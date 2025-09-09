Ładowanie...

Podczas trwającego obecnie wydarzenia Awe Dropping Apple pokazało długo wyczekiwany smartwatch Apple Watch Ultra 3. Nowy zegarek - trzeci w linii Ultra - trafia do oferty Apple jako model o zwiększonych możliwościach wyświetlacza, łączności i śledzenia informacji o zdrowiu. A to wszystko przy zachowaniu klasycznej konstrukcji i materiałów znanych z poprzednich generacji.

Apple właśnie pokazał Apple Watch Ultra 3. Ekstremalne możliwości na ekstremalne warunki

Apple Watch Ultra 3 zachowuje rozpoznawalną, surową estetykę serii Ultra, opartą na obudowie z tytanu z wyraźnym przyciskiem akcji, pomarańczowo obramowaną koronką oraz wystającym przyciskiem bocznym. Apple w tegorocznym modelu zmniejszył ramki, co przełożyło się na większą powierzchnię użytkową ekranu. W efekcie koperta oferuje teraz ekran o większej przekątnej i rozdzielczości - panel o rozdzielczości 422 x 514 pikseli - który Apple opisuje jako największy w historii Apple Watcha.

Wyświetlacz korzysta z nowej technologii LTPO3 i szerokokątnych paneli OLED. LTPO3 sprawiło, że ramki są o 24% cieńsze, a przy tym udało się poprawić energooszczędność. Tryb always-on działa teraz z odświeżaniem 1 Hz (raz na sekundę), co pozwala wyświetlać np. sekundnik zegarka bez konieczności unoszenia nadgarstka. Nowy ekran jest też jaśniejszy przy patrzeniu pod kątem, a szkło ochronne pozostało wykonane z szafiru. Apple przygotowało też nową tarczę Waypoint z kompasem, obsługą łączności satelitarnej i szybkim włączeniem trybu nocnego.

Nowa tarcza Waypoint pomaga użytkownikom w nawigacji dzięki kompasowi na żywo, opcjonalnej funkcji satelitarnej i trybowi nocnemu

Apple Watch Ultra 3 od środka - procesor i oprogramowanie

Ultra 3 generacji obsługuje łączność komórkową 5G w wariancie RedCap, a także dodaje wsparcie dla komunikacji satelitarnej. Dzięki temu poza klasyczną łącznością LTE/5G zegarek może w sytuacjach braku zasięgu wysyłać wiadomości SOS, kontaktować się z numerami alarmowymi, udostępniać lokalizację przez Find My, a także wysyłać i odbierać SMS-y oraz krótkie wiadomości do znajomych. Wszystko to odbywa się przy pełnym szyfrowaniu end-to-end, a dostęp do satelitów jest darmowy przez pierwsze dwa lata w regionach, w których łączność satelitarna jest obsługiwana.

Wydarzenie Awe Dropping - najważniejsze informacje:

Apple zastosował także zmiany w układzie anten zegarka i tylnej części koperty - większa cewka ładowania i przeprojektowana antena poprawiają zarówno szybkość ładowania, jak i jakość połączeń w sieci komórkowej.

Apple Watch Ultra 3 trzyma rękę na pulsie. Dosłownie

Tegoroczny Apple Watch Ultra dostarcza pełen zestaw funkcji zdrowotnych znanych z linii Ultra: wykrywanie migotania przedsionków (AFib), pojedynczy przewodowy EKG oraz czujnik natlenienia krwi (SpO₂). Do tego dochodzi nowość - powiadomienia o tendencjach do przewlekłego podwyższonego ciśnienia krwi (nadciśnienia). Algorytmy analizują dane z czujnika optycznego przez okres 30 dni i mogą poinformować użytkownika o ryzyku choroby.

Drugą dużą nowością jest funkcja Sleep Score (Wynik Snu), czyli ocena jakości snu oparta na wielu czynnikach: długości, regularności pór zasypiania, liczbie wybudzeń czy czasie spędzonym w poszczególnych fazach snu. Wynik prezentowany jest w aplikacji Sen oraz w komplikacjach na tarczy.

Od nowego Apple Watcha Ultra należy oczekiwać lepszego czasu pracy na baterii - teraz to do 42 godzin przy typowym użytkowaniu i do 72 godzin w trybie oszczędzania energii. W trakcie treningów na świeżym powietrzu zegarek zapewnia nawet 20 godzin działania z pełnym GPS i pomiarem tętna. Apple zwiększył też szybkość ładowania: 15 minut pozwala uzyskać energię na około 12 godzin pracy.

Apple Watch Ultra 3 to twarda konstrukcja i zaporowa cena

Nowy zegarek zachowuje specyfikę modelu Ultra: tytanowa obudowa, wysoka maksymalna jasność ekranu, odporność na duże wysokości i nurkowanie oraz konstrukcja przystosowana do ekstremalnych warunków. Zgodnie z zamysłem Apple'a jest przeznaczony dla użytkowników wymagających zwiększonej trwałości i niezawodności na szlaku, w górach czy pod wodą, a przy tym oferuje teraz możliwości komunikacyjne poza zasięgiem sieci komórkowej.

Apple ustalił cenę wyjściową nowego Apple Watch Ultra 3 na 3799 zł. Przedsprzedaż rozpoczęła się w dniu prezentacji, 9 września, a sprzedaż detaliczna wystartuje 19 września.

Malwina Kuśmierek 09.09.2025 19:36

