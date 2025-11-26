Plus rozwija 5G. Czujesz różnicę?

Ładowanie...

Plus poinformował, że w zasięgu 5G Plusa znajduje się ponad 26 milionów mieszkańców Polski, a 5G Ultra – blisko 17 milionów osób. Operator "inwestuje w rozwój sieci 5G oraz 4G wdrażając rozwiązania, które mają na celu zapewnienie najwyższej jakości usług".

Pożegnanie z 3G

Rozstanie z dawną technologią jest konieczne. Choć Plus przyznaje, że część klientów ciągle korzysta ze starego standardu, to w planach jest wyłączenie 3G i przełączenie się na rozwiązana oparte na 4G/LTE.

Użytkownicy tylko na tym skorzystają.

Przełączenie technologii 3G na 4G/LTE pozwoli na lepsze wykorzystanie dostępnych częstotliwości, co przełoży się na poprawę jakości usług, przyspieszenie dostępu do internetu w usłudze mobilnej oraz stabilniejsze połączenia głosowe – zaznacza Plus.

Plus zachęca swoich klientów – zarówno indywidualnych, jak i biznesowych – aby sprawdzili, czy ich urządzenia obsługują nowsze standardy łączności komórkowej. W przypadku starszych telefonów i kart SIM niezbędna może być ich wymiana. Dzięki temu usługi będą działać po wyłączeniu 3G.

Kiedy Plus wyłączy 3G?

Operator zapewnia, że o wszystkim będzie informował na bieżąco.

Na podobny ruch zdecydowała się już firma Orange, planując całkowite wygaszenie tej technologii bezprzewodowej transmisji danych do końca 2025 r., oraz Play. Operator zauważał przy okazji, że szczególne wyzwania stanowią duże miasta ze względu na liczbę użytkowników i złożoność infrastruktury.

Proces trzeba jednak przeprowadzić, a w większości przypadków odbywa się on bezboleśnie. Za to z korzyścią, bo jak podkreślił Plus, poprawia się jakość usług, internet przyspiesza, a połączenia głosowe są bardziej stabilne.

Adam Bednarek 26.11.2025 14:33

