Kilkanaście godzin po ogłoszeniu decyzji przez Metę, odezwał się Kreml. Jak podaje agencja Interfax, Prokuratura Generalna Rosji przygotowała już wniosek do sądu o uznanie Mety za organizację ekstremistyczną i całkowite zakazanie jej działania na terenie Rosji. Z kolei w rozmowie z agencją TASS deputowany do Dumy i przewodniczący komisji ds. polityki informacyjnej Alexander Khinshtein powiedział, że produkty Mety należy zdelegalizować, jeśli okaże się to prawdą. - Uważam, że Instagram powinien być tak samo zablokowany jak Facebook - mówi Khinshtein.