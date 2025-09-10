iPhone 17 Pro w Europie ma gorszy akumulator. Powodem jest tacka

Ładowanie...

Model iPhone 17 Pro z obsługą tylko eSIM - dostępny w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia czy Meksyk - może pochwalić się akumulatorem o pojemności 4252 mAh. Tymczasem wersje sprzedawane w Europie, Australii czy Chinach - te z fizycznym slotem na kartę SIM - otrzymają jedynie 3988 mAh.

Różnica 264 mAh może wydawać się skromna, ale w praktyce przekłada się ona na około 6,6 proc. większą pojemność akumulatora w modelach eSIM-only. Apple oficjalnie potwierdza te różnice w swoich specyfikacjach technicznych - w Stanach Zjednoczonych iPhone 17 Pro ma oferować 30 godz. odtwarzania wideo strumieniowego, podczas gdy w krajach z fizyczną kartą SIM będzie to 28 godz. Podobnie iPhone 17 Pro Max: 35 kontra 33 godz.

Kiedy więcej nie znaczy lepiej

iPhone 17 Pro

Paradoksalnie lepsza bateria nie zawsze oznacza większą użyteczność. Modele iPhone 17 Pro sprzedawane w Stanach Zjednoczonych, które zyskują na pojemności baterii, tracą na uniwersalności - nie obsługują technologii mmWave 5G w pełnym zakresie. Co więcej wprowadzenie autorskiego modemu Apple C1X w niektórych modelach oznacza ograniczenie do sieci sub-6GHz 5G, co może wpływać na prędkości pobierania w obszarach z rozbudowaną infrastrukturą mmWave.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej złożona, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że mmWave 5G pozostaje w dużej mierze technologią wyłącznie dla rynku amerykańskiego. Inne kraje, w tym większość Europy, nadal polegają głównie na sieciach sub-6GHz, co czyni brak mmWave mniej dotkliwym ograniczeniem.

Globalny podział na dwie klasy

Lista krajów oferujących modele eSIM-only jest stosunkowo krótka i obejmuje głównie rynki o rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej: Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, Kuwejt, Katar, Bahrain, Oman, Meksyk oraz Guam. Pozostała część świata, w tym cała Europa, Australia i Chiny, otrzyma modele z fizycznym slotem na kartę SIM i odpowiednio mniejszymi bateriami.

Ta regionalna segmentacja stwarza interesującą sytuację dla międzynarodowych podróżników i entuzjastów technologii. Po raz pierwszy od lat różnice między modelami iPhone'ów w różnych regionach będą miały bezpośredni wpływ na kluczowe parametry użytkowe, a nie tylko na obsługiwane częstotliwości radiowe.

iPhone 17 Pro

Dla konsumentów oznacza to konieczność świadomego wyboru. Mieszkańcy krajów z dostępnością modeli eSIM-only zyskają dłuższą żywotność baterii kosztem potencjalnych problemów z kompatybilnością podczas podróży do regionów z ograniczoną infrastrukturą eSIM. Z kolei kupujący tradycyjne modele z fizyczną kartą SIM zachowają uniwersalność, ale będą musieli pogodzić się z krótszym czasem pracy na baterii.

Niezależnie od wyboru wszystkie wersje iPhone’a 17 Pro oferują znaczący skok w żywotności baterii w porównaniu do poprzedników - nawet modele z fizyczną kartą SIM zyskują około 27 proc. czasu pracy w porównaniu do iPhone’a 16 Pro.

Maciej Gajewski 10.09.2025 18:07

