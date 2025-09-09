Ładowanie...

Podczas trwającego obecnie wydarzenia "Awe Dropping" Apple zaprezentował trzecią generację Apple Watcha SE. Nowy smartwatch celuje w użytkowników szukających taniego zegarka Apple Watch, którzy nie chcą iść na kompromisy pod względem rozmiarów koperty i ilości funkcji

Oto nowy Apple Watch SE 3. Najważniejsze nowości w skrócie

Nowy Apple Watch SE 3 wprowadza kilka kluczowych zmian, które od razu odróżniają go od poprzedniej generacji z 2022 roku. Najważniejszą z nich jest układ S10, zastępujący starszy S8 i zapewniający zauważalny wzrost szybkości działania oraz płynności interfejsu. Dzięki niemu zegarek ma sprawniej uruchamiać aplikacje, lepiej radzić sobie z obsługą systemu i umożliwiać korzystanie z nowych funkcji, takich jak sterowanie gestem podwójnego stuknięcia, gestem nadgarstka czy lokalne przetwarzanie komend Siri. Równocześnie Apple powiększyło koperty do 40 mm i 44 mm, zmniejszając przy tym ramki wokół ekranu, ale zachowując aluminiowe wykończenie charakterystyczne dla linii SE. Po raz pierwszy w historii Apple Watch SE, tegoroczny model wspiera Always on Display.

Always on Display na Apple Watch SE 3

Co więcej, Apple podkreśla, że szkiełko zegarka jest teraz czterokrotnie bardziej odporne na pęknięcia dzięki nowemu, wzmacnianemu szkłu Ion-X. Nowością jest też możliwość odtwarzania muzyki i podcastów bezpośrednio przez głośnik zegarka, a także technologia Voice Isolation poprawiająca jakość rozmów telefonicznych.

Apple Watch SE 3 bez rewolucji, ale małe zmiany aż wylewają się z ekranu

Nowy Apple Watch SE przechodzi na linię wzorniczą wprowadzoną wraz z Series 7: dwa warianty koperty 40 mm i 44 mm oraz cieńsze ramki wokół ekranu, co przekłada się na większą przestrzeń roboczą przy zbliżonych gabarytach nadgarstkowych. Obudowa zegarka pozostaje aluminiowa.

Sercem nowego SE jest układ SiP S10, co oznacza duży przeskok w wydajności względem SiP S8 w Watch SE z 2022 roku. Mowa tu o m.in. szybszym uruchamianiu aplikacji, płynniejszych animacjach czy sprawniejszym przetwarzaniu funkcji systemowych. Zegarek zyskuje także obsługę przetwarzania Siri na urządzeniu i gesty podwójnego stuknięcia oraz uniesienia nadgarstka, a dodatkowo zegarek zyskał więcej pamięci na aplikacje i multimedia.

Apple utrzymuje klarowne różnice między linią SE a modelami flagowymi: w budżetowym zegarku zabrakło aplikacji EKG i pomiaru natlenienia krwi. Jednocześnie nowy Apple Watch SE zachowuje komplet kluczowych funkcji zdrowotno-fitnessowych - całodobowy pomiar tętna, monitorowanie snu i oddechu. Podobnie jak Apple Watch Series 11, Apple Watch SE otrzymuje opcję oceny Wyniku Snu (Sleep Score). Nowością są też powiadomienia o bezdechu sennym, pomiar temperatury nadgarstka oraz szacowanie daty owulacji w cyklu menstruacyjnym.

Wynik snu na Apple Watch SE 3

WatchOS 26 zagwarantuje wrażenia premium na najtańszym zegarku Apple'a

Apple Watch SE 3 z pudełka wyjdzie z systemem watchOS 26, który wnosi do zegarka zestaw narzędzi zwiększających jego codzienną użyteczność. Wśród nowości znalazł się Workout Buddy, czyli funkcja analizująca aktywność w czasie rzeczywistym i dostarczająca wskazówek treningowych, gdy zegarek współpracuje z iPhonem. Do smartwatcha zawitały także Live Translation oraz Live Listen Transcription, które umożliwiają tłumaczenie i transkrypcję rozmów w czasie rzeczywistym. Wisienką na torcie zmian jest przeprojektowane Centrum sterowania - użytkownik może teraz dodawać własne przełączniki i korzystać z nich bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

W watchOS 26 znajdziemy także nowy wygląd interfejsu Liquid Glass, odświeżoną galerię tarcz, w tym Flow i Exactograph, a także usprawnienia w Smart Stack z inteligentnymi podpowiedziami.

Apple przekazało, że od tegorocznego Apple Watcha SE powinniśmy spodziewać się 18 godzin pracy na baterii, a zgodnie z deklaracjami smartwatch powinien ładować się dwa razy szybciej niż poprzednik, osiągając 80 proc. naładowania po 45 minutach. 15 minut ładowania ma dawać do 8 godzin działania.

Ponadto Apple dopieściło Watch SE 3 dając mu modem 5G, co oznacza szybsze pobieranie muzyki, podcastów i aplikacji, a jednocześnie niższe zużycie energii w porównaniu do wcześniejszych generacji LTE.

Cena Apple Watch SE 3 zaczyna się od 1099 złoty w wariancie 40 mm/tylko Wi-Fi. Przedsprzedaż rusza 9 września, a premiera sklepową zaplanowano na 19 września.

Malwina Kuśmierek 09.09.2025 19:44

