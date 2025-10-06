Ładowanie...

Niezależnie od tego, czy chcesz chronić swoje dane osobowe w publicznej sieci Wi-Fi, ominąć ograniczenia regionalne na platformach streamingowych, czy po prostu anonimowo przeglądać internet, usługi VPN są kluczowym narzędziem potrzebnym do osiągnięcia tego celu.



Jednak przy tak wielu dostępnych opcjach - z których każda obiecuje szybkie prędkości, szyfrowanie na najwyższym poziomie i globalny zasięg serwerów - znalezienie najlepszego VPN-a może stanowić wyzwanie. Dlatego też przetestowaliśmy i porównaliśmy najpopularniejsze VPN-y, aby wyłonić najlepsze usługi, z których możesz skorzystać w 2025 roku. Jeżeli jesteś niezdecydowany - albo trafiłeś do tego poradnika przypadkiem, mamy także garść informacji o tym czym są usługi VPN i dlaczego są one warte twoich pieniędzy.

Najlepsze VPN w 2025 roku:

To chciałbyś wiedzieć przed zakupem subskrypcji VPN:

1. NordVPN - najlepszy VPN

NordVPN to wybór naszej redakcji dla osób, które cenią sobie prywatność i bezpieczeństwo przesyłanych danych jako najwyższy priorytet. NordVPN działa w oparciu o ścisłą politykę braku logów, co oznacza, że nie śledzi ani nie przechowuje aktywności przeglądania, adresu IP ani znaczników czasu połączenia. Twierdzenie to jest poparte wieloma niezależnymi audytami, w tym czterema oddzielnymi ocenami przeprowadzonymi przez firmę Deloitte. Ponadto NordVPN ma siedzibę w Panamie i w ramach tamtejszego prawa nie istnieją przepisy obligujące firmy do przechowywania danych użytkowników.

NordVPN

NordVPN oferuje szyfrowanie AES-256, "kill switch", który zapobiega wyciekowi prawdziwego adresu IP i innych danych przy przypadkowym rozłączeniu z siecią, oraz ochronę przed wyciekami danych. Autorski protokół firmy, NordLynx - oparty na WireGuard - zapewnia użytkownikom zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo. Unikalne narzędzia do ochrony prywatności, takie jak Onion over VPN, pozwalają użytkownikom łączyć szyfrowanie NordVPN z siecią TOR w celu uzyskania dodatkowej warstwy anonimowości.

Z kolei Dark Web Monitor stale skanuje Dark Web w poszukiwaniu potencjalnych naruszeń danych użytkownika. Serwery NordVPN z pamięcią RAM automatycznie usuwają dane po ponownym uruchomieniu, a firma jest właścicielem większości swojej sieci serwerów, zmniejszając zależność od stron trzecich. A tych serwerów NordVPN ma naprawdę wiele - 7387 serwerów w 118 krajach, w tym specjalistycznymi serwerami do udostępniania P2P, podwójnie szyfrującymi ruch Double VPN i Maskowanymi serwerami, dzięki którym inne usługi nie wykryją, że korzystasz z VPN.

Niezależnie od tego, czy streamujesz, grasz, czy korzystasz z torrentów, NordVPN będzie idealnie sprawdzał się przy każdej okazji. W ramach jednej subskrypcji NordVPN można korzystać jednocześnie z 10 urządzeń, a aplikacja NordVPN jest dostępna dla m.in. Windows, macOS, Linux, Android, iOS, routerów i telewizorów Smart TV. NordVPN jest tanim, lecz nie najtańszym VPNem na rynku. Po początkowym, a zarazem promocyjnym okresie subskrypcji wynoszącym dwa lata należy zastanowić się, czy NordVPN jest warty swojej ceny. Niemniej jednak rozbudowany zestaw funkcji i niezawodność NordVPN sprawiają, że jest on warty swojej ceny dla tych, którzy cenią sobie bezpieczeństwo ponad wszystko.

2. Surfshark - najwięcej urządzeń w cenie

Jeśli szukasz najlepszego VPN-a dla wielu urządzeń, naszym zdaniem Surfshark jest najlepszym wyborem w 2025 roku. W przeciwieństwie do większości sieci VPN, które ograniczają jednoczesne połączenia do zaledwie kilku urządzeń, Surfshark umożliwia nieograniczoną liczbę połączeń w ramach jednej subskrypcji - idealnej dla gospodarstw domowych, małych firm lub użytkowników z wieloma gadżetami.

Surfshark

Pomimo przystępnej ceny wynoszącej zaledwie 8,39 zł miesięcznie, Surfshark nie idzie na kompromis w kwestii wydajności. Nawet w najtańszym wariancie subskrypcja gwarantuje niezmiennie wysokie prędkości na ponad 3200 serwerach w 100 lokalizacjach, zapewniając płynne oglądanie seriali i filmów na platformach streamingowych, granie i przeglądanie stron internetowych z całego świata.

Surfshark jest efektywny na większości popularnych platform streamingowych takich jak Netflix, Disney+ czy Hulu, choć w przypadku niektórych serwisów użytkownik będzie musiał wprowadzić zmiany w połączeniu z VPN, by zadziałały. Gracze docenią szybkie i stabilne połączenia Surfshark na lokalnych serwerach, choć wydajność może spaść w przypadku połączeń z odleglejszym serwerami - np. w Azji czy na wschodnim brzegu Stanów Zjednoczonych. Serwery Surfshark stosunkowo wybiórczo działają z torrentami.

Pod względem bezpieczeństwa, Surfshark oferuje użytkownikom szyfrowanie w standardzie przyjętym przez armie i rządy (AES-256 (IKEv2 and OpenVPN) lub ChaCha20 (WireGuard)), ścisłą politykę braku logów, serwery z pamięcią RAM, które czyszczą dane po ponownym uruchomieniu, a także zaawansowane narzędzia prywatności, takie jak Dynamic MultiHop, które pozwalają kierować ruch przez dwa serwery VPN w celu zwiększenia anonimowości. Dzięki trybowi kamuflażu pomaga użytkownikom pozostać niewykrytymi w restrykcyjnych sieciach, z kolei CleanWeb blokuje reklamy, moduły śledzące i złośliwe oprogramowanie.

Surfshark oferuje wyjątkową wartość, łącząc przystępną cenę, silne zabezpieczenia i nieograniczoną obsługę urządzeń - dzięki czemu jest to najlepszy wybór dla użytkowników, którzy chcą chronić wszystkie swoje gadżety bez sięgania głęboko do kieszeni.

3. ExpressVPN - duże możliwości

ExpressVPN łączy szybkość, bezpieczeństwo i łatwość użytkowania. Dzięki rozległej sieci około 3000 serwerów w 105 krajach - w tym tych znajdujących się w największych metropoliach na całym świecie - ExpressVPN zapewnia płynne połączenia na całym świecie, niezależnie od tego, czy streamujesz, grasz, czy korzystasz z torrentów.

ExpressVPN

ExpressVPN działa bezproblemowo z najlepszymi usługami streamingowymi, takimi jak Netflix, Disney+, Amazon Prime Video i BBC iPlayer, a każdy serwer jest zoptymalizowany pod kątem płynnego oglądania. Wykorzystuje opatentowany protokół Lightway, dzięki czemu połączenie utrzymuje stałe wysokie prędkości, nawet na odległych serwerach. ExpressVPN jest także dobry dla graczy, wyróżniając się niezwykle niskim opóźnieniem połączenia, dzięki czemu ping w grach jest stosunkowo niski i porównywalny do tego osiąganego w "normalnych" warunkach.

Usługa wykorzystuje szyfrowanie klasy bankowej, audytowaną politykę braku logów i zaawansowane funkcje, takie jak wyłącznik awaryjny, dzielone tunelowanie i Threat Manager do blokowania trackerów i złośliwych witryn. ExpressVPN jest również jedną z niewielu sieci VPN, które bez problemu działają w krajach z cenzurą internetu, takich jak Chiny czy Iran.

Aplikacje ExpressVPN - dostępne na smartfony, tablety, komputery, ale i telewizory - są atrakcyjne wizualnie i przyjazne dla użytkownika i dostępne na szerokiej gamie urządzeń, dzięki czemu są dostępne zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych użytkowników. ExpressVPN zdecydowanie nie jest najtańszym VPN-em w naszym zestawieniu, jednak bogactwo i jakość oferowanych funkcji w połączeniu z częstymi promocjami sprawiają, że w naszej ocenie jest on obecnie najlepszą tego typu usługą na rynku.

4. CyberGhost - sprawdzi się do streamingu

Rumuński VPN sprawdza się do streamowania w 2025 roku, oferując niezrównany dostęp do usług wideo na żądanie na całym świecie. To, co sprawia, że CyberGhost jest potęgą dla wyjadaczy filmów i seriali, to rozległa sieć serwerów zoptymalizowanych pod kątem streamingu - specjalnie przetestowanych i zaktualizowanych, aby zapewnić płynny dostęp do ponad 30 głównych platform streamingowych.

CyberGhost

W przeciwieństwie do wielu sieci VPN, które zmagają się z treściami zablokowanymi regionalnie, CyberGhost zapewnia niezawodny dostęp do bibliotek Netflix w ponad 15 krajach, w tym w USA, Wielkiej Brytanii, Japonii, Brazylii i Niemczech, umożliwiając użytkownikom oglądanie ulubionych programów w jakości HD bez buforowania. Jego możliwości wykraczają poza Netflix, zapewniając płynny, pozbawiony opóźnień dostęp do BBC iPlayer, Max, Peacock, ITV, a nawet niszowych platform, takich jak Crunchyroll.

Pod względem wydajności, CyberGhost imponuje globalną siecią 11 690 serwerów w 100 krajach - jedną z największych wśród sieci VPN premium. Ten rozległy zasięg zapewnia połączenia o niskich opóźnieniach i dużych prędkościach, szczególnie w przypadku korzystania z protokołu WireGuard. Gracze i entuzjaści torrentów docenią również dedykowane serwery CyberGhost dla ich aktywności, zaprojektowane w celu utrzymania płynnych i bezpiecznych połączeń. Pod względem bezpieczeństwa CyberGhost oferuje standardowe w branży szyfrowanie AES-256, ochronę przed wyciekami DNS i IP oraz ścisłą politykę braku logów, która została niedawno zweryfikowana przez niezależny audyt Deloitte.

Przejrzystość to kolejny mocny atut CyberGhost. Firma co kwartał publikuje raporty przejrzystości - częściej niż jakikolwiek inny dostawca VPN. Serwery VPN operujące wyłącznie na pamięci RAM gwarantują, że dane użytkownika nie są przechowywane długoterminowo, dodając dodatkową warstwę prywatności. Niezależnie od tego, czy jesteś zwykłym widzem szukającym nieograniczonego streamingu, czy też zaawansowanym użytkownikiem szukającym zoptymalizowanych serwerów do torrentowania i gier, CyberGhost oferuje wyjątkową równowagę między szybkością, bezpieczeństwem i łatwością obsługi, co czyni go jedną z najlepszych (a dla niektórych po prostu najlepszym) usług VPN.

5. Proton VPN - najlepszy darmowy VPN

Proton VPN wyróżnia się jako najlepsza darmowa opcja VPN dostępna w 2025 roku i będzie zdecydowanie faworytem dla osób do okazjonalnego użytku - niezależnie od tego, czy chodzi o dokonanie jednorazowego zakupu za granicą, zabezpieczenie połączenia w publicznej sieci Wi-Fi, czy też ominięcie ograniczeń geograficznych w mgnieniu oka. W przeciwieństwie do wielu innych darmowych sieci VPN, które nakładają surowe limity danych lub ograniczają prędkości, ProtonVPN oferuje nieograniczoną ilość danych w swoim bezpłatnym planie, zapewniając użytkownikom możliwość przeglądania bez obawy o przekroczenie limitu.

Proton VPN

Bezpieczeństwo to kolejny obszar, w którym Proton VPN przoduje. A to za sprawą silnego szyfrowania, ścisłą polityką braku logów i dodatkową korzyścią wynikającą z siedziby w Szwajcarii, kraju znanym z surowych przepisów dotyczących prywatności. Darmowe serwery, dostępne w sześciu krajach, zapewniają solidny poziom ochrony, choć mają pewne wady - przede wszystkim przepełnienie. Ponieważ Proton VPN nie nakłada ścisłych limitów prędkości, darmowe serwery mogą być przeciążone, co prowadzi do spowolnienia wydajności w godzinach szczytu. Sprawia to, że darmowy Proton VPN nie sprawdzi się w grach czy przy próbach streamowania filmów i seriali oraz w grach.

Natomiast użytkownicy subskrypcji premium mogą cieszyć się z zastrzeżonego przez Proton VPN akceleratora VPN, który pomaga złagodzić spadki prędkości, poprawiając stabilność połączenia na długich dystansach. Z ponad 11 800 serwerami w 117 krajach, sieć Proton VPN jest imponująca, ale aby naprawdę konkurować z najlepszymi dostawcami, takimi jak ExpressVPN, Proton VPN będzie musiał rozwinąć swoją sieć serwerów. Mimo to, jak na darmową sieć VPN, Proton VPN jest w swojej własnej lidze, oferując solidne zabezpieczenia, nieograniczoną ilość danych i dobrze zaprojektowaną aplikację, która jest idealna dla zwykłych użytkowników, którzy potrzebują niezawodnej ochrony bez wydawania ani grosza.

6. Mullvad VPN - prywatność przede wszystkim

Mullvad to usługa, która od lat uchodzi za jedną z najbardziej transparentnych i prywatnych opcji na rynku. W przeciwieństwie do wielu konkurentów Mullvad nie wymaga podawania danych osobowych przy rejestracji - użytkownik otrzymuje losowo wygenerowany numer konta, który staje się jedynym identyfikatorem. Taki model sprawia, że prywatność jest tu potraktowana naprawdę poważnie. Ponadto Mullvad stosuje silne szyfrowanie i wspiera protokół WireGuard, dzięki czemu osiąga wysokie prędkości i stabilne połączenia. W praktyce Mullvad świetnie sprawdza się do przeglądania, korzystania z P2P i codziennego użytku.

Mullvad VPN

Minusem jest stosunkowo prosty interfejs i brak dodatkowych narzędzi, które oferują inni dostawcy (np. serwerów zoptymalizowanych pod streaming). Oznacza to, że Mullvad może nie być najlepszym wyborem dla osób szukających VPN-a głównie do odblokowywania bibliotek serwisów VOD. Jeśli jednak twoim priorytetem jest anonimowość i brak kompromisów w zakresie prywatności, Mullvad pozostaje jednym z najlepszych wyborów.

7. TunnelBear - najprostszy w obsłudze

TunnelBear to usługa, która wyróżnia się prostotą i przyjaznym dla użytkownika podejściem. Aplikacja ma intuicyjny interfejs, który nie odstraszy początkujących, a jednocześnie oferuje solidne zabezpieczenia – szyfrowanie AES-256, politykę braku logów i funkcję „kill switch”. W testach TunnelBear osiągał dobre prędkości i sprawdzał się zarówno przy grach online, jak i torrentach. Dodatkowym plusem jest dostęp do darmowej wersji - choć ograniczonej, bo z limitem danych miesięcznych.

TunnelBear

TunelBear posiada serwery w 47 krajach i obsługuje wiele platform streamingowych, ale ograniczenia w darmowym planie czynią go raczej opcją do okazjonalnego użycia. Wadą jest brak całodobowego czatu na żywo oraz brak gwarancji zwrotu pieniędzy. To czyni TunnelBear mniej konkurencyjnym w porównaniu do liderów rynku, ale dla początkujących użytkowników, którzy chcą prostego i bezpiecznego VPN-a, będzie to ciekawy wybór.

8. Windscribe - elastyczny i z darmowym planem

Windscribe to kolejny VPN, który oferuje darmowy plan z limitem danych, ale przyciąga użytkowników elastycznością. Darmowa wersja zapewnia miesięcznie 10 GB transferu oraz dostęp do kilkunastu lokalizacji serwerów. Windscribe pozwala też na wybór pomiędzy protokołami (IKEv2, OpenVPN, WireGuard), w płatnej wersji oferując znacznie więcej serwerów i dodatkowe funkcje, takie jak blokada reklam i trackerów - a całość dopina możliwość korzystania na kilku urządzeniach jednoczesnie.

Windscribe

Windscribe dobrze sprawdza się do codziennego przeglądania i pracy zdalnej, a w płatnym planie również do streamingu. Minusem jest to, że darmowy plan szybko się wyczerpuje przy intensywnym korzystaniu, a wydajność serwerów bywa nierówna w godzinach szczytu. To kompromis między ceną, możliwościami a wygodą.

9. Private Internet Access - pełna konfigurowalność

Private Internet Access (PIA) to propozycja dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Usługa oferuje rozbudowane możliwości konfiguracji - od wyboru poziomu szyfrowania, po ustawienia DNS i opcje split-tunelowania. PIA posiada ogromną sieć serwerów, co przekłada się na dużą elastyczność i stabilne połączenia. W testach VPN dobrze radzi sobie ze streamingiem i torrentami, oferując przy tym zgodną z audytami politykę braku logów.

Private Internet Access

Niestety, duża liczba opcji może przytłoczyć mniej doświadczonych użytkowników. Dodatkowo interfejs aplikacji nie jest tak przyjazny jak u konkurencji. Private Internet Access będzie jednak idealnym wyborem dla osób, które lubią mieć pełną kontrolę nad swoim połączeniem VPN i chcą połączyć rozsądną cenę z ogromną siecią serwerów.

10. IPVanish - solidny, ale nie wyróżnia się niczym szczególnym

IPVanish to usługa, która przez lata zdobyła popularność dzięki prostocie i stabilności. Oferuje szyfrowanie AES-256, politykę braku logów oraz aplikacje na najważniejsze platformy. Posiada również wsparcie dla nieograniczonej liczby urządzeń w ramach jednej subskrypcji. W praktyce IPVanish dobrze sprawdza się w codziennym użytkowaniu - przy torrentach, streamingu i zabezpieczeniu połączeń w publicznych sieciach Wi-Fi.

IPVanish

Jego słabszą stroną jest brak unikalnych funkcji, które wyróżniałyby go na tle konkurencji. Interfejs jest dość standardowy, a prędkości - choć zadowalające - nie osiągają wyników najlepszych usług w tym zestawieniu. IPVanish to rozsądny wybór dla osób szukających prostego i stabilnego VPN-a, jednak jeśli priorytetem są innowacje czy maksymalna wydajność, lepiej rozważyć inne opcje z naszej listy.

Co to jest VPN i jak działa?

VPN (Virtual Private Network, wirtualna sieć prywatna) to usługa, która zwiększa prywatność i bezpieczeństwo online poprzez szyfrowanie ruchu internetowego i maskowanie prawdziwego adresu IP użytkownika. Gdy VPN jest aktywny, dane są przesyłane przez zaszyfrowany tunel do zdalnego serwera przed dotarciem do miejsca docelowego - serwera witryny, którą chcesz odwiedzić. Szyfrowanie to uniemożliwia stronom trzecim, takim jak dostawcy usług internetowych (ISP), administratorzy sieci czy hakerzy, monitorowanie aktywności przeglądania. Ponadto VPN zastępuje adres IP użytkownika adresem serwera VPN, dzięki czemu serwery docelowe są przekonane, że użytkownik uzyskuje dostęp do sieci z innej lokalizacji niż ta, w której rzeczywiście się znajduje.

Dlaczego warto mieć VPN?

W dzisiejszym cyfrowym świecie posiadanie dostępu do VPN jest jednym z najmądrzejszych kroków, jakie można podjąć w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. VPN (Virtual Private Network) działa poprzez szyfrowanie połączenia internetowego i kierowanie go przez bezpieczny serwer, chroniąc dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem firm - i nie tylko. Jest to szczególnie przydatne w celu uniemożliwienia dostawcom usług internetowych (ISP), reklamodawcom, a nawet rządom śledzenia Twojej aktywności online. Jeśli kiedykolwiek zauważyłeś niesamowicie specyficzne reklamy, tak jakby reklama "czytała ci w myślach", to prawdopodobnie dlatego, że Twoje nawyki przeglądania są monitorowane. Użycie VPN jest jednym ze sposobów na zatrzymanie tego procesu

Sieci VPN są również niezbędne dla każdego, kto korzysta z publicznego Wi-Fi, czy to w kawiarni, na lotnisku czy w hotelu, ponieważ niezabezpieczone sieci są łatwym celem. Bez VPN cyberprzestępcy mogą przechwytywać dane za pomocą fałszywych hotspotów lub ataków typu man-in-the-middle, potencjalnie kradnąc hasła, dane bankowe lub poufne informacje. VPN szyfruje połączenie, zapewniając, że nawet jeśli ktoś spróbuje szpiegować, zobaczy tylko nieczytelne dane.

Oprócz bezpieczeństwa, sieci VPN oferują praktyczne korzyści, takie jak omijanie ograniczeń geograficznych na platformach streamingowych, umożliwiając dostęp do treści z różnych krajów. Pomagają również obejść cenzurę lub ograniczenia internetowe, niezależnie od tego, czy jest to blokada narzucona przez rząd, czy zapora w miejscu pracy ograniczająca dostęp do niektórych witryn. Chociaż VPN sam w sobie nie gwarantuje pełni bezpieczeństwa w internecie, to jest on niezbędnym narzędziem w procesie czynienia interakcji z internetem bezpiecznymi i prywatnymi.

Czy warto płacić za VPN?

Płatne usługi VPN zazwyczaj oferują znaczącą przewagę nad darmowymi sieciami VPN pod względem bezpieczeństwa, wydajności i niezawodności. Jedną z kluczowych różnic jest jakość szyfrowania i ochrona danych - płatne usługi VPN zazwyczaj wykorzystują silniejsze protokoły szyfrowania i mają ścisłe zasady braku logów, zmniejszając ryzyko gromadzenia danych i niewłaściwego wykorzystania. Z drugiej strony, darmowe VPNy nierzadko zarabiają na swoich usługach, gromadząc i sprzedając dane użytkowników lub wyświetlając reklamy.

Wydajność jest kolejnym ważnym czynnikiem. Płatne sieci VPN zapewniają dostęp do większej sieci szybkich serwerów o mniejszym natężeniu ruchu, co skutkuje większą szybkością połączenia i bardziej stabilnym działaniem. Darmowe sieci VPN mają zazwyczaj ograniczoną liczbę serwerów, które często są przepełnione, co prowadzi do wolnych prędkości, problemów z buforowaniem i zerwania połączenia. Te problemy widoczne są najbardziej w przypadku wykorzystania VPNów do gier, oglądania filmów i seriali, transmisji na żywo, czy dokonywania połączeń głosowych lub wideo.

Ponadto płatne VPN dodatkowe benefity, których nie uświadczymy w darmowych usługach. Mowa tu m.in. o nieograniczonej przepustowości, obsłudze wielu urządzeń jednocześnie, dedykowanych serwerach do różnych zadań oraz zaawansowanych opcjach bezpieczeństwa. Darmowe sieci VPN często nakładają limity danych lub ograniczają dostęp serwerów w najlepszych lokalizacjach.

Malwina Kuśmierek 06.10.2025 13:40

