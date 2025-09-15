Kupujesz eSIM i dostajesz NordVPN za darmo. Turystyczny bestseller

Ładowanie...

Za promocję odpowiada popularny dostawca kart eSIM: Saily. Promocja wystartowała 15 września i potrwa przez następne dwa tygodnie, aż do 29 września 2025 r. Aby z niej skorzystać skorzystać, trzeba wybrać jeden z dwóch planów danych.

Do kart eSIM dodają NordVPN za darmo. Obecnie trwa świetna promocja

eSIM to elektroniczna wersja karty SIM. Taką kartę można aktywować jeszcze przed wyjazdem za granicę, co sprawia, że nie trzeba kupować lokalnej karty SIM na miejscu. Aktywacja numeru eSIM z pakietem internetu dla danego państwa odbywa się w 100 proc. zdalnie: najczęściej aplikacją lub mailem (kodem QR).

Jednym z popularniejszych dostawców eSIM jest Saily, który obecnie uruchomił świetną promocję. Przy zakupie dwóch wyższych pakietów internetu - 10 GB i 20 GB - otrzymuje się gratisowy dostęp do usługi NordVPN:

plan 10 GB do wykorzystania na 30 dni - pakiet NordVPN w wariancie Basic na 1 miesiąc o wartości 52 zł;

plan 20 GB do wykorzystania na 30 dni - pakiet NordVPN w wariancie Plus na 1 miesiąc o wartości 56 zł.

Promocja dotyczy pakietów danych stworzonych z myślą o poszczególnych państwach, ale też i pakietach regionalnych (Europa, Azja i Ocenia, Globalnie itd.) - o ile dla danej lokalizacji są dostępne plany 10 GB i 20 GB. W przypadku Azji i Oceanii nie ma paczki 20 GB, ale jest 50 GB na 90 dni lub 100 GB na 180 dni.

Od siebie dodam, że najlepiej jest wybierać pakiety danych stworzone z myślą o poszczególnych państwach. Wtedy wychodzi zdecydowanie najtaniej.

Dlaczego potrzebujemy karty eSIM? Podczas podróży po krajach UE pakiety naszych polskich operatorów gwarantują roaming w innych krajach członkowskich, ale gdy państwo nie jest w UE - nie ma tego obowiązku. Sam niedawno podczas wakacji byłem zmuszony do zakupienia karty eSIM, gdy odwiedzałem Gibraltar - terytorium Wielkiej Brytanii położone na południu Półwyspu Iberyjskiego. Odkąd Wielka Brytania nie jest w UE, również musimy pamiętać o zakupie osobnej karty SIM. Bez usług takich jak Saily nie miałbym możliwości aktywowania pakietu jeszcze przed wjazdem przez granicę.

Dodam też, że NordVPN jest numerem 1 w naszym rankingu usług VPN z 2025 r. Nie bez powodu tam trafił - oferuje dostęp do szybkich serwerów na całym świecie, bezpieczne korzystanie z internetu na wielu urządzeniach oraz nie śledzi poczynań użytkowników.

Albert Żurek 15.09.2025 15:38

