/
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Apple reaguje na farmazony Muska. Zresztą nie tylko Apple

Apple odrzuca zarzuty Muska o ustawianie rankingów App Store. Wiarygodność twierdzeń Muska podważyła także społeczność należącego do niego serwisu.

Malwina Kuśmierek
ChatGPT App Store
REKLAMA

Dwa dni temu Elon Musk wszedł na kurs kolizyjny z Apple'em. W poście opublikowanym na platformie X miliarder zarzucił koncernowi z Cupertino, że w rankingach App Store faworyzuje aplikację ChatGPT kosztem konkurencyjnych rozwiązań, w tym jego własnego asystenta X i czatbota Grok.

Fakt, że X i Grok ani razu nie trafiły na szczyt listy najpopularniejszych aplikacji, nazwał "jednoznacznym naruszeniem prawa antymonopolowego" i zapowiedział "natychmiastowe kroki prawne". Jego zdaniem Apple celowo nie promuje ani Groka, ani platformy X w sekcjach redakcyjnych App Store, mimo że obie aplikacje "są najpopularniejsze na świecie".

REKLAMA

Elon Musk plecie trzy po trzy. Apple odpowiada

Na te słowa szybko zareagował Apple. W oświadczeniu przesłanym Bloombergowi firma podkreśliła, że App Store "został zaprojektowany tak, aby był uczciwy i wolny od uprzedzeń". Rzecznik zaznaczył, że Apple prezentuje tysiące aplikacji poprzez rankingi, rekomendacje algorytmiczne oraz listy tworzone przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów.

"[W App Store] prezentujemy tysiące aplikacji za pomocą wykresów, rekomendacji algorytmicznych i wyselekcjonowanych list wybranych przez ekspertów na podstawie obiektywnych kryteriów. Naszym celem jest zapewnienie użytkownikom bezpiecznego odkrywania nowych aplikacji oraz wartościowych możliwości dla programistów, współpracując z wieloma podmiotami w celu zwiększenia widoczności aplikacji w szybko zmieniających się kategoriach"

W obronie faktów wystąpili także użytkownicy platformy X, korzystając z funkcji Community Notes. Do wpisu Muska dodano informację, że w styczniu 2025 r. aplikacja DeepSeek zajęła pierwsze miejsce w ogólnym rankingu App Store, a 18 lipca tego roku Perplexity osiągnęło ten sam wynik w Indiach. Oba te przypadki miały miejsce już po ogłoszeniu partnerstwa OpenAI z Apple w czerwcu 2024 r., co podważa tezy Muska, jakoby po tej dacie żadna inna firma AI nie mogła zdobyć najwyższej pozycji.

Choć Musk zapowiedział podjęcie działań prawnych, reakcje Apple'a i społeczności znacząco osłabiły wymowność jego zarzutów. Na razie nie wiadomo, czy sprawa trafi do sądu, czy też zakończy się na wymianie komentarzy w mediach społecznościowych.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA

Zdjęcie główne: Tada Images / Shutterstock

REKLAMA
Malwina Kuśmierek
13.08.2025 11:15
Tagi: AplikacjeApp StoreChatGPTElon Musk
Najnowsze
10:40
Paczkomaty uratują życie. Ale najpierw trzeba na to zasłużyć
Aktualizacja: 2025-08-13T10:40:14+02:00
9:36
PKP Intercity skróci podróż o połowę. Samochód możesz zostawić w garażu
Aktualizacja: 2025-08-13T09:36:41+02:00
9:08
Google wreszcie pyta, co chcesz czytać. Koniec z losowymi wynikami
Aktualizacja: 2025-08-13T09:08:15+02:00
8:22
Płatny ChatGPT może stać się tańszy. OpenAI szykuje nową opcję
Aktualizacja: 2025-08-13T08:22:14+02:00
7:45
Rząd sypnie miliardami na cyberochronę. Polacy mają spać spokojniej
Aktualizacja: 2025-08-13T07:45:00+02:00
7:15
Ogniwa wodorowe i tania zielona energia coraz bliżej. Mamy przełom
Aktualizacja: 2025-08-13T07:15:35+02:00
6:45
Materiał meteorytu z 1724 r. łamie prawa fizyki. Teraz to zauważyliśmy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:45:00+02:00
6:34
Word, Excel i PowerPoint właśnie stały się rajem dla fanów kaligrafii
Aktualizacja: 2025-08-13T06:34:00+02:00
6:23
Galaktyka jak winogrona. Odkrycie burzy kosmos, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:23:00+02:00
6:12
Odkryto zęby mocniejsze od stali. Należą do... mięczaka
Aktualizacja: 2025-08-13T06:12:00+02:00
6:01
Meteoryt przebił dach domu. Jest starszy niż wszystko, co znamy
Aktualizacja: 2025-08-13T06:01:00+02:00
20:48
Tyle lat czekania, tak małe zmiany. Apple to jednak stan umysłu
Aktualizacja: 2025-08-12T20:48:13+02:00
19:32
Meduzy sparaliżowały atom. Udało im się wyłączyć elektrownię jądrową
Aktualizacja: 2025-08-12T19:32:43+02:00
19:16
Uwielbiany procesor znika z rynku. To ostatni moment na zakup
Aktualizacja: 2025-08-12T19:16:55+02:00
18:59
Sony aktualizuje masę TV, też stare modele. To się nazywa wsparcie
Aktualizacja: 2025-08-12T18:59:20+02:00
18:28
Słuchawki Apple będą szeptać do ucha, że nie musisz uczyć się języków
Aktualizacja: 2025-08-12T18:28:38+02:00
18:07
Ostatni klasyczny Assassin's Creed od dziś za darmo. Aż dziwi, co stało się z serią
Aktualizacja: 2025-08-12T18:07:56+02:00
17:07
Policzyłem ile prądu zużywa robot sprzątający i ile to kosztuje
Aktualizacja: 2025-08-12T17:07:25+02:00
17:00
Microsoft uderza w oazę wolności programistów. Lepiej już było
Aktualizacja: 2025-08-12T17:00:41+02:00
16:44
Źle wyrzucacie ubrania, więc na ulice wyjechały MPSZOK-i i Gratowozy
Aktualizacja: 2025-08-12T16:44:45+02:00
16:13
Excel jasny dla wszystkich. Wielka zmiana, koniec tortur w arkuszach
Aktualizacja: 2025-08-12T16:13:56+02:00
16:00
Paszport wyrobisz teraz na lotnisku. Jest szybciej niż w urzędzie
Aktualizacja: 2025-08-12T16:00:15+02:00
15:35
Samsung ma telewizor Micro RGB. Takich kolorów wcześniej nie było
Aktualizacja: 2025-08-12T15:35:59+02:00
15:10
Hyundai zdobył szczyt bezczelności. Za kasę blokuje sztuczkę złodziei
Aktualizacja: 2025-08-12T15:10:01+02:00
13:37
Jak odblokować iPhone'a bez kodu? Poradnik krok po kroku
Aktualizacja: 2025-08-12T13:37:01+02:00
13:30
Takich PSZOK-ów jeszcze nie było. Dadzą nowe życie zużytym rzeczom
Aktualizacja: 2025-08-12T13:30:45+02:00
12:57
Drastyczny skok produkcji pocisków w Polsce. Pokazali, ile było i ile będzie
Aktualizacja: 2025-08-12T12:57:38+02:00
12:43
UOKiK zajął się Booking.com. Jeśli korzystałeś, dostaniesz rekompensatę
Aktualizacja: 2025-08-12T12:43:37+02:00
12:25
Jak sprawdzić, czy ktoś zablokował mnie na Messengerze? Jest na to sposób
Aktualizacja: 2025-08-12T12:25:30+02:00
11:56
Jaka jest największa liczba? To skomplikowane bardziej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-08-12T11:56:25+02:00
10:57
Podał przy kasie kod Blik i zapłacił za nieswoje zakupy. Jak to możliwe?
Aktualizacja: 2025-08-12T10:57:25+02:00
10:32
Perseidy 2025 - jak uchwycić spadające gwiazdy smartfonem? Sprawdzone wskazówki
Aktualizacja: 2025-08-12T10:32:06+02:00
10:01
To może być koniec oszukańczych reklam na Facebooku. Ale gigant jak zwykle przycwaniaczył
Aktualizacja: 2025-08-12T10:01:17+02:00
9:09
Roboty sprzątające kojarzyły się z tą firmą. iRobot ma potężne kłopoty
Aktualizacja: 2025-08-12T09:09:05+02:00
8:28
Zmiana zasad dotyczących powerbanków w tych samolotach. Musisz to wiedzieć, zanim polecisz
Aktualizacja: 2025-08-12T08:28:10+02:00
7:58
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Aktualizacja: 2025-08-12T07:58:26+02:00
7:19
Najlepsze sprzęty dla ucznia - ranking akcesoriów i urządzeń do 100 zł
Aktualizacja: 2025-08-12T07:19:42+02:00
7:00
Niektórzy mówią wprost. Pomysł Microsoftu to... idiotyzm
Aktualizacja: 2025-08-12T07:00:00+02:00
6:41
Służby używają dziurawego systemu. Skutki mogą być katastrofalne
Aktualizacja: 2025-08-12T06:41:00+02:00
6:31
Były dyrektor Google’a: "Big Tech kłamie, oczywiście że AI zabierze wam pracę, moją też"
Aktualizacja: 2025-08-12T06:31:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA