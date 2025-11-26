REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Operatorzy

Zmiana w doładowaniach Orange. Już nie będziesz ograniczany

Orange wprowadził zmiany w podejściu do doładowań w ofercie na kartę. Będzie prościej i przede wszystkim wygodniej korzystać z usług. 

Albert Żurek
orange abonament prepaid flex przenoszenie numeru
REKLAMA

Dotychczas doładowania konta były ograniczone do określonych wartości. Większość usług pozwalających na załadowanie konta nie pozwalało na korzystanie z dowolnej sumy. Na szczęście teraz się to zmienia, a przynajmniej w ofercie Orange. 

REKLAMA

Orange zmienia podejście do doładowań w ofercie na kartę

Jedną z głównych metod doładowań konta w Orange na kartę jest dedykowany serwis internetowy. Wcześniej opcja jednak zakładała z korzystania określonych nominałów takich jak 30 zł. Teraz jednak będzie można określić dowolną wartość od 5 zł wzwyż. 

Czyli jeśli będziemy potrzebowali np. niestandardowej sumy pokroju 17 zł, której nie znajdziemy w domyślnych wartościach, wreszcie z takowej skorzystamy. 

Poza tym zmienią się także sugerowane wartości doładowań. Od teraz minimalną będzie 7 zł, a potem dopiero 15 zł. Czyli nie skorzystamy już z legendarnego automatycznego pięcio- lub dziesięciozłotowego nominału. Ma to wynikać ze wzmożonych potrzeb użytkowników. Trudno się nie zgodzić, że w ciągu ostatnich kilku lat usługi telekomunikacyjne podrożały. Jasne, wciąż można korzystać z pakietów za ok. 30 zł tak jak dawniej, ale mamy też znacznie bardziej zaawansowane rozwiązania kosztujące ponad 40 zł.

Jeśli będziecie chcieli skorzystać z niższej sumy, trzeba skorzystać z nowej opcji wpisania własnej wartości doładowania. 

Nowe zmiany jednak nie dotyczą innych metod doładowania

Pamiętajmy, że oferta na kartę daje ogromną dowolność co do realizowania doładowań. W dalszym ciągu użytkownicy korzystają ze starych metod typu doładowania stacjonarne kupowane w sklepach lub na stacjach - dokładnie te, które wyglądają jak paragony. Z drugiej strony mamy też aplikacje bankowe, w których jest ogromna dowolność co do wartości realizowanych doładowań. 

Oferta na kartę jednak powinna taka być. Prosta, otwarta i stworzona dla każdego użytkownika.

REKLAMA

Więcej o operatorach sieci komórkowych przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Albert Żurek
26.11.2025 15:33
Tagi: na kartęOrange
Najnowsze
14:58
Apple wraca na tron. Takiej sytuacji nie było od 14 lat
Aktualizacja: 2025-11-26T14:58:54+01:00
14:39
Małe AGD, duże oszczędności. Najlepsze promocje Black Friday
Aktualizacja: 2025-11-26T14:39:33+01:00
14:34
Black Friday 2025: najlepsze promocje na smartfony. Szkoda nie brać
Aktualizacja: 2025-11-26T14:34:31+01:00
14:33
Plus rozwija 5G. Czujesz różnicę?
Aktualizacja: 2025-11-26T14:33:54+01:00
13:08
Nowy iPhone w świetnych cenach. Ruszyły grube promocje
Aktualizacja: 2025-11-26T13:08:53+01:00
13:04
ChatGPT z istotną aktualizacją. Koniec dziwnego ograniczenia
Aktualizacja: 2025-11-26T13:04:06+01:00
11:58
Kometa 3I/Atlas zdradza kolejne tajemnice. "Zostaliśmy zbici z tropu"
Aktualizacja: 2025-11-26T11:58:44+01:00
11:08
Black Friday 2025: najlepsze promocje na elektronikę. Wybraliśmy hity
Aktualizacja: 2025-11-26T11:08:48+01:00
10:41
ChatGPT doprowadził nastolatka do tragedii. OpenAI: to wina chłopaka
Aktualizacja: 2025-11-26T10:41:36+01:00
10:16
POCO zaszalało. Nowe telefony marki nie biorą jeńców
Aktualizacja: 2025-11-26T10:16:46+01:00
9:02
Szukasz tabletu graficznego? To już przestań, bo XPPen przygotował niespodzianki
Aktualizacja: 2025-11-26T09:02:33+01:00
8:37
Chatboty przejmują zakupy. Cały proces chcą wygryźć do zera
Aktualizacja: 2025-11-26T08:37:34+01:00
7:51
Google wciska nowość w pasek wyszukiwania. Dziękujemy, nie prosiliśmy
Aktualizacja: 2025-11-26T07:51:27+01:00
6:45
Gry na GOG do 20 zł – najlepsze klasyki za najmniejsze pieniądze
Aktualizacja: 2025-11-26T06:45:00+01:00
6:34
Satelity widzą coś niepokojącego na Antarktydzie. Kontynent się zmienia
Aktualizacja: 2025-11-26T06:34:00+01:00
6:23
Nowe Rosomaki już polują. Zdalne wieże to topowa polska technologia
Aktualizacja: 2025-11-26T06:23:00+01:00
6:12
Francuzi prowadzą Shein na gilotynę. To może być nowa rewolucja
Aktualizacja: 2025-11-26T06:12:00+01:00
6:01
Kopał basen, wykopał fortunę. W Polsce zabrałoby mu ją państwo
Aktualizacja: 2025-11-26T06:01:00+01:00
20:57
Wciskasz 4 klawisze i masz wirusa. Sprytny atak udaje Windowsa
Aktualizacja: 2025-11-25T20:57:39+01:00
20:47
Płacisz telefonem Samsunga, masz słuchawki za darmo – jest okazja
Aktualizacja: 2025-11-25T20:47:56+01:00
20:34
Nie oglądamy już telewizji? Dobre sobie, w Polsce VoD to plankton
Aktualizacja: 2025-11-25T20:34:42+01:00
19:32
Chrome zwiększył prywatność użytkowników. To aż podejrzane
Aktualizacja: 2025-11-25T19:32:38+01:00
19:19
iPhone Air robi zdjęcia jak czteroletni telefon. Wstyd
Aktualizacja: 2025-11-25T19:19:31+01:00
18:29
Eksplorator plików Windows działa za wolno. Microsoft ma na to sposób
Aktualizacja: 2025-11-25T18:29:27+01:00
18:06
Aluminium OS to nowy Android na komputer od Google. Będzie moc
Aktualizacja: 2025-11-25T18:06:12+01:00
17:23
Spotify ma podrożeć. Wszyscy dokładamy się do melomanów
Aktualizacja: 2025-11-25T17:23:01+01:00
17:12
Steam Deck kilkaset zł taniej, gracze tłumnie korzystają z okazji
Aktualizacja: 2025-11-25T17:12:52+01:00
16:07
Iryda+ zapoluje na ruskie drony. Polski dron obroni nasze osiedla
Aktualizacja: 2025-11-25T16:07:18+01:00
15:46
Słuchawki w ekstra cenach na Black Friday. Trudno się powstrzymać
Aktualizacja: 2025-11-25T15:46:22+01:00
15:42
Co z Trump Phone? Szukam smartfona od pomarańczowego
Aktualizacja: 2025-11-25T15:42:55+01:00
15:21
64 GB RAM albo PS5, wybierz jedno. Budowanie PC to koszmar
Aktualizacja: 2025-11-25T15:21:30+01:00
15:16
MSI Cyborg 15 waży 2 kg i uciągnie wszystko. Imponujący prezent dla gracza
Aktualizacja: 2025-11-25T15:16:06+01:00
15:00
Budujemy lotniczy bastion straży granicznej. Dla "czeskich oczu"
Aktualizacja: 2025-11-25T15:00:55+01:00
14:18
Telewizory w potężnych promocjach. Te przekonały mnie najbardziej
Aktualizacja: 2025-11-25T14:18:15+01:00
13:38
Black Friday: najlepsze promocje na smartwatche i smartbandy. Portfel gotowy?
Aktualizacja: 2025-11-25T13:38:22+01:00
13:31
Smartfon i stacjonarka w jednym. Maxcom MS601- test smartfona ze stacją
Aktualizacja: 2025-11-25T13:31:34+01:00
13:23
W Polsce kupisz humanoidalnego robota. Takiej oferty jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-25T13:23:17+01:00
12:00
Najlepsze promocje na gry Black Friday 2025. To się opłaca
Aktualizacja: 2025-11-25T12:00:20+01:00
11:49
Chodniki im już nie wystarczą. Hulajnogi anektują pociągi i tramwaje
Aktualizacja: 2025-11-25T11:49:25+01:00
11:07
Pierwsza misja ratunkowa na chińską stację kosmiczną. Akcja jak z filmu
Aktualizacja: 2025-11-25T11:07:10+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA