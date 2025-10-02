Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica

Ładowanie...

1 października ija dokładnie dekada, odkąd Orange Polska uruchomił swoją pierwszą komercyjną usługę internetu światłowodowego. Ówcześnie oferta Supernova była przełomem - od października 2015 roku pomarańczowy operator oferował superszybki internet FTTH (Fiber-to-the-Home) z maksymalną prędkością 600 Mb/s, lecz jedynie w 16 miastach.



Dziś Orange chwali się zasięgiem obejmującym 9,5 mln gospodarstw domowych i firm, ponad 1,6 mln klientów oraz prędkościami sięgającymi 8 Gb/s.

Od 600 megabitowej "Supernovy" do zawrotnych 8 Gb/s. Tak wygląda 10 lat światłowodu w Orange

Start światłowodu Orange odbył się 1 października 2015 roku pod nazwą Supernova. Wówczas internet 600 Mb/s był najszybszym w Polsce i stanowił realną alternatywę dla tradycyjnych łączy. W ciągu zaledwie trzech lat oferta przyspieszyła do 1 Gb/s, a dziś - dzięki technologii XGSPON - abonenci mogą korzystać nawet z 8 Gb/s. Najszybsza opcja od listopada będzie dostępna dla 2,5 mln gospodarstw domowych w 50 miastach.

Według danych SpeedTest.pl, Orange FTTH pozostaje najszybszym internetem światłowodowym w Polsce od stycznia 2023 roku. Ponadto aż 85 proc. nowych klientów wybiera obecnie pakiety o prędkości minimum 600 Mb/s.

Dynamikę rozwoju pokazują liczby. Już w 2019 roku światłowód Orange miał 500 tys. abonentów, a dwa lata później liczba ta przekroczyła milion. Obecnie przekracza 1,6 mln. Średnie miesięczne zużycie danych przez jednego klienta wzrosło niemal czterokrotnie w ciągu dekady - do 350-400 GB. Łącznie wszyscy użytkownicy Orange FTTH przesyłają miesięcznie około 600 tys. TB danych.

Jubileuszowe podsumowanie 10 lat światłowodu Orange

Inwestycje i partnerstwa

Rozwój nie byłby możliwy bez znaczących nakładów. W latach 2015-2021 Orange Polska przeznaczył na sieć światłowodową prawie 4 mld złotych, podłączając w tym czasie 4 mln gospodarstw domowych. Operator korzystał także ze wsparcia środków unijnych, m.in. w ramach POPC, KPO czy FERC, aby docierać do tzw. białych plam.

Dziś istotnym elementem strategii jest współpraca z innymi podmiotami, przede wszystkim ze spółką Światłowód Inwestycje, w której Orange posiada 50 proc. udziałów. Do końca 2025 roku zasięg tej sieci ma objąć 2,4 mln gospodarstw domowych, a do 2032 roku kolejne 700 tys.

10 lat cyfrowej rewolucji

Dziesięciolecie światłowodu Orange pokazuje, jak szybko zmieniają się potrzeby użytkowników i standardy technologiczne. Internet, który w 2015 roku wydawał się superszybki, dziś stanowi jedynie podstawową ofertę operaotora. Równolegle zmieniła się także rola samego połączenia internetowego w naszym życiu - z narzędzia rozrywki stał się podstawą zdalnej pracy, nauki czy obsługi inteligentnego domu. Orange był w centrum wszystkich tych zmian, stale dostosowując swoje usługi i ofertę do potrzeb klientów.

Orange zapowiada dalsze inwestycje i utrzymanie pozycji lidera. Jak podkreślają przedstawiciele firmy, światłowód stał się fundamentem cyfrowej transformacji w Polsce - i trudno wyobrazić sobie rozwój rynku telekomunikacyjnego bez niego.

Malwina Kuśmierek 02.10.2025 10:58

