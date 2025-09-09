REKLAMA
Apple wyręczył Biały Dom i sam zrobił Trump Phone'a

To najpiękniejszy hołd historii świata, bo nowy iPhone 17 Pro w kolorze pomarańczowym niszczy system. Wiem, że to list miłosny do Donalda Trumpa.

Paweł Grabowski
Donald Trump jest nazywany pomarańczowym prezydentem. Wszystko za sprawą jego koloru skóry, a raczej nadmiernego używania makijażu i solarium. Ten prześmiewczy przydomek stał się swoistym memem, ale na początku mocno denerwował prezydenta. Wściekły tłumaczył, że to wina złego oświetlenia, ale nie da się ukryć, że na przestrzeni lat stawał się coraz bardziej pomarańczowy. Do tego za chwilę wrócimy.

Na początku kadencji Trumpa Timm Cook, CEO Apple, złożył mu hołd lenny, razem z innymi gigantami technologicznymi. Zasada była prosta - wspierasz Trumpa, twoja firma będzie otoczona jego opieką. Ten system, który wydaje się być przeniesiony prosto z Sycylii, sprawdza się i funkcjonuje do dzisiaj. Jednak w najśmielszych snach nie przypuszczałem, że Tim Cook postanowi oddać hołd Trumpowi w nietypowy sposób.

Nowy iPhone 17 Pro to prawdziwy Trump Phone. Nikt nigdy nie napisał takiego listu miłosnego

Należące do Trumpa Trump Organization zapowiedziała wypuszczenie własnego smartfona. Za całą inicjatywą stoi Eric Trump, syn Donalda. Ma wprowadzić sieć komórkową Trump Mobile, a jej sztandarowym produktem ma być T1 Phone, czyli telefon, który ma zadebiutować we wrześniu 2025 r. Ma być złoty i wygląda tak:

Trump T1 Phone to kopia Samsunga i Spigena

Jest to zrzynka, więc budzi śmiech, a prezydent supermocarstwa nie może sobie pozwolić na śmieszność. Dlatego z pomocą przyszedł Tim Cook, który zrobił Trump Phone godny tego imienia. Jest potężny - jak prezydent i jest pomarańczowy - dokładnie jak Donald Trump. Oto on:

iPhone 17 Pro to idealny telefon dla wszystkich, którzy kochają amerykańskiego prezydenta. Gdybym kupował ten telefon dla siebie, to tylko w tym kolorze, bo jest po prostu obłędny. W tym roku Apple odrobiło lekcje i zatrudniło do pracy ludzi, którzy mają pojęcie o kolorach. Gdybym był Donaldem Trumpem to wprowadzałbym demokrację nie bombami, ale pomarańczowymi iPhone'ami.

Paweł Grabowski
09.09.2025 21:07
