Kupujesz nowy smartfon, a tam zainstalowana karta SIM. Tego jeszcze nie było

Operator Orange wprowadził ciekawe rozwiązanie dla swoich klientów. Jeśli kupisz u niego nowy smartfon, ten będzie miał od razu zainstalowaną kartę SIM. Nie fizyczną, lecz elektroniczną. 

Albert Żurek
Kupno nowego urządzenia zwykle wiąże się z koniecznością jego konfiguracji: trzeba zainstalować aplikacje, zalogować się na konta (lub przenieść dane ze starego telefonu), a także włożyć do urządzenia fizyczną kartę SIM lub aktywować elektronicznego eSIM-a. Z aplikacjami i kontami każdy musi poradzić sobie sam, ale z SIM-em Orange wyręczy użytkownika.

Nowy telefon, a tam zainstalowana karta eSIM. Już nie musisz tego robić

Orange poinformował, że wraz z premierą serii iPhone 17 uruchomił usługę określaną jako automatyczna instalacja karty eSIM (preinstalacja). Dzięki temu karta eSIM użytkownika jest automatycznie przypisana przez operatora do kupowanego urządzenia.

Pierwsze uruchomienie smartfona i podłączenie go do domowej sieci WiFi sprawia, że karta eSIM aktywuje się bez konieczności ręcznej instalacji kodem lub skanowaniem QR. Numer telefonu zaczyna działać natychmiast, co pozwala od razu korzystać z internetu mobilnego LTE lub 5G, dzwonić i wysyłać SMS-y. 

Sprzęt jest więc od razu gotowy do użycia. W teorii i praktyce powinno to znacząco usprawnić żmudny proces konfiguracji nowego smartfona. Faktem jest, że większość z nas nie robi tego często - wielu użytkowników wymienia urządzenie raz na kilka lat. Jeśli już jednak przychodzi taki moment, proces bywa czasochłonny.

Preinstalacja będzie najprostsza dla nowych klientów Orange, którzy kupią smartfona wraz z abonamentem komórkowym i kartą eSIM. Co jednak z obecnymi klientami operatora? To proste - potrzebna będzie wymiana SIM na elektroniczną wersję. Jest kilka opcji:

  • skorzystanie z aplikacji Mój Orange;
  • zalogowanie się na stronę internetową usług Orange;
  • odwiedzenie salonu Orange.

Najwygodniejsze będą pierwsze dwie metody - nie wymagają wychodzenia z domu, a proces trwa zaledwie kilkanaście minut. Automatyczna instalacja działa jednak tylko na smartfonach obsługujących eSIM (to chyba oczywiste). Skorzystać z niej można m.in. na iPhone'ach z serii 15, 16 i najnowszej 17

Po zakupie nowego telefonu w Orange klient otrzymuje na wskazany adres e-mail i numer telefonu dane karty eSIM oraz PIN do jej odblokowania. Co jeśli zakupi się sprzęt w salonie? Wtedy sprzedawcy mogą pomóc wykonać automatyczną instalację. 

Albert Żurek
16.09.2025 19:51
Tagi: eSIMOrangeSIMSmartfony
