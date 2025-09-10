iPhone 17, Air i Pro w pigułce - 10 rzeczy, które trzeba wiedzieć

Ładowanie...

Właśnie zakończyło się wydarzenie Awe Dropping, podczas którego Apple pokazało nowe smartfony: iPhone 17, iPhone 17 Air i iPhone 17 Pro. Huczna premiera wywołała burzę w świecie technologii, a teraz, po opadnięciu pierwszego kurzu, przyszedł czas na spokojne i rzeczowe podsumowanie. Wiele się mówiło o każdym z modeli z osobna, jednak dla tych, którzy chcą mieć pełny obraz sytuacji bez zagłębiania się w szczegóły, przygotowaliśmy esencję najważniejszych nowości i zmian.

10 najważniejszych nowości w iPhone 17:

iPhone Air - koniec Plusa, jest nowy, smukły model

Największą i najbardziej zauważalną zmianą w ofercie jest debiut całkowicie nowego modelu "Air". Jest to najcieńszy iPhone w historii, mierzący zaledwie 5,6 mm grubości. To duży skok technologiczny, który, jak zapewnia Apple, nie wpływa negatywnie na wytrzymałość urządzenia, a jednocześnie pozwala na zastosowanie innowacyjnej, nowej architektury wewnętrznej. Ta niezwykła smukłość, w połączeniu z tytanową obudową, sprawia, że iPhone Air jest nie tylko elegancki, ale także niesamowicie lekki i wytrzymały.

iPhone 17 Air

Niestety iPhone Air w swojej cienkości jest na tyle gruby, że wygryzł z oferty iPhone model Plus, tym samym kończąc trwającą od czasów iPhone'a 6 tradycję modelu Plus.

Koniec z 128 GB - iPhone'y startują z 256 GB

Wszystkie nowe modele, począwszy od iPhone 17, będą miały w standardzie 256 GB pamięci masowej. To świetna wiadomość dla użytkowników, którzy dotychczas borykali się z ograniczoną przestrzenią na zdjęcia, filmy i aplikacje w wariancie 128 GB. Ponadto pierwszy raz w historii Apple oferuje nie jeden, a aż dwa terabajty pamięci wewnętrznej - aczkolwiek tylko w wariancie Pro Max. Ta decyzja pokazuje, że Apple dostosowuje się do rosnących wymagań użytkowników, którzy coraz częściej nagrywają wideo w wysokiej rozdzielczości i gromadzą duże biblioteki multimediów.

Procesory A19 i A19 Pro z naciskiem na sztuczną inteligencję

Sercem nowych iPhone'ów są procesory A19 i A19 Pro. Oba układy oferują znacznie wyższą wydajność, a w przypadku modelu A19 Pro Apple wbudowało dedykowane akceleratory neuronowe w każdy rdzeń GPU. Ma to na celu przyspieszenie działania generatywnej sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu, co jest kluczowe dla sprawnego działania Apple Intelligence i innych funkcji opartych na AI. Nowa architektura GPU z wbudowanymi akceleratorami neuronowymi zapewnia również wyższą wydajność w grach i zaawansowanych aplikacjach do edycji wideo.

Więcej z eventu Apple - prosto z Cupertino:

iOS 26 z Apple Intelligence i językiem projektowania Liquid Glass

Premiera nowych iPhone'ów to także debiut systemu iOS 26. Przynosi on nie tylko nowe funkcje Apple Intelligence, ale przede wszystkim odświeżony język wizualny "Liquid Glass". Nowości w Apple Intelligence zostały przez Apple w dużej mierze przemilczane, a największe nowości stanowią tłumaczenie tekstu i audio na żywo oraz ulepszone narzędzia do analizy wizualnej.

Zdecydowanie warte uwagi jest Apple Glass, obecne przez cały czas prezentacji. Nowy design sprawia, że interfejs użytkownika jest bardziej ekspresyjny i płynny. Pomimo początkowych kontrowersji wokół odważnego redesignu, iOS 26 z Liquid Glass sprawiał wrażenie dopracowanego na ostatni guzik.

Ekran blokady w iPhone 17 z iOS 26

Czy tak jest w rzeczywistości przekonamy się już za niecały tydzień - premiera iOS 26 została zaplanowana na 15 września.

Innowacyjna przednia kamera Center Stage

Modele z linii iPhone 17 wprowadziły zupełnie nowy przedni aparat z funkcją Center Stage. Jest to pierwszy w historii iPhone'a kwadratowy sensor, który automatycznie poszerza pole widzenia, gdy w kadrze pojawiają się dodatkowe osoby. Dzięki temu, nawet podczas grupowych selfie, wszyscy zmieszczą się w kadrze. Funkcja działa również w trybie wideo i podczas połączeń, utrzymując użytkownika w centrum uwagi. Ten innowacyjny aparat pozwala na nagrywanie wideo z ultrawysoką stabilizacją w 4K HDR, a także jednoczesne nagrywanie przednią i tylną kamerą, co - jak mówi samo Apple - otwiera nowe możliwości dla twórców.

Center Stage w iPhone 17 Pro

Ulepszona wytrzymałość dzięki Ceramic Shield 2

Zarówno przód, jak i tył nowych iPhone'ów zostały wzmocnione nową wersją powłoki Ceramic Shield. Ceramic Shield 2 ma zapewniać trzykrotnie lepszą odporność na zarysowania w porównaniu do poprzedniej generacji. W modelach Air i Pro ochrona Ceramic Shield po raz pierwszy zastosowana została także na tylnej, szklanej części obudowy. Dzięki tym ulepszeniom, nowe iPhone'y są bardziej wytrzymałe niż kiedykolwiek wcześniej, co docenią zwłaszcza osoby, które często upuszczają swoje telefony.

Nowy czip sieciowy N1

Wszystkie modele iPhone 17 wyposażono w nowy, zaprojektowany przez Apple czip sieciowy N1. Pozwala on na korzystanie z najnowszych standardów komunikacji bezprzewodowej, w tym Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. Zapewnia to wyższą prędkość i niezawodność, poprawiając działanie takich funkcji jak Personal Hotspot czy AirDrop. Użytkownicy będą mogli cieszyć się jeszcze szybszym i bardziej stabilnym połączeniem z siecią domową i innymi urządzeniami.

Wyświetlacz Super Retina XDR z ProMotion i wysoką jasnością

Nowa generacja iPhone'ów w końcu unifikuje technologię wyświetlaczy. Wszystkie modele, w tym iPhone 17 i iPhone Air, wyposażono w ekrany Super Retina XDR z technologią ProMotion, która zapewnia adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Dodatkowo, jasność szczytowa na zewnątrz została podniesiona do 3000 nitów, co gwarantuje świetną czytelność nawet w pełnym słońcu. Ekrany te oferują również dwukrotnie lepszy kontrast na zewnątrz i poprawienie jakości wyświetlanego obrazu w trybie Always On Display.

Cała linia z tym samym aparatem głównym

Po raz pierwszy w historii cała linia iPhone'ów 17 jest wyposażona w tylne aparaty o rozdzielczości 48 MP. Modele bazowe i Air posiadają układ dwóch obiektywów, a wersje Pro i Pro Max układ trzech. Standardowy obiektyw 48 MP Fusion w modelach bazowych i Air działa w trybie quad-pixel, a do tego w każdym modelu znajdziemy optyczny 2x teleobiektyw, co w praktyce daje nam odpowiednik czterech obiektywów. Modele Pro i Pro Max mają trzy kamery 48 MP, oferując także 8-krotny zoom optyczny w modelu Pro Max. Nowy silnik Photonic Engine w modelach Pro i Pro Max wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zachować naturalne detale, redukować szum i zapewniać dokładniejsze kolory.

Po raz pierwszy iPhone tylko z eSIM doczeka się globalnej premiery

Po raz pierwszy w historii Apple wyprowadza poza Stany Zjednoczone iPhone'a bez gniazda na fizyczną kartę SIM. iPhone 17 Air w żadnym z regionów świata nie będzie obsługiwał fizycznych kart SIM, będąc pełnoprawnym smartfonem "eSIM only". Ponadto w niektórych krajach takich jak Kanada, Japonia czy Meksyk do sprzedaży trafią także iPhone'y 17, 17 Pro i 17 Pro Max nieobsługujące fizycznych kart SIM. Chociaż iPhone'y bez fizycznej karty SIM nie są nowością - te zadebiutowały już w 2022 roku, to aż do teraz były opcją dostępną wyłącznie na rynku amerykańskim. Teraz Apple bardziej stanowczo podchodzi do strategii "eSIM only", rozszerzając dostępność iPhone'ów bez slotu na kartę nano SIM także poza USA.

Oznacza to, że osoby które zechcą kupić iPhone 17 Air, będą musiały zaprzyjaźnić się z ideą wirtualnej karty SIM - i wrzucić fizyczną do kosza.

Malwina Kuśmierek 10.09.2025 06:23

