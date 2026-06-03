Nie kupuj teraz nowego Samsunga. Nadchodzący Galaxy S27 zmiecie poprzedników

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Tegoroczna rodzina Galaxy S26 nie przyniosła ogromnych zmian, a jedynie przyjemną ewolucję. Największą nowością był ekran prywatyzujący w modelu S26 Ultra. Wiele elementów specyfikacji i stylistyki pozostało praktycznie identycznych. W serii S27 to się zmieni, ponieważ Samsung szykuje duże nowości.

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Samsung Galaxy S27 Ultra z nowym wyglądem i większą baterią

Stylistyka Samsungów Galaxy S Ultra od lat była praktycznie niezmieniona. Mimo że producent nieco eksperymentował z wyglądem wyspy na aparaty, pionowy układ aparatów z trzema modułami pod sobą oraz czwartym obiektywem tuż obok pozostawał niezmienny od modelu S21 Ultra.

Z nowych doniesień wynika, że Samsung Galaxy S27 Ultra ma zostać wyposażony w potrójny zestaw aparatów w poziomym układzie. W sieci pojawiły się grafiki przedstawiające potencjalny wygląd urządzenia i trudno nie mieć wrażenia, że Samsung już wcześniej korzystał z podobnego podejścia.

Wystarczy cofnąć się do 2019 r., kiedy to producent pokazał serię Galaxy S10, w której modele S10 oraz S10+ były wyposażone w trzy aparaty ustawione w poziomym pasku. Jeśli przecieki okażą się prawdą, S27 Ultra wydany w następnym roku również otrzyma podobną stylistykę. Oczywiście nie będzie to identyczne rozwiązanie – w nadchodzącym modelu powinniśmy spodziewać się większej i bardziej wystającej wyspy na aparaty.

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Dzisiejsze obiektywy są znacznie większe niż kilka lat temu. Wynika to z różnic w zaawansowaniu: obecne smartfony wykonują znacznie bardziej zaawansowane zdjęcia oraz oferują lepsze przybliżenia.

Kolejnym dużym ulepszeniem w S27 Ultra ma być bateria, która według informatora ma mieć pojemność zbliżającą się do 6000 mAh. Nie podano dokładnej liczby, lecz oczekujemy sporego wzrostu. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ od lat Samsung w modelach S Ultra wykorzystuje ogniwa 5000 mAh. Taką pojemność po raz pierwszy zastosowano w S20 Ultra w 2020 r. Przez siedem generacji to się nie zmieniło, lecz tym razem może być inaczej.

W S27 Ultra oraz innych przedstawicielach serii S27 oczekujemy również zastosowania aparatów głównych z mechanizmem zmiennej przysłony, pozwalającym na uzyskanie lepszych zdjęć w różnych warunkach oświetleniowych.

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W serii S27 pojawi się też czwarty nowy model

Oprócz ulepszeń w S27 Ultra, do rodziny S27 dołączy zupełnie nowy S27 Pro. To czwarty model Galaxy, który ma stanowić propozycję między najlepszym Ultra a pośrednim S27+. Następny rok będzie wyjątkowy dla Samsunga. Jeśli czekacie na poważne zmiany w smartfonach Galaxy, polecam poczekać do 2027 r.

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Albert Żurek 03.06.2026 07:58

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