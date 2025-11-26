Zmiana w doładowaniach Orange. Już nie będziesz ograniczany

Ładowanie...

Dotychczas doładowania konta były ograniczone do określonych wartości. Większość usług pozwalających na załadowanie konta nie pozwalało na korzystanie z dowolnej sumy. Na szczęście teraz się to zmienia, a przynajmniej w ofercie Orange.

Orange zmienia podejście do doładowań w ofercie na kartę

Jedną z głównych metod doładowań konta w Orange na kartę jest dedykowany serwis internetowy. Wcześniej opcja jednak zakładała z korzystania określonych nominałów takich jak 30 zł. Teraz jednak będzie można określić dowolną wartość od 5 zł wzwyż.

Czyli jeśli będziemy potrzebowali np. niestandardowej sumy pokroju 17 zł, której nie znajdziemy w domyślnych wartościach, wreszcie z takowej skorzystamy.

Poza tym zmienią się także sugerowane wartości doładowań. Od teraz minimalną będzie 7 zł, a potem dopiero 15 zł. Czyli nie skorzystamy już z legendarnego automatycznego pięcio- lub dziesięciozłotowego nominału. Ma to wynikać ze wzmożonych potrzeb użytkowników. Trudno się nie zgodzić, że w ciągu ostatnich kilku lat usługi telekomunikacyjne podrożały. Jasne, wciąż można korzystać z pakietów za ok. 30 zł tak jak dawniej, ale mamy też znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania kosztujące ponad 40 zł.

Jeśli będziecie chcieli skorzystać z niższej sumy, trzeba skorzystać z nowej opcji wpisania własnej wartości doładowania.

Nowe zmiany jednak nie dotyczą innych metod doładowania

Pamiętajmy, że oferta na kartę daje ogromną dowolność co do realizowania doładowań. W dalszym ciągu użytkownicy korzystają ze starych metod typu doładowania stacjonarne kupowane w sklepach lub na stacjach - dokładnie te, które wyglądają jak paragony. Z drugiej strony mamy też aplikacje bankowe, w których jest ogromna dowolność co do wartości realizowanych doładowań.

Oferta na kartę jednak powinna taka być. Prosta, otwarta i stworzona dla każdego użytkownika.

Albert Żurek 26.11.2025 15:33

