iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem

iPhone Air to najsmuklejszy smartfon producenta. Może nie ma zbyt dużo sensu, ale za to oszalejecie na jego punkcie. Wszystko za sprawą jego wyjątkowości.

Paweł Grabowski
Tegoroczna msza u Apple przyniosła kompletną zmianę designu, stratę jednego modelu iPhone'a (żegnaj Plusie, będziemy pamiętać) oraz wprowadzenie zupełnie nowej odmiany iPhone'a, która na pewno podbije serca klientów. Liczy się tylko grubość, a raczej obsesja na punkcie cienkości. Apple podąża śladem Samsunga S25 Edge.

iPhone Air to pokaz siły oddziału designu

Jego pracownicy dostali jedno zadanie - mają zrobić jak najcieńszego iPhone'a. Wymagało to sporo poświęceń, zmian w konstrukcji, ale udało się. W efekcie dostaliśmy smartfon, który mierzy 5,6 mm. Amazing wylewa się z ekranu. Serio, imponujący jest ten telefon. Mam tylko zastrzeżenia do ogromnej i pustej wyspy, która skrywa jeden zwykły aparat 48 Mpix, który znamy z podstawowego iPhone'a 17. Ramka jest z tytanu i w połączeniu z ceramicznym szkłem na przodzie jest najbardziej odpornym iPhone'em.

Ekran iPhone'a Air ma przekątną 6,5 cala. Ma odświeżanie 120 Hz, dynamiczną częstotliwość odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz, jego jasność to 3000 nitów i mamy tutaj obsługę Always on Display. Nowością jest 18 Mpix kamera do selfie i możliwość nagrywania jednocześnie z przedniej i tylnej kamery.

iPhone Air korzysta z procesora A19 Pro, którego wspiera 12 GB RAM i to jest największe zaskoczenie, bo wszystkie źródła mówiły o użyciu słabszego procesora. mamy tutaj wydajnościowego potwora. Ma również nowy chip łączności, obsługuje Wi-Fi 7. Nie można zapomnieć o zupełnie nowym chipie N-1 do sztucznej inteligencji.

iPhone Air występuje w czterech kolorach - czarnym, białym, złotym i niebieskim. Specjalnie dla niego zaprojektowano etui o grubości zaledwie 1 mm, które można nosić jak saszetkę.

iPhone Air ma jeszcze jedne wyróżnik - nie ma tu fizycznego slotu na kartę SIM. Na całym świecie jest dostępny z eSIM i to naprawdę wielka rzecz i zapowiedź zmian. Dzięki usunięciu karty SIM bateria ma pojemność, która ma wystarczyć na cały dzień pracy.

09.09.2025 20:05
Tagi: AppleiPhoneSmartfony
