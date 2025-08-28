/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Poradniki
  3. Oprogramowanie - Poradniki

Co to jest VPN i do czego służy? Wyjaśniamy

Co to jest VPN i w jaki sposób zwiększa bezpieczeństwo online? Z tego poradnika dowiesz się wszystkiego, co chciałbyś wiedzieć o VPN oraz jak usługi VPN mogą przydać się przeciętnemu użytkownikowi internetu.

Malwina Kuśmierek
Co to jest VPN
REKLAMA

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zwraca uwagę na prywatność i bezpieczeństwo w sieci, a także na możliwość swobodnego korzystania z internetu bez ograniczeń geograficznych czy cenzury. Jeśli zastanawiasz się, czym dokładnie jest VPN, jak działa VPN i jakie korzyści może przynieść zwykłemu użytkownikowi, ten poradnik odpowie na wszystkie te pytania. Przyjrzymy się mechanizmom działania wirtualnej sieci prywatnej, sposobom ochrony danych oraz praktycznym zastosowaniom VPN w codziennym korzystaniu z internetu.

REKLAMA

Co to jest VPN i do czego służy? Z tego poradnika dowiesz się:

REKLAMA

Co to jest VPN?

VPN to skrót od Virtual Private Network, czyli wirtualna sieć prywatna. Jest to usługa, która pozwala na bezpieczne i prywatne korzystanie z internetu. Usługi VPN sprawiają, że jakiekolwiek dane, jakie wysyłasz lub odbierasz, przesyłane są przez zaszyfrowany tunel do serwera VPN, a dopiero później trafiają do internetu. Dzięki temu zyskujesz dodatkową warstwę ochrony - twój prawdziwy adres IP zostaje ukryty, a strony internetowe i inni użytkownicy widzą jedynie adres przypisany do serwera VPN. Rozwiązania takie jak NordVPN czy Surfshark są przykładami popularnych usług, które działają w ten sposób.

Jak działa VPN?

Aby zrozumieć działanie VPN, warto zacząć od tego, jak funkcjonuje zwykłe połączenie internetowe. Normalnie nasz komputer lub smartfon łączy się bezpośrednio z serwerem strony internetowej, a po drodze dane przechodzą przez dostawcę internetu. Ten proces jest w dużej mierze jawny - dostawca widzi, jakie strony odwiedzamy i jak intensywnie korzystamy z sieci. VPN zmienia tą dynamikę. W momencie, gdy włączasz VPN, tworzony zostaje specjalny tunel, czyli bezpieczne połączenie pomiędzy twoim urządzeniem a serwerem VPN.

Dane, które wysyłasz, są szyfrowane - można to porównać do zamknięcia informacji w sejfie. Nawet jeśli ktoś przechwyci taki strumień danych, zobaczy jedynie niezrozumiały zestaw znaków. Dopiero serwer VPN odszyfrowuje dane i przesyła je dalej do właściwego miejsca w internecie. W drugą stronę działa to identycznie - odpowiedzi z odwiedzanej strony wracają najpierw do serwera VPN, gdzie są szyfrowane, a dopiero później trafiają do twojego urządzenia.

Szyfrowanie, czyli zamiana treści na niezrozumiały kod, odbywa się przy użyciu specjalnych algorytmów kryptograficznych. Dla użytkownika jest to proces niewidoczny i nie wymagający żadnej wiedzy technicznej. Szyfrowanie - dla uproszczenia - często porównuje się do wysyłania wiadomości w zamkniętej kopercie, której nikt po drodze nie ma prawa otworzyć. Informacji w formie zaszyfrowanej nie może po drodze podejrzeć nikt ani -dostawca internetu, ani administrator sieci Wi-Fi, ani potencjalny cyberprzestępca.

Istotnym elementem działania VPN jest również maskowanie adresu IP. Każde urządzenie w internecie posiada swój unikalny adres, który pozwala na jego identyfikację. Dzięki VPN twój prawdziwy adres zostaje ukryty, a zastępuje go adres serwera, do którego jesteś podłączony. To sprawia, że dla operatora witryny internetowej twój ruch na niej wygląda tak, jakbyś znajdował się w innym miejscu na świecie. Na przykład łącząc się z serwerem w Stanach Zjednoczonych, strona internetowa uzna, że właśnie stamtąd korzystasz z sieci.

Do czego służy VPN?

VPN ma wiele zastosowań, które sprawiają, że staje się on coraz popularniejszym narzędziem dla zwykłych użytkowników. Po pierwsze, chroni twoją prywatność podczas korzystania z internetu. Dzięki niemu trudniej jest reklamodawcom czy hakerom śledzić twoje działania. Jest też nieoceniony przy korzystaniu z publicznych sieci Wi-Fi, które często bywają niebezpieczne. VPN umożliwia także ominięcie cenzury i blokad - w krajach takich jak Rosja czy Turcja internauci korzystają z VPN, aby uzyskać dostęp do niezależnych mediów czy portali społecznościowych. Natomiast w Wielkiej Brytanii VPN pozwala ominąć restrykcyjne przepisy związane z weryfikacją wieku na stronach internetowych. Z kolei podczas pobytu w Chinach VPN jest niezbędny, by uzyskać dostęp do stron internetowych spoza Chin.

Równie często VPNy używane są do odblokowywania treści dostępnych tylko w określonych regionach, na przykład amerykańskiego Netflixa czy ofert sklepów online w Azji. VPN jest także podstawowym narzędziem pracy zdalnej w dużych, międzynarodowych korporacjach - umożliwia bezpieczne łączenie się z zasobami firmowymi z dowolnego miejsca na świecie.

SPRAWDŹ OFERTĘ
NordVPN
Najlepszy VPN
NordVPN
Surfshark
Najlepszy stosunek jakości do ceny
Surfshark

Dlaczego warto mieć VPN?

Posiadanie VPN to przede wszystkim gwarancja większej prywatności i bezpieczeństwa. Z pomocą usług VPN z powodzeniem ochronisz swoje dane przed przechwyceniem, możesz swobodniej korzystać z internetu i uzyskiwać dostęp do treści, które normalnie byłyby niedostępne. Warto jednak pamiętać, że nie każdy VPN działa tak samo. Darmowe usługi często ograniczają prędkość, gromadzą dane użytkowników, a czasem wręcz sprzedają je dalej. Dlatego korzystniej jest postawić na sprawdzone rozwiązania, takie jak NordVPN czy Surfshark, które nie tylko dbają o szyfrowanie i ochronę danych, ale też posiadają jasną politykę braku logów - historii twojej aktywności, która zbierana jest przez niektórych usługodawców VPN.

REKLAMA

Czytaj także:

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
28.08.2025 13:10
Tagi: NordVPNSurfsharkVPN
Najnowsze
12:32
Idą do bankomatu i zapominają zabrać banknotów. Fala dziwnych incydentów
Aktualizacja: 2025-08-28T12:32:00+02:00
12:07
Pokazali wnętrza nowych Airbusów dla LOT. Tak będziemy latać po Europie
Aktualizacja: 2025-08-28T12:07:18+02:00
10:58
Zarobią więcej, jeśli złapią cię z dużym bagażem. Ryanair urządza polowania na pasażerów
Aktualizacja: 2025-08-28T10:58:56+02:00
10:40
Rząd chce przygotować Polaków na najgorsze. Oto "Poradnik bezpieczeństwa"
Aktualizacja: 2025-08-28T10:40:45+02:00
9:28
Polskie lotnisko zniesie limity. Skończy się nerwowe przelewanie
Aktualizacja: 2025-08-28T09:28:43+02:00
8:50
Rodzina się powiększyła. Doskonały odkurzacz Dreame H15 Pro doczekał się rodzeństwa
Aktualizacja: 2025-08-28T08:50:41+02:00
8:44
Niczego się nie nauczyli. Wrzucili zdjęcia profesjonalistów i udają, że są ze smartfona
Aktualizacja: 2025-08-28T08:44:16+02:00
7:57
Największy wyciek Samsunga w historii. Polskie ceny i specyfikacje Galaxy Tab S11 i S11 Ultra
Aktualizacja: 2025-08-28T07:57:17+02:00
7:00
Możesz przetestować przyszłość telewizji. Wystarczy się zapisać
Aktualizacja: 2025-08-28T07:00:00+02:00
6:17
Tak, tak, po trzykroć tak! Dzięki Battlefield, ulepszyłeś Call of Duty
Aktualizacja: 2025-08-28T06:17:00+02:00
6:15
Pracownicy wywieźli na taczkach wiceprezesa. Szokujące sceny w siedzibie Microsoftu
Aktualizacja: 2025-08-28T06:15:00+02:00
6:12
To jedna z ostatnich aktualizacji Windowsa 10 w historii. Zrób pa, pa
Aktualizacja: 2025-08-28T06:12:00+02:00
6:06
Padł dramatyczny rekord. Nie poznasz Wisły
Aktualizacja: 2025-08-28T06:06:00+02:00
5:51
Jest oficjalna zapowiedź premiery nowych sprzętów Samsunga. Co zobaczymy?
Aktualizacja: 2025-08-28T05:51:21+02:00
5:45
Samsung potwierdził, że wypuści zupełnie nowy sprzęt. To nie telefon
Aktualizacja: 2025-08-28T05:45:35+02:00
21:16
Konkurencja nie ma takiego składaka. Huawei pokaże następcę najbardziej wypasionego modelu
Aktualizacja: 2025-08-27T21:16:00+02:00
20:20
Nowy system, nowe podejście. Xiaomi zapowiada przełom
Aktualizacja: 2025-08-27T20:20:54+02:00
19:29
Na PS4 i PS5 święto. Do PS Plus trafia jedna z najlepszych platformówek
Aktualizacja: 2025-08-27T19:29:25+02:00
19:04
- 80 proc. mojej pracy to zarządzanie ego. I to nie swoim - szef sportu w CANAL+ Michał Kołodziejczyk mówi Spider’s Web
Aktualizacja: 2025-08-27T19:04:37+02:00
19:00
Google Pixel 10 - piękny minimalista z kilkoma małymi wadami. I tak jestem zakochany
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:51+02:00
19:00
Pixel 10 Pro XL, czyli radość, życie, taniec i śpiew. Kocham go wbrew wszystkim
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
19:00
Świetny, ale skąd ta cena? Pixel 10 Pro nie jest dla każdego
Aktualizacja: 2025-08-27T19:00:00+02:00
18:04
To koniec dekad terroru Worda. Microsoft poprawia kluczową funkcję
Aktualizacja: 2025-08-27T18:04:50+02:00
18:03
Recenzja Kirby and the Forgotten Land + Star-Crossed World. Najlepsza gra dla szkrabów
Aktualizacja: 2025-08-27T18:03:56+02:00
17:06
Ważna decyzja w spawie polskich F-35. Rząd wyda majątek
Aktualizacja: 2025-08-27T17:06:28+02:00
16:32
Nie działa ci Bluetooth w Windowsie? Microsoft ma wiadomość
Aktualizacja: 2025-08-27T16:32:56+02:00
15:48
Nie będziesz wychodzić z Tłumacza Google'a. Nowa funkcja jest kapitalna
Aktualizacja: 2025-08-27T15:48:57+02:00
15:24
Paraliż systemu ratownictwa medycznego. Karetki jeździły na ślepo
Aktualizacja: 2025-08-27T15:24:46+02:00
14:54
Poszedłem do lasu z nowym telefonem na wyprawy. HAMMER RANGER nie boi się niczego
Aktualizacja: 2025-08-27T14:54:48+02:00
14:32
Chiny pokażą broń, jakiej świat jeszcze nie widział. Pekin szykuje potężną paradę
Aktualizacja: 2025-08-27T14:32:59+02:00
13:17
Poleciał z petycją do prezydenta, bo wkurzają go drobniaki. Skończy się pytanie o grosika
Aktualizacja: 2025-08-27T13:17:17+02:00
12:32
Nadchodzą upały, a na przystankach można się ugotować. Pokazali ratunek
Aktualizacja: 2025-08-27T12:32:56+02:00
11:21
Tak pięknego i groźnego Słońca jeszcze nie widzieliśmy. Oszałamiające zdjęcia
Aktualizacja: 2025-08-27T11:21:36+02:00
10:53
Będzie blok, będzie ładna plaża. Dziwaczna oferta dewelopera
Aktualizacja: 2025-08-27T10:53:25+02:00
10:06
Elon Musk się doczekał. Starship w końcu poleciał jak trzeba
Aktualizacja: 2025-08-27T10:06:59+02:00
9:00
Chcesz zadbać o bezpieczeństwo nad Polską? Ta praca jest dla ciebie
Aktualizacja: 2025-08-27T09:00:16+02:00
8:48
OpenAI pozwane. Rodzice mówią wprost: "ChatGPT zabił naszego syna"
Aktualizacja: 2025-08-27T08:48:47+02:00
7:42
Który model Kindle wybrać w 2025? Porównanie czytników e-booków od Amazonu
Aktualizacja: 2025-08-27T07:42:26+02:00
7:24
Konferencja Apple potwierdzona. Wiemy, kiedy iPhone 17 i reszta atrakcji
Aktualizacja: 2025-08-27T07:24:43+02:00
6:45
Nowe Kraby zasypują braki po wsparciu Ukrainy. Są na Śląsku
Aktualizacja: 2025-08-27T06:45:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA