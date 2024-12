Mark Zuckerberg staje po stronie Elona Muska. Oboje chcą zatrzymać OpenAI

Na początku 2024 roku Elon Musk złożył pozew przeciwko OpenAI, oskarżając organizację o nierealizowanie swojego pierwotnego celu i "stanie się jednym z oddziałów Microsoftu". W czerwcu bieżącego roku miliarder wycofał pozew, tylko po to, by w sierpniu złożyć kolejny. Tym razem retoryka pozwu jest nieco inna, lecz czerpie z poprzedniego dokumentu: prawnicy reprezentujący Muska oskarżają OpenAI i Microsoft o to, że obie firmy o zdradę pod postacią wyciągnięcia od Elona Muska pieniędzy na finansowanie organizacji non-profit, która obecnie - dzięki funduszom miliardera - przekształca się w firmę całkowicie for-profit. W treści pozwu zawarto nawet stwierdzenie, że działania obecnego zarządu OpenAI, w którego skład wciąż wchodzi duża część założycieli organizacji, to „perfidia i oszustwo na miarę Szekspira”. W listopadzie zwrócił się Elon Musk do sędzi Yvonne Gonzalez Rogers sądu okręgowego dla Północnego Dystryktu Kalifornii o wstępny nakaz blokujący przekształcenie OpenAI w strukturę nastawioną na zysk.