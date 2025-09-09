REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze

Apple właśnie pokazał Apple Watch SE 3 i wygląda na to, że budżetowy zegarek nie ma już nic wspólnego z kompromisowością.

Malwina Kuśmierek
Apple Watch SE 2025
REKLAMA

Podczas trwającego obecnie wydarzenia "Awe Dropping" Apple zaprezentował trzecią generację Apple Watcha SE. Nowy smartwatch celuje w użytkowników szukających taniego zegarka Apple Watch, którzy nie chcą iść na kompromisy pod względem rozmiarów koperty i ilości funkcji

REKLAMA

Oto nowy Apple Watch SE 3. Najważniejsze nowości w skrócie

Nowy Apple Watch SE 3 wprowadza kilka kluczowych zmian, które od razu odróżniają go od poprzedniej generacji z 2022 roku. Najważniejszą z nich jest układ S10, zastępujący starszy S8 i zapewniający zauważalny wzrost szybkości działania oraz płynności interfejsu. Dzięki niemu zegarek ma sprawniej uruchamiać aplikacje, lepiej radzić sobie z obsługą systemu i umożliwiać korzystanie z nowych funkcji, takich jak sterowanie gestem podwójnego stuknięcia, gestem nadgarstka czy lokalne przetwarzanie komend Siri. Równocześnie Apple powiększyło koperty do 40 mm i 44 mm, zmniejszając przy tym ramki wokół ekranu, ale zachowując aluminiowe wykończenie charakterystyczne dla linii SE. Po raz pierwszy w historii Apple Watch SE, tegoroczny model wspiera Always on Display.

Always on Display na Apple Watch SE 3

Co więcej, Apple podkreśla, że szkiełko zegarka jest teraz czterokrotnie bardziej odporne na pęknięcia dzięki nowemu, wzmacnianemu szkłu Ion-X. Nowością jest też możliwość odtwarzania muzyki i podcastów bezpośrednio przez głośnik zegarka, a także technologia Voice Isolation poprawiająca jakość rozmów telefonicznych.

Apple Watch SE 3 bez rewolucji, ale małe zmiany aż wylewają się z ekranu

Nowy Apple Watch SE przechodzi na linię wzorniczą wprowadzoną wraz z Series 7: dwa warianty koperty 40 mm i 44 mm oraz cieńsze ramki wokół ekranu, co przekłada się na większą przestrzeń roboczą przy zbliżonych gabarytach nadgarstkowych. Obudowa zegarka pozostaje aluminiowa.

Wydarzenie Awe Dropping - najważniejsze informacje:

Sercem nowego SE jest układ SiP S10, co oznacza duży przeskok w wydajności względem SiP S8 w Watch SE z 2022 roku. Mowa tu o m.in. szybszym uruchamianiu aplikacji, płynniejszych animacjach czy sprawniejszym przetwarzaniu funkcji systemowych. Zegarek zyskuje także obsługę przetwarzania Siri na urządzeniu i gesty podwójnego stuknięcia oraz uniesienia nadgarstka, a dodatkowo zegarek zyskał więcej pamięci na aplikacje i multimedia.

Apple utrzymuje klarowne różnice między linią SE a modelami flagowymi: w budżetowym zegarku zabrakło aplikacji EKG i pomiaru natlenienia krwi. Jednocześnie nowy Apple Watch SE zachowuje komplet kluczowych funkcji zdrowotno-fitnessowych - całodobowy pomiar tętna, monitorowanie snu i oddechu. Podobnie jak Apple Watch Series 11, Apple Watch SE otrzymuje opcję oceny Wyniku Snu (Sleep Score). Nowością są też powiadomienia o bezdechu sennym, pomiar temperatury nadgarstka oraz szacowanie daty owulacji w cyklu menstruacyjnym.

Wynik snu na Apple Watch SE 3

WatchOS 26 zagwarantuje wrażenia premium na najtańszym zegarku Apple'a

Apple Watch SE 3 z pudełka wyjdzie z systemem watchOS 26, który wnosi do zegarka zestaw narzędzi zwiększających jego codzienną użyteczność. Wśród nowości znalazł się Workout Buddy, czyli funkcja analizująca aktywność w czasie rzeczywistym i dostarczająca wskazówek treningowych, gdy zegarek współpracuje z iPhonem. Do smartwatcha zawitały także Live Translation oraz Live Listen Transcription, które umożliwiają tłumaczenie i transkrypcję rozmów w czasie rzeczywistym. Wisienką na torcie zmian jest przeprojektowane Centrum sterowania - użytkownik może teraz dodawać własne przełączniki i korzystać z nich bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji.

W watchOS 26 znajdziemy także nowy wygląd interfejsu Liquid Glass, odświeżoną galerię tarcz, w tym Flow i Exactograph, a także usprawnienia w Smart Stack z inteligentnymi podpowiedziami.

Apple przekazało, że od tegorocznego Apple Watcha SE powinniśmy spodziewać się 18 godzin pracy na baterii, a zgodnie z deklaracjami smartwatch powinien ładować się dwa razy szybciej niż poprzednik, osiągając 80 proc. naładowania po 45 minutach. 15 minut ładowania ma dawać do 8 godzin działania.

REKLAMA

Ponadto Apple dopieściło Watch SE 3 dając mu modem 5G, co oznacza szybsze pobieranie muzyki, podcastów i aplikacji, a jednocześnie niższe zużycie energii w porównaniu do wcześniejszych generacji LTE.

Cena Apple Watch SE 3 zaczyna się od 1099 złoty w wariancie 40 mm/tylko Wi-Fi. Przedsprzedaż rusza 9 września, a premiera sklepową zaplanowano na 19 września.

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
09.09.2025 19:44
Tagi: AppleApple WatchSmartwatch
Najnowsze
20:18
iPhone 17 Pro (Max) jest cudowny. Nowa wyspa aparatu i te kolory
Aktualizacja: 2025-09-09T20:18:45+02:00
20:05
iPhone Air oficjalnie. Może jest cienki, ale za to jest potworem
Aktualizacja: 2025-09-09T20:05:39+02:00
19:54
iPhone 17 - oto on. Prośby zostały wysłuchane
Aktualizacja: 2025-09-09T19:54:10+02:00
19:44
Apple Watch SE 3 zmienia definicję taniego zegarka. Na lepsze
Aktualizacja: 2025-09-09T19:44:24+02:00
19:43
Apple Watch 11 mnie rozczarował. Nie brałbym nawet za darmo
Aktualizacja: 2025-09-09T19:43:07+02:00
19:41
AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy
Aktualizacja: 2025-09-09T19:41:19+02:00
19:36
Apple Watch Ultra 3 to gigant, nie zegarek. Największy w historii
Aktualizacja: 2025-09-09T19:36:37+02:00
18:37
Kuna w polskiej armii. Ten bezzałogowy zabójca zmieni nasze wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T18:37:34+02:00
18:05
Smartfony Samsunga z pomysłową nowością od Google'a. Inni muszą czekać
Aktualizacja: 2025-09-09T18:05:42+02:00
17:42
Garmin w końcu ma nowy, mały komputer rowerowy. Nawet nim zapłacisz
Aktualizacja: 2025-09-09T17:42:37+02:00
16:48
Firefox jak Biedronka. Będziesz trząsł iPhone'em, o ile jest drogi
Aktualizacja: 2025-09-09T16:48:42+02:00
16:28
Polska zamyka granice z Białorusią. Niebawem będzie tam wrogie wojsko
Aktualizacja: 2025-09-09T16:28:00+02:00
16:16
Duma: Szwedzi kupują Polską broń za ogromne pieniądze. Mamy hit
Aktualizacja: 2025-09-09T16:16:46+02:00
16:08
Polski internet będzie gorszy. USA wypisuje się ze wspólnych działań
Aktualizacja: 2025-09-09T16:08:20+02:00
16:04
Ten robot w końcu sprząta w rogach. Zobaczyłem Ecovacs Deebot X11 Omni
Aktualizacja: 2025-09-09T16:04:05+02:00
15:49
Starlink w Polsce pięknie przyspieszył. Nowe wyniki imponują
Aktualizacja: 2025-09-09T15:49:54+02:00
14:06
Ludzie są jak boty - twierdzi twórca ChataGPT. “Jesteśmy jak jeden wielki generator tekstu”
Aktualizacja: 2025-09-09T14:06:56+02:00
13:28
Tu stanie drugi polski atom? Mówią: "nasze miejsce jest lepsze niż dobre"
Aktualizacja: 2025-09-09T13:28:34+02:00
12:05
Niesamowite zdjęcia polskich samolotów rządowych. Ujawniono ich tajną broń
Aktualizacja: 2025-09-09T12:05:46+02:00
11:42
Orlen szykuje sklep bez kas. Wchodzisz, bierzesz co chcesz i wychodzisz
Aktualizacja: 2025-09-09T11:42:02+02:00
11:39
Kupujesz jeden odkurzacz, dostajesz siedem. Musiałem sprawdzić, czy to prawda
Aktualizacja: 2025-09-09T11:39:02+02:00
10:30
Znaleźli drugą Ziemię. Atmosfera uderzająco podobna do naszej
Aktualizacja: 2025-09-09T10:30:55+02:00
9:52
Media Expert jak Allegro. "Nasz sklep internetowy wkrótce zmieni się w platformę zakupową"
Aktualizacja: 2025-09-09T09:52:05+02:00
9:05
Smart zamek od Yale. Jest tańszy od dwóch gier na konsolę - i chcę kupić
Aktualizacja: 2025-09-09T09:05:43+02:00
8:36
Lotnisko w Poznaniu żegna małe tubki. Wreszcie wejdziesz bez kombinowania
Aktualizacja: 2025-09-09T08:36:11+02:00
7:54
OnePlus chce znów być groźny. Cena ma zrobić robotę
Aktualizacja: 2025-09-09T07:54:16+02:00
6:58
Całe życie byłeś w błędzie. Tak naprawdę wygląda Afryka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:58:00+02:00
6:55
Zobaczyli, jak oddycha atom. To rewolucja w badaniach kwantowych
Aktualizacja: 2025-09-09T06:55:00+02:00
6:08
Ten materiał przetrwa piekło. Wytrzymuje 2600°C i nie pęka
Aktualizacja: 2025-09-09T06:08:00+02:00
5:43
Nie wszyscy od razu rzucą się na nowe skanery. Na lotniskach dalej zdenerwują limity
Aktualizacja: 2025-09-09T05:43:00+02:00
22:12
iPhone 17, 17 Pro (Max) i iPhone 17 Air - co o nich wiemy? Sprawdzamy dzień przed premierą
Aktualizacja: 2025-09-08T22:12:38+02:00
20:57
OpenAI chce być niezależne. Miliardy dolarów mają odciąć pępowinę
Aktualizacja: 2025-09-08T20:57:08+02:00
20:45
Microsoft zakopuje lubianą aplikację. Tak nie sprawdzisz już poczty 
Aktualizacja: 2025-09-08T20:45:24+02:00
20:04
Starsze telewizory Philipsa z aktualizacją. To nowy system
Aktualizacja: 2025-09-08T20:04:17+02:00
19:56
Ceny iPhone'a 17. Tyle mogą kosztować nowe smartfony Apple’a
Aktualizacja: 2025-09-08T19:56:47+02:00
19:21
Chcą nowej funkcji w mObywatelu. Potrzeba jest pilna
Aktualizacja: 2025-09-08T19:21:00+02:00
19:18
YouTube Premium za darmo. Operator pomaga się pozbyć reklam 
Aktualizacja: 2025-09-08T19:18:59+02:00
19:17
Gamingowa pizza King's Stories trafia do sklepów. A wraz z nią darmowe środki na Kinguin i konkurs
Aktualizacja: 2025-09-08T19:17:26+02:00
18:03
Zdjęcia na WhatsAppie nagle ożyły. To nie magia, ale musisz mieć iPhone'a
Aktualizacja: 2025-09-08T18:03:07+02:00
18:02
iPhone’y 17 z zaskakującymi bateriami. Jest szansa na rewolucję
Aktualizacja: 2025-09-08T18:02:26+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA