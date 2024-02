5G w Polsce z turbodoładowaniem. Co dokładnie zmieniło pasmo C i czego możemy oczekiwać w przyszłości?

Do rozwoju sieci 5G w paśmie C nie podchodzimy jak do wyścigu. W tej chwili w zasięgu 5G w paśmie C mamy ponad 16 proc. populacji. W krótkim czasie chcemy dojść do ok. 25 proc. Do końca tego roku klienci Orange Polska powinni móc korzystać łącznie z ok. 3000 stacji bazowych z 5G w paśmie C. Znaczące przyśpieszenie planujemy na lata 2024-25.