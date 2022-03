Rosjanie rzucili się na VPN-y. Nie chcą stracić Instagrama

Z jednej strony firmy takie jak Microsoft i Sony odcinają Rosjan od usług oraz gier wideo, a z drugiej serwisy społecznościowe utrudniają zarabianie twórcom z tego kraju. Do tego władze Rosji uznały, że dołożą do tego swoją cegiełkę i postanowiły zablokować swoim obywatelom dostęp do mediów społecznościowych w obawie, że zadadzą one kłam państwowej propagandzie.