Światłowód za darmo. Zajrzyj do aplikacji swojego dyskontu

Jest sposób, aby odebrać 6 miesięcy światłowodu Orange za darmo. Wystarczy otworzyć aplikację Lidl Plus, z której korzystasz do oszczędzania na codziennych zakupach.

Albert Żurek
Orange światłowód 6 mies. za darmo
Orange wystartował z nową promocją we współpracy z Lidlem, dzięki której użytkownicy aplikacji mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy. Tym razem okazja dotyczy dostępu do internetu stacjonarnego. Przez pierwsze pół roku nie zapłacicie za abonament światłowodowy. Co trzeba zrobić i jak to zrobić?

Światłowód Orange za darmo na pół roku dzięki Lidl Plus

Promocja pozwala uzyskać kod rabatowy na internet światłowodowy w pakietach dwuletnich, dzięki któremu przez pierwsze sześć miesięcy nie zapłacimy nic za abonament. Aby odebrać kod, potrzebna jest aplikacja Lidl Plus.

Jak to zrobić? Wystarczy otworzyć oprogramowanie, wybrać zakładkę Kupony (na środku dolnego paska) i wybrać kafelek Benefit Plus. Promocja na światłowód od Orange jest do znalezienia na środku stawki. Następnie trzeba będzie wejść w kafelek i kliknąć przycisk Odbierz - tym sposobem wyświetli nam się unikalny kod rabatowy.

Kod należy wykorzystać na dwa sposoby: albo w dowolnym salonie Orange, podając go sprzedawcy, albo konsultantowi w momencie kupowania oferty przez telefon pod numerem 801 234 567. Kody rabatowe są dostępne przez cały miesiąc: promocja wystartowała w poniedziałek 1 czerwca i potrwa aż do 30 czerwca 2026 r. Kod rabatowy należy zatem wykorzystać do ostatniego dnia miesiąca.

Co ważne, kod rabatowy jest dostępny tylko dla nowych klientów oferty światłowodowej Orange. Można go wykorzystać w przypadku każdego pakietu: od prędkości 600 Mb/s aż do 8 Gb/s. W każdym planie można zaoszczędzić masę pieniędzy i w umowach na dwa lata (24 mies.) zapłacić tylko za 18 miesięcy.

02.06.2026 13:10
Tagi: LidlOrangepromocjeŚwiatłowód
