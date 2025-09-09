iPhone 17 – mamy polskie ceny. Niby taniej, ale drożej

Ładowanie...

Na dzisiejszej premierze zobaczyliśmy łącznie cztery nowe modele: zwykłego iPhone’a 17, bardziej zaawansowane 17 Pro i 17 Pro Max oraz zupełnie nowego 17 Air. Wszystkie trafią do przedsprzedaży już w nadchodzący piątek 12 września i będą dostępne do kupienia od 19 września. Sprawdźmy, ile trzeba zapłacić za poszczególne modele.

iPhone 17 ceny. Cztery modele, więcej pamięci i nowe wersje

Cena podstawowego modelu iPhone 17 zaczyna się od 3999 zł za wersję 256 GB. Apple w tym roku zrezygnował z wariantów 128 GB i nie daje możliwości kupna mniej zaawansowanej wersji. Tak wyglądają ceny:

iPhone 17: 256 GB - 3999 zł, 512 GB - 4999 zł;

iPhone 17 Pro: 256 GB - 5799 zł, 512 GB - 6799 zł, 1 TB - 7799 zł;

iPhone 17 Pro Max: 256 GB - 6299 zł, 512 GB - 7299 zł, 1 TB - 8299 zł, 2 TB - 10299 zł;

iPhone 17 Air: 256 GB - 5299 zł, 512 GB - 6299 zł, 1 TB - 7299 zł.

Dla porównania dodam, że poprzednie generacja iPhone’ów 16 na premierę kosztowała:

iPhone 16: 128 GB - 3999 zł, 256 GB - 4499 zł, 512 GB - 5499 zł;

iPHone 16 Plus: 128 GB - 4499 zł, 256 GB - 4999 zł, - 512 GB - 5999 zł;

iPhone 16 Pro: 128 GB - 5299 zł, 256 GB - 5799 zł, 512 GB - 6799 zł, 1 TB - 7799 zł;

iPhone 16 Pro Max: 256 GB - 6299 zł, 512 GB - 7299 zł, 1 TB - 8299 zł.

Oznacza to, że w przypadku najbardziej podstawowego iPhone’a 17 dostajemy więcej pamięci, ale płacimy dokładnie tyle samo - 3999 zł za wersję 256 GB. Zeszłoroczny iPhone 16 256 GB w tym wariancie kosztował 4499 zł, a więc można zauważyć obniżkę ceny ze strony Apple’a.

Kupić, czy nie kupić. Oto jest pytanie.

Największy zawód czuję natomiast w przypadku iPhone’a 17 Pro, który co prawda został wyposażony w więcej pamięci (256 GB, zamiast 128 GB), natomiast Apple nie zdecydował się na obniżenie ceny modelu 128 GB. Pozostawił cenę wersji 256 GB, co uczyniło model 17 Pro droższym. W modelu iPhone 17 Pro Max na szczęście zachowano ceny poprzednika, ale dodano też zupełnie nowy, bardzo drogi wariant 2 TB za ponad 10 tys. zł.

Jest też zupełnie nowy wariant Air, który zastąpił model Plus. iPhone 17 Air niestety jest znacznie droższy od iPhone’a z dopiskiem Plus. Najcieńszy smartfon Apple’a kosztuje 5299 zł, czyli tyle, co zeszłoroczny iPhone 16 Pro w wersji 128 GB.

Jakie wersje kolorystyczne są dostępne?

Wszystkie nowe iPhone'y są dostępne w wyjątkowych wersjach kolorystycznych:

iPhone 17: lawendowy, szałwia (zieleń), gołębi (błękit), czarny i biały;

iPhone 17 Air: błękitny, jasne złoto, czarny i biały;

iPhone 17 Pro (Max): srebrny, kosmiczny pomarańcz, głębinowy błękit.ss

Oficjalna sprzedaż wszystkich modeli rusza 19 września 2025 r. Przedsprzedaż - 12 września.

Albert Żurek 09.09.2025 20:59

