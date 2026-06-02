Koniec z telefonami w podstawówkach. Polacy czekali na ten ruch rządu

- Proponujemy zakaz używania telefonów komórkowych w trakcie zajęć i przerw w szkołach podstawowych. To nie jest rozwiązanie idealne, nie mamy żadnych iluzji, ale musimy rozwiązać ten poważny problem, jakim jest uzależnienie od telefonu i internetu - przyznał premier polskiego rządu.

Jak napisał na Twitterze Krzysztof Gawkowski, minister cyfryzacji, nowe przepisy dadzą placówkom większą swobodę w ograniczaniu korzystania ze smartfonów podczas zajęć.

- Chcemy wspierać koncentrację, relacje rówieśnicze i rozwój młodych ludzi, a nie uzależnienie od ekranów i niekończących się powiadomień - zadeklarował Gawkowski.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zakazu korzystania przez uczniów szkół podstawowych z telefonów komórkowych oraz "innych urządzeń umożliwiających komunikację na odległość lub rejestrowanie obrazu i dźwięku – zarówno na terenie szkoły, jak i podczas zajęć edukacyjnych poza szkołą". Zakazem objęte zostaną również niepubliczne szkoły podstawowe.

"Rozwiązanie to ma na celu zapewnienie powszechnej i równej ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami nadmiernego korzystania z technologii cyfrowych" - podkreśla resort.

Wyjątkiem będą sytuacje, w których korzystanie z urządzenia odbywa się za zgodą nauczyciela i służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy lub kontaktowi z rodzicem w sytuacji nagłej. Inne odstępstwa od reguły to posiadanie przez ucznia okresowej zgody dyrektora szkoły ze względu na stan zdrowia, niepełnosprawność lub szczególne potrzeby oraz zagrożenia życia, zdrowia lub dla mienia.

Planowane jest, aby ustawa weszła w życie 1 września 2026 r.

Projekt, jak informuje resort edukacji, zostanie teraz skierowany do prac w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowane regulacje stanowią element szerszej, spójnej polityki edukacyjnej państwa. Równolegle, od 1 września 2026 r., w szkołach zostaną wzmocnione treści dotyczące higieny cyfrowej i edukacji medialnej – zarówno w ramach zmian podstaw programowych (Kompas Jutra), jak i w związku z wprowadzeniem obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna. Działania te wzajemnie się uzupełniają i wspierają bezpieczny oraz odpowiedzialny rozwój uczniów w środowisku nowych technologii - wyjaśnia Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z badań wynika, że Polacy popierają zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach podstawowych. Należy jednak pamiętać, że to tylko jeden z elementów, który pomoże w walce z "poważnym problemem".

Przerwa od telefonów w szkole może dobrze zrobić, ale jeśli młody człowiek poza szkolnymi murami nie będzie widział alternatywy dla ekranów, to raczej ta lekcja niewiele da. Przykład często idzie z góry, a tu odpowiedzialność spada na opiekunów. Nie można liczyć na to, że szkoła poradzi sobie w pojedynkę.

Jak napisał Krzysztof Gawkowski, rząd przyjął również pakiet ustaw, które "realnie wzmacniają ochronę dzieci w internecie".

Chodzi o ograniczenie dostępu nieletnich do pornografii online, a także szybsze usuwanie nielegalnych treści.

- Dziś średni wiek pierwszego kontaktu dziecka z pornografią w Polsce to niespełna 11 lat. Nie możemy pozostawać wobec tego obojętni. Wprowadzamy skuteczną i w pełni anonimową weryfikację wieku, bez naruszania prywatności. Państwo nie będzie wiedziało, jakie strony odwiedzają obywatele. Serwisy nie będą otrzymywały danych osobowych użytkowników. Potwierdzamy wyłącznie pełnoletność, nic więcej. Równolegle wzmacniamy walkę z nielegalnymi treściami w sieci. Materiały pedofilskie, próby uwodzenia dzieci, oszustwa czy kradzieże tożsamości, będą szybciej blokowane, a decyzje będą zapadały w krótkich terminach i pod pełną kontrolą sądów. Internet nie będzie przestrzenią bezkarności dla przestępców - zaznaczył Gawkowski.

Adam Bednarek 02.06.2026 13:37

