Smartfon poszedł do szuflady. Chcę zobaczyć, czy HUAWEI WATCH 5 z eSIM wytrzyma pełen dzień

Możecie w tym momencie napisać, że to nic wielkiego. Są przecież dni, kiedy zdarza się wam prawie nie spoglądać na telefon. Niemal go nie odblokowujecie. Właśnie o to "prawie" oraz "niemal" się rozchodzi. Co innego mieć w kieszeni potężne urządzenie z którego można, ale nie trzeba korzystać. Co innego nie mieć go wcale, znajdując się daleko od domu.