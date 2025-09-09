REKLAMA
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii

Nowy Apple Watch Ultra 3 już od pierwszego spojrzenia robi wrażenie rozmiarem - największym w historii Apple Watcha. Ale najlepsze Apple ukrył pod szafirową maską.

Malwina Kuśmierek
Apple Watch Ultra 2025
Podczas trwającego obecnie wydarzenia Awe Dropping Apple pokazało długo wyczekiwany smartwatch Apple Watch Ultra 3. Nowy zegarek - trzeci w linii Ultra - trafia do oferty Apple jako model o zwiększonych możliwościach wyświetlacza, łączności i śledzenia informacji o zdrowiu. A to wszystko przy zachowaniu klasycznej konstrukcji i materiałów znanych z poprzednich generacji.

Apple właśnie pokazał Apple Watch Ultra 3. Ekstremalne możliwości na ekstremalne warunki

Apple Watch Ultra 3 zachowuje rozpoznawalną, surową estetykę serii Ultra, opartą na obudowie z tytanu z wyraźnym przyciskiem akcji, pomarańczowo obramowaną koronką oraz wystającym przyciskiem bocznym. Apple w tegorocznym modelu zmniejszył ramki, co przełożyło się na większą powierzchnię użytkową ekranu. W efekcie koperta oferuje teraz ekran o większej przekątnej i rozdzielczości - panel o rozdzielczości 422 x 514 pikseli - który Apple opisuje jako największy w historii Apple Watcha.

Wyświetlacz korzysta z nowej technologii LTPO3 i szerokokątnych paneli OLED. LTPO3 sprawiło, że ramki są o 24% cieńsze, a przy tym udało się poprawić energooszczędność. Tryb always-on działa teraz z odświeżaniem 1 Hz (raz na sekundę), co pozwala wyświetlać np. sekundnik zegarka bez konieczności unoszenia nadgarstka. Nowy ekran jest też jaśniejszy przy patrzeniu pod kątem, a szkło ochronne pozostało wykonane z szafiru. Apple przygotowało też nową tarczę Waypoint z kompasem, obsługą łączności satelitarnej i szybkim włączeniem trybu nocnego.

Nowa tarcza Waypoint pomaga użytkownikom w nawigacji dzięki kompasowi na żywo, opcjonalnej funkcji satelitarnej i trybowi nocnemu

Apple Watch Ultra 3 od środka - procesor i oprogramowanie

Ultra 3 generacji obsługuje łączność komórkową 5G w wariancie RedCap, a także dodaje wsparcie dla komunikacji satelitarnej. Dzięki temu poza klasyczną łącznością LTE/5G zegarek może w sytuacjach braku zasięgu wysyłać wiadomości SOS, kontaktować się z numerami alarmowymi, udostępniać lokalizację przez Find My, a także wysyłać i odbierać SMS-y oraz krótkie wiadomości do znajomych. Wszystko to odbywa się przy pełnym szyfrowaniu end-to-end, a dostęp do satelitów jest darmowy przez pierwsze dwa lata w regionach, w których łączność satelitarna jest obsługiwana.

Wydarzenie Awe Dropping - najważniejsze informacje:

Apple zastosował także zmiany w układzie anten zegarka i tylnej części koperty - większa cewka ładowania i przeprojektowana antena poprawiają zarówno szybkość ładowania, jak i jakość połączeń w sieci komórkowej.

Apple Watch Ultra 3 trzyma rękę na pulsie. Dosłownie

Tegoroczny Apple Watch Ultra dostarcza pełen zestaw funkcji zdrowotnych znanych z linii Ultra: wykrywanie migotania przedsionków (AFib), pojedynczy przewodowy EKG oraz czujnik natlenienia krwi (SpO₂). Do tego dochodzi nowość - powiadomienia o tendencjach do przewlekłego podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Algorytmy analizują dane z czujnika optycznego przez okres 30 dni i mogą poinformować użytkownika o ryzyku choroby.

Drugą dużą nowością jest funkcja Sleep Score (Wynik Snu), czyli ocena jakości snu oparta na wielu czynnikach: długości, regularności pór zasypiania, liczbie wybudzeń czy czasie spędzonym w poszczególnych fazach snu. Wynik prezentowany jest w aplikacji Sen oraz w komplikacjach na tarczy.

Od nowego Apple Watcha Ultra należy oczekiwać lepszego czasu pracy na baterii - teraz to do 42 godzin przy typowym użytkowaniu i do 72 godzin w trybie oszczędzania energii. W trakcie treningów na świeżym powietrzu zegarek zapewnia nawet 20 godzin działania z pełnym GPS i pomiarem tętna. Apple zwiększył też szybkość ładowania: 15 minut pozwala uzyskać energię na około 12 godzin pracy.

Apple Watch Ultra 3 to twarda konstrukcja i zaporowa cena

Nowy zegarek zachowuje specyfikę modelu Ultra: tytanowa obudowa, wysoka maksymalna jasność ekranu, odporność na duże wysokości i nurkowanie oraz konstrukcja przystosowana do ekstremalnych warunków. Zgodnie z zamysłem Apple'a jest przeznaczony dla użytkowników wymagających zwiększonej trwałości i niezawodności na szlaku, w górach czy pod wodą, a przy tym oferuje teraz możliwości komunikacyjne poza zasięgiem sieci komórkowej.

Apple ustalił cenę wyjściową nowego Apple Watch Ultra 3 na 3799 zł. Przedsprzedaż rozpoczęła się w dniu prezentacji, 9 września, a sprzedaż detaliczna wystartuje 19 września.

Malwina Kuśmierek
09.09.2025 19:36
