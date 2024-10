Koniec udawania, że pomagają ludzkości. OpenAI właśnie pokazuje swój prawdziwy cel

Jednak według Sama Altmana i zarządu OpenAI, fundusze zbierane w ramach działalności non-profit to za mało, by realizować misję organizacji. Wobec czego w 2019 roku organizacja rozdzieliła się na dwie jednostki: dotychczasową organizację non-profit OpenAI Inc. oraz OpenAI Global, LLC - organizację "capped for profit". OpenAI Global, LLC to firma działająca w modelu, w którym inwestorzy mogą otrzymać zyski w wysokości nie większej niż stukrotność inwestycji. Jednocześnie model ten pozwala na legalne inwestycje w firmę (takie jak miliard dolarów, które w tym samym roku OpenAI otrzymało od Microsoftu) oraz komercjalizację produktów, co przynosi OpenAI tak potrzebne jej zyski.