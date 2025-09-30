Polujesz na nowego iPhone’a? 5 powodów, by kupić go w Orange

Ładowanie...

Apple jak co roku zaprezentował we wrześniu aż cztery nowe telefony, którymi są iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max oraz szczuplutki iPhone Air będący obecnie najlżejszym smartfonem w ofercie producenta. Urządzenia trafiły już do sprzedaży, a kupić można je oczywiście u operatorów. Jest też co najmniej pięć powodów, aby zakupów dokonać w Orange i to niezależnie od tego, czy planujecie brać nowego iPhone’a na abonament, czy też bez niego (bo np. korzystacie z oferty prepaid albo Orange Flex).

Po pierwsze: kupując iPhone’a w Orange nie musisz zaprzątać sobie głowy kartą SIM

iPhone Air jest pierwszym telefonem Apple’a, który nie występuje w wersji ze slotem na kartę SIM, bo obsługuje wyłącznie wirtualne karty SIM ale to nie problem - ba, w przypadku Orange to rozwiązanie wręcz wygodniejsze i prostsze w użyciu niż fizyczna karta SIM. W ofercie operatora pojawiła się nowa usługa: preinstalacja karty ESIM.

A co to właściwie oznacza? Otóż to, że po wyjęciu nowego sprzętu Apple’a z pudełka po jego pierwszym uruchomieniu wystarczy połączyć się z Wi-Fi, a wirtualna karta ESIM z naszym numerem pojawi się na nim automatycznie (i zastąpi fizyczną kartę SIM, jeśli takowej używaliśmy wcześniej*). Nie trzeba ręcznie skanować kodów QR, uruchamiać aplikacji itd. Prościej się nie da - a w Polsce wśród operatorów Orange jako jedyny oferuje tę usługę.

Usunięcie slotu na kartę SIM było przy tym konieczne, by Apple’owi udało się stworzyć telefon o tak małych gabarytach. A ile za ten wyjątkowy smartfon, którym jest iPhone Air, trzeba zapłacić w Orange? W ramach Planu M za model z 256 GB pamięci płacimy na start 799 zł, a do tego dochodzi 36 rat po 133 zł płatnych co miesiąc.

iPhone Air na abonament w Orange (Plan M)

Po drugie: Orange obsługuje wiele kart SIM i ESIM z tym samym numerem

ESIM to alternatywna dla klasycznych kart SIM, które pozwalają nam korzystać ze swojego numeru w smartfonie lub w zegarku. Orange obsługuje ten standard już od wielu lat, a do tego pozwala wyrobić kilka SIM-ów z tym samym numerem. Dzięki temu możemy korzystać z niego na kilku urządzeniach naraz - czyli np. na dwóch różnych telefonach lub jednocześnie i w smartfonie, i w inteligentnym zegarku.

Po trzecie: Orange ma niezłe ceny na nowe iPhone’y i daje raty 0%

Decydując się na abonament, w ramach Planu M na 36 miesięcy zapewniającego 350 GB transferu miesięcznie za nowiutkiego iPhone’a 17 w wersji z 256 GB pamięci wewnętrznej zapłacicie na start jedynie 759 zł. W tej sytuacji rata za urządzenie to niecała stówka miesięcznie, a konkretnie - 97 zł. Można kupić ten telefon również w wersji z 512 GB pamięci (749 zł na start i raty 36 x 126 zł).

iPhone 17 w Orange na abonament (Plan M)

W abonamencie dostępne są oczywiście również telefony iPhone 17 Pro, 17 Pro Max oraz iPhone Air, także we wszystkich wersjach, jeśli chodzi o ich pojemność i kolory. Wszystkie nowe telefony można przy tym nabyć również na raty 0 proc. bez abonamentu. W tym przypadku nie ma opłaty na start, a za bazową wersję iPhone’a 17 po rozłożeniu ceny na 36 rat będziemy płacić 118,75 zł miesięcznie.

Po czwarte: Orange ma ofertę bez limitu transferu danych

Klienci, którzy wykupują w Orange abonament Plan L, w ogóle nie muszą przejmować się tym, ile transferu danych zużywają podczas korzystania telefonu. W przypadku tych osób, które zdecydują się przy tym na jeden z nowych telefonów Apple’a, to świetna wiadomość - bo te aż proszą się o to, by nagrywać nimi wideo w świetnej jakości, zwłaszcza jeśli wybierzemy iPhone’a 17 Pro lub 17 Pro Max.

iPhone 17 Pro w Orange na abonament (Plan L)

Oba topowe telefony Apple’a mają potrójny aparat główny, który potrafi rejestrować filmy w rozdzielczości nawet 4K oraz w 120 klatkach na sekundę (a do tego dochodzi obsługa formatu ProRES z opcją nagrywania w LOG-u). Takie pliki zajmują oczywiście dużo miejsca w pamięci wewnętrznej, ale wszystkie nowe iPhone’y mają 256 GB przestrzeni dyskowej w bazowej wersji.

Do tego dzięki obsłudze szybkiej sieci 5G od Orange oraz brakom limitu transferu w ramach Planu L możemy od razu archiwizować je na własne potrzeby w chmurze lub przesyłać do montażu - bez czekania, aż wrócimy do domu i połączymy się z Wi-Fi. iPhone’a 17 Pro w wersji 256 GB w ramach Planu L kupimy przy tym w Orange już za 299 zł na start, a do tego dochodzi 36 rat po 157 zł.

AirPods Pro 3 na raty w Orange

Po piąte: w Orange kupimy wszystkie nowe sprzęty Apple’a - nie tylko iPhone’y

Niezwykle opłacalny iPhone 17, supersmukły iPhone Air oraz iPhone’y 17 Pro i 17 Pro Max, dostępne w tym roku w wersji srebrnej, niebieskiej oraz we wściekle pomarańczowym kolorze, to dopiero początek nowości od Apple’a. Do tego dochodzą nowe wersje inteligentnych zegarków firmy, czyli Apple Watch Series 11, Ultra 3 i SE 3 oraz zupełnie nowe słuchawki bezprzewodowe: AirPods Pro 3.

Każdy z tych gadżetów można zakupić w Orange zarówno wraz z abonamentem, jak i na raty 0 proc. Jeśli się zdecydujemy na tę drugą opcję, to ceny zegarków zaczynają się od 24 rat po 55,95 zł miesięcznie za zegarek Apple Watch SE 3 40 mm w wersji z modemem LTE/5G, a za słuchawki AirPods Pro 3 zapłacimy w 20 ratach po 55,95 zł miesięcznie (w obu przypadkach bez żadnych opłat na start).

Apple Watch SE 3 na raty w Orange

*Warto tylko pamiętać, że po aktywacji nowego ESIM-a stara karta SIM przestanie być aktywna, więc jeśli trzymacie na niej np. kontakty, to warto je uprzednio sobie skopiować!





Piotr Grabiec 30.09.2025 09:01

Lokowanie produktu : Orange

