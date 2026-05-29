Polak ma szybszy internet od Niemca. Mogą nam pozazdrościć

Cyfryzacja w Polsce w ostatnich latach przebiega w ekstremalnie szybkim tempie. Widać to np. po mObywatelu, będącym najpopularniejszą aplikacją rządową w krajach Unii Europejskiej z funkcjami, o których ludzie za granicą mogą nam pozazdrościć. Z nowego raportu Speedtest wynika również, że świetnie radzimy sobie pod kątem infrastruktury sieciowej. Internet w kraju nad Wisłą pędzi w niesamowitym tempie.

Internet stacjonarny w Polsce szybszy od sieci w Niemczech

Speedtest.pl zebrał i podsumował dane dotyczące średnich prędkości internetu z lat 2020–2026 z Polski i Niemiec. Przeanalizowano łącznie ponad 91 mln testów (69 mln w Polsce, 22 mln w Niemczech). Wyniki są takie, że w ostatnich kilku latach nie tylko dogoniliśmy naszych sąsiadów pod względem prędkości łącza, ale też ich znacząco przewyższyliśmy.

Wystarczy tylko spojrzeć na wykres internetu stacjonarnego. Na początku 2020 r. średnia wartość w Niemczech była nieco wyższa niż w Polsce: Polak mógł liczyć na połączenie rzędu 40 Mb/s, a Niemiec już ok. 50 Mb/s. Wszystko zmieniło się pod koniec 2021 r., kiedy to po raz pierwszy Polska przewyższyła Niemcy – średnie wartości wypadały na poziomie 70 Mb/s, z lekką przewagą dla nas.

Z czasem wartości dynamicznie wzrastały i przewaga na rzecz Polski rosła. Pod koniec 2023 r. przebiliśmy barierę 100 Mb/s, gdy Niemcom udało się to dopiero na początku 2025 r. Do tego czasu przewaga jeszcze bardziej wzrosła i w marcu 2026 r. polski internet był szybszy od niemieckiego aż o 45 proc. Średnia wartość pobierania w kraju nad Wisłą wynosi ponad 170 Mb/s, a w Niemczech – poniżej 120 Mb/s. My ten poziom osiągnęliśmy już dwa lata temu, na początku 2024 r.

Kluczem rozwoju w Polsce jest uproszczenie procesów inwestycyjnych. Zamiast modernizować stare linie miedziane, operatorzy u nas stawiają przede wszystkim na światłowody. Infrastruktura sieciowa należy do prywatnych firm telekomunikacyjnych, natomiast duży wpływ na rozwój miało wsparcie publiczne i rządowe programy finansowania.

Tymczasem za zachodnią granicą rozwijano technologię miedzianą. Stolica Niemiec, Berlin, przejdzie w stu procentach na światłowód dopiero w 2030 r., a modernizacja do światłowodu może potrwać co najmniej dekadę. Biurokracja również nie pomaga w rozwoju sieci w Niemczech.

Internet mobilny też mamy szybszy

Mimo że Polska stosunkowo późno wdrożyła prawdziwe 5G w paśmie C (na początku 2024 r.), byliśmy w stanie dogonić naszych sąsiadów pod względem internetu mobilnego. Właściwie do końca 2023 r. Niemcy mogli liczyć na znacznie szybsze połączenie. Wszystko zmieniło się, gdy uruchomiliśmy 5G, co pozwoliło zniwelować tę różnicę.

Ostatecznie znacząco ich przegoniliśmy. Średnie prędkości internetu mobilnego w Polsce oscylują na poziomie 110 Mb/s, podczas gdy za zachodnią granicą jest to niespełna 80 Mb/s.

Albert Żurek 29.05.2026 11:27

