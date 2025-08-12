/
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką

Elon Musk oskarża Apple'a o faworyzowanie OpenAI w App Store. Zdaniem miliardera koncern z Cupertino manipuluje rankingami, celowo faworyzując ChatGPT i obniżając pozycję Groka i X na liście "Najpopularniejszych aplikacji".

Malwina Kuśmierek
Muskowi odjechał nie peron, ale cała stacja. Nie może pogodzić się z porażką
Relacje Elona Muska z OpenAI od lat pozostają napięte. Miliarder był jednym z założycieli organizacji, ale w 2018 roku opuścił szeregi po tym, jak odmówiono mu połączenia OpenAI z Teslą i powierzenia stanowiska dyrektora generalnego. Od tego czasu Musk wielokrotnie publicznie krytykował kierunek, w jakim podąża firma Sama Altmana, a ich konflikt eskalował m.in. w postaci pozwu dotyczącego przekształcenia OpenAI w spółkę nastawioną na zysk.

Elon Musk oskarża Apple'a o ustawianie rankingów najpopularniejszych aplikacji

Teraz na celowniku Muska znalazł się Apple. W serii wpisów na platformie X przedsiębiorca zarzucił firmie z Cupertino, że w rankingach App Store faworyzuje aplikację ChatGPT kosztem konkurencji, w tym jego własnego asystenta Grok.

"Apple zachowuje się w sposób, który uniemożliwia jakiejkolwiek firmie AI poza OpenAI zajęcie pierwszego miejsca w App Store, co stanowi jednoznaczne naruszenie prawa antymonopolowego"

Według danych serwisu App Figures, aplikacja Grok - która niedawno w wersji 4 otrzymała szereg nowych funkcji, w tym generator obrazów i wideo Grok Imagine - w ostatnich tygodniach awansowała z około 60. na 5. miejsce w ogólnym rankingu App Store. Mimo to wciąż ustępuje ChatGPT, który od wielu miesięcy utrzymuje się na szczycie listy najpopularniejszych darmowych aplikacji na iPhone’a. Musk zwrócił również uwagę, że Apple regularnie wyróżnia ChatGPT w sekcji redakcyjnej App Store oraz promuje go w ramach swojego projektu Apple Intelligence, integrując model z Siri i narzędziami do pisania.

Czytaj też: Bosak to "rasista" a Nawrocki to "gangster". Grok odpiął wrotki

Kilka godzin przed publikacji postu z groźbą pozwu, Musk pytał publicznie, dlaczego Apple "odmawia umieszczenia X lub Groka" w sekcji "Must Have", mimo że X jest - jak podkreślił - "najpopularniejszą aplikacją newsową na świecie", a Grok zajmuje piąte miejsce wśród wszystkich aplikacji.

Na zarzuty odpowiedział Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, który w swoim wpisie zasugerował, że Musk sam manipuluje algorytmami platformy X, by promować własne firmy i utrudniać działanie konkurencji.

Apple i OpenAI nie odniosły się jeszcze oficjalnie do sprawy. Niewykluczone jednak, że ten spór stanie się kolejnym rozdziałem w trwającym od lat konflikcie Muska z OpenAI - tym razem z udziałem jednego z najpotężniejszych graczy w branży.

Zdjęcie główne: Tada Images / Shutterstock

Malwina Kuśmierek
12.08.2025 07:58
