Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian

Play rozpoczął pracę nad wygaszaniem starszej technologii już na początku tego roku. Od tego czasu minęło sporo miesięcy i harmonogram jest realizowany naprawdę błyskawicznie. W odróżnieniu od Orange (gdzie 3G zniknie do końca 2025 r.) fioletowy operator nie podaje jednak kiedy to nastąpi. Mimo tego obecnie duża część została już zastąpiona.

Play wyłącza sieć 3G. Już dokonał naprawdę dużo

Jak twierdzi operator, modernizacja sieci odbywa się w tle, więc nie jest bezpośrednio odczuwalna przez użytkowników. Co najwyżej można zauważyć, że poprawia się jakość połączeń i transmisji danych. Wyłącznie 3G to tylko jedna część procesu - w dalszej kolejności stara infrastruktura jest wymieniana na nowocześniejszą LTE lub 5G.

Projekt naprawdę robi wrażenie - od momentu rozpoczęcia prac w marcu 2025 r. zmodernizowano infrastrukturę dla 42 proc. populacji znajdującej się w zasięgu sieci Play. Jak dotąd sieć ulepszono w woj. łódzkim, wybranych lokalizacjach na Śląsku, Wielkopolsce, Podkarpaciu, Podlasiu oraz w Małopolsce. Dotyczy to zarówno miast, jak i mniejszych miejscowości oraz terenów wiejskich.

Jak z dużymi miastami? W połowie roku 3G zostało wyłączone w Białymstoku, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Toruniu, a we wrześniu - Warszawie i okolicach. Play twierdzi, że duże miasta są wyjątkowym wyzwaniem ze względu na liczbę użytkowników i złożoność infrastruktury. Wyłącznie starszej wersji sieci oznacza, że nowsze technologie takie jak 4G i 5G zastąpiły 3G dla 42 proc. populacji w zasięgu Play.

Klienci nie muszą robić nic. Tylko czekać, aż ten relikt przeszłości odejdzie w zapomnienie

Tak naprawdę z perspektywy użytkowników trzeba tylko czekać, aż operator ulepszy sieć w naszej okolicy. Modernizacja jest realizowana stopniowo - klienci, których to dotyczy, otrzymają powiadomienie SMS-em o potencjalnych problemach z dostępem do usług. Tam, gdzie znika 3G, pojawia się 4G lub 5G. Od początku roku operator uruchomił 394 nowych nadajników - łącznie ma ich 12 820 w całym kraju.

Klienci nie muszą robić nic. Jeśli już wcześniej korzystali z sieci 4G lub 5G, oznacza, że będą w stanie to robić po wyłączeniu 3G. Nie ma potrzeby wymiany karty SIM na nową. Dobrze, że starsza generacja sieci komórkowej idzie w zapomnienie. To technologia, której korzenie sięgają ponad 20 lat wstecz - mówimy o bardzo starym rozwiązaniu, z którego korzystało się wiele lat temu głównie do połączeń i wysyłania wiadomości.

3G pozwalało na podstawowe przeglądanie internetu, ale nie był to poziom obecnej technologii 4G czy 5G. W erze dzisiejszego internetu już się do tego kompletnie nie nadaje. Nie bez powodu gdy tracimy łączność z LTE, nie jesteśmy nawet w stanie załadować prostej strony internetowej. Poza tym nowsze technologie łączności komórkowej są też znacznie bezpieczniejsze.

Albert Żurek 02.10.2025 21:39

