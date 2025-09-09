AirPods 3 Pro z najlepszym ANC na świecie. No, zobaczymy

Ładowanie...

To mocne słowa, szczególnie gdy na rynku królują Bose QuietComfort - słuchawki, które od lat ustanawiają standardy w tematyce ANC. Czy Apple rzeczywiście ma szansę zdetronizować giganta z Massachusetts i sprawić, że zapomnimy o dominacji Bose w tej kategorii? Przyjrzyjmy się temu dokładniej.

Rewolucja czy ewolucja? Co naprawdę zmienia się w AirPods Pro 3

AirPods Pro 3

Apple zaprezentował AirPods Pro 3 podczas swojego wydarzenia Awe Dropping w Cupertino. Po trzech latach od premiery poprzedniej generacji użytkownicy dostaną znacznie więcej niż kosmetyczne zmiany. Kluczowe ulepszenia skupiają się wokół trzech głównych obszarów: technologii ANC, chipset H3 oraz rozszerzonej funkcjonalności zdrowotnej.

Najważniejszą zmianą jest drastyczna poprawa aktywnej redukcji hałasu. Apple deklaruje, że nowe słuchawki oferują dwukrotnie skuteczniejsze wyciszanie w porównaniu do AirPods Pro 2 i aż czterokrotnie lepsze niż oryginalne AirPods Pro. To ambitne twierdzenie, zwłaszcza w kontekście obecnej dominacji Bose na tym polu.

Serce nowych słuchawek: chip H3 i technologiczne cuda

Pod maską AirPods Pro 3 pracuje zupełnie nowy chip Apple H3, który zastępuje dotychczasowy H2. Ten upgrade to nie tylko markretingowy zabieg - nowy układ scalony ma być sercem wszystkich ulepszeń słuchawek trzeciej generacji. Chip H3 oferuje znacznie większą moc obliczeniową, co bezpośrednio przekłada się na lepszą jakość dźwięku, szybsze przetwarzanie sygnałów audio oraz wydajniejsze algorytmy redukcji hałasu.

AirPods Pro 3

Apple nie ujawnił jeszcze wszystkich szczegółów technicznych nowego chipsetu, ale analogicznie do przejścia z H1 na H2 można oczekiwać znaczącej poprawy w zakresie łączności bezprzewodowej, żywotności baterii oraz możliwości przetwarzania złożonych algorytmów dźwiękowych w czasie rzeczywistym. Nowy chip prawdopodobnie wspiera Bluetooth 5.4, co może oznaczać mniejsze opóźnienia i lepszą efektywność energetyczną w porównaniu do obecnego Bluetooth 5.3.

Co szczególnie interesujące chip H3 został zaprojektowany z myślą o funkcjach, które dopiero będą wprowadzane w przyszłości. Apple ma historię dodawania nowych możliwości do istniejących słuchawek poprzez aktualizacje oprogramowania - tak było z AirPods Pro 2, które przez trzy lata otrzymywały regularne ulepszenia funkcjonalności dzięki możliwościom chipu H2.

Batalia z Bose - czy gigant z Massachusetts ma się czego obawiać?

Apple ma kilka atutów w rękawie. Po pierwsze nowe AirPods Pro 3 otrzymały wspomnianą już wyżej przeprojektowaną architekturę akustyczną z wieloportowym systemem kontroli przepływu powietrza. To techniczne rozwiązanie ma zapewnić nie tylko lepsze ANC, ale także bardziej naturalny dźwięk przestrzenny. Po drugie, Apple zastosował nowe silikonowe końcówki z pianką, dostępne w pięciu rozmiarach (w tym nowy rozmiar XXS), co ma zapewnić lepsze dopasowanie i pasywną izolację.

AirPods Pro 3 wprowadzają kilka innych funkcji, które wyróżniają je na tle konkurencji. Pierwszą z nich jest wbudowany sensor tętna wykorzystujący technologię fotopletyzografii (PPG). Sensor świeci niewidzialnym światłem podczerwonym pulsującym 256 razy na sekundę, mierząc absorpcję światła w przepływie krwi. W połączeniu z akcelerometrami, żyroskopem i GPS z iPhone'a użytkownicy mogą śledzić ponad 50 różnych typów treningów bezpośrednio przez aplikację Fitness.

Druga nowa funkcja to Live Translation, napędzana przez Apple Intelligence. Umożliwia ona prowadzenie rozmów w różnych językach z automatycznym tłumaczeniem w czasie rzeczywistym. Gdy funkcja jest aktywna ANC automatycznie zmniejsza głośność mówcy, a tłumaczenie jest odtwarzane w słuchawkach użytkownika. Gdy obie osoby mają AirPods Pro 3 to mogą prowadzić płynną konwersację, każda w swoim języku.

Polskie ceny i dostępność

AirPods Pro 3

AirPods Pro 3 będą dostępne w Polsce w cenie 1099 zł, co oznacza wzrost w porównaniu do ceny wprowadzenia poprzedniej generacji. Oficjalna dostępność w sklepach rozpocznie się 19 września. W zestawie znajdziemy słuchawki z etui ładującym MagSafe, silikonowe końcówki w pięciu rozmiarach oraz przewód USB-C.

Dla porównania Bose QuietComfort Ultra Earbuds kosztują obecnie około 1200-1300 zł, więc Apple utrzymuje konkurencyjną pozycję cenową. Warto jednak pamiętać, że pełną funkcjonalność AirPods Pro 3 otrzymają jedynie użytkownicy ekosystemu Apple - posiadacze urządzeń z Androidem będą musieli zadowolić się podstawowymi funkcjami audio.

Żywotność baterii: w końcu godne XXI wieku

Jedną z największych bolączek poprzednich generacji AirPods Pro był czas pracy na baterii. Apple w końcu poważnie podszedł do tego problemu. AirPods Pro 3 oferują do 8 godzin odsłuchu z włączoną ANC (wzrost o 33 proc. względem poprzedniej generacji) oraz do 10 godz. w trybie przejrzystości (wzrost o 67 proc.). Łącznie z etui ładującym użytkownicy otrzymają do 30 godz. odsłuchu, co stawia Apple na równi z najlepszymi konkurentami.

To znacząca poprawa względem Bose QuietComfort Ultra Earbuds, które oferują około 6 godz. odsłuchu z ANC i łącznie około 24 godz. z etui. Po raz pierwszy w historii AirPods Pro można powiedzieć, że żywotność baterii nie jest ich słabym punktem.

Czy to koniec ery Bose?

Czy AirPods Pro 3 rzeczywiście sprawią, że zapomnimy o marce Bose? Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od perspektywy. Dla użytkowników ekosystemu Apple’a nowe słuchawki oferują niemal wszystko czego można oczekiwać: rewelacyjne ANC, długi czas pracy baterii, innowacyjne funkcje zdrowotne i bezproblemową integrację z innymi urządzeniami marki. Live Translation i monitoring tętna to funkcje, których Bose po prostu nie oferuje.

Z drugiej strony Bose wciąż ma kilka atutów. QuietComfort Ultra Earbuds obsługują multipoint pairing, działają z każdym urządzeniem Bluetooth oraz oferują bardziej zaawansowane opcje personalizacji dźwięku przez aplikację mobilną. Dla użytkowników Androida lub osób korzystających z różnych ekosystemów Bose może wciąż pozostać lepszym wyborem.

Prawdziwym testem będzie jednak praktyczne porównanie skuteczności ANC w różnych scenariuszach użytkowania. Pomiary laboratoryjne to jedno, a rzeczywiste doświadczenie w hałaśliwym samolocie, zatłoczonej kawiarni czy podczas dojazdów komunikacją miejską to zupełnie inna historia. Apple postawił poprzeczkę bardzo wysoko, deklarując najlepsze na świecie ANC w słuchawkach dousznych - czas pokaże, czy marketingowe hasła przełożą się na rzeczywistą przewagę nad uznanym liderem kategorii. I niezależnie od tego, które słuchawki ostatecznie okażą się lepsze, użytkownicy mogą być tylko zadowoleni z tej technologicznej batalii gigantów.

Maciej Gajewski 09.09.2025 19:41

