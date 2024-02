Są wyniki Orange za 2023 r. Wiemy, jak wypadł operator

Operator pochwalił się przy tym, że jego zysk netto za miniony rok osiągnął pułap 818 mln zł, a to o 90 mln więcej niż rok temu. Orange podaje, że możliwe to było dzięki rosnącemu wskaźnikowi EBITDAaL, niższej amortyzacji i niższym kosztom finansowym. To wszystko sprawia, że zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 0,48 zł na akcję.