia ze zmianą daty, ale w drugą stronę. Przyjemna niespodzianka.

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Radio Gdańsk donosi, że dwa urządzenia, które według wcześniejszych zapowiedzi miały działać od lipca, już są testowane. Rozgłośnia sugeruje, że sprzęty mogą zacząć wcześniej sprawdzać bagaż podróżnych. A to oznacza, że loty z Gdańska będą nieco wygodniejsze, bo nie trzeba będzie wyciągać elektroniki, a na pokład zabierze się ze sobą więcej płynów.

Limity już nie obowiązują na lotnisku w Rzeszowie

O zmianach informuje serwis fly4free.pl. Tam również doszło do przyspieszenia procedur. Wcześniej zakładano, że rozstanie ze 100 ml - a właśnie taki limit obowiązuje przy starych zasadach - możliwe będzie dopiero jesienią. Tymczasem jeszcze przed wakacyjnym szczytem pasażerowie otrzymali udogodnienie.

Na nowe przepisy czeka wciąż warszawskie lotnisko Chopina, ale w stolicy wakacyjny termin raczej nie zostanie dotrzymany. W czerwcu do stolicy dotrą dwa skanery, jednak jedna para to za mało, aby wprowadzać gruntowne zmiany.

- Mamy obawy, że ewentualne zniesienie limitu płynów na dwóch stanowiskach sprawi, że to tam będą się przede wszystkim kierowali pasażerowie. To zaś sprawi, że zamiast zmniejszyć kolejki w gorącym sezonie letnim, tylko je zwiększymy – mówią portalowi fly4free.pl przedstawiciele PPL.

Limit płynów na warszawskim lotnisku ma zostać zniesiony pod koniec roku, kiedy port będzie dysponował wszystkimi skanerami.

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Zdjęcie główne: yanishevska / Shutterstock.com

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Adam Bednarek 03.06.2026 13:50

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