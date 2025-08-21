Nowy symbol pojawi się na produktach. Tylko tak zwrócisz opakowanie

Ładowanie...

- Od października opakowania oznaczone symbolem kaucji będą stopniowo pojawiać się na półkach. System kaucyjny to rozwiązanie, które działa już w wielu krajach Europy i sprawdza się w praktyce. Dzięki temu wspieramy gospodarkę obiegu zamkniętego, zmniejszamy emisję CO2 i ograniczamy liczbę porzuconych odpadów wokół nas – mówiła Anita Sowińska, wiceministra klimatu i środowiska.

Systemem kaucyjnym objęte będą butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów, puszki metalowe o pojemności do 1 litra oraz butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Dwa pierwsze typy opakowań objęte zostaną kaucją w wysokości 50 gr, zaś butelki szklane wielokrotnego użytku – 1 zł. O tym, ile trzeba dopłacić – i ile zwrotu nam się później należy – poinformuje prostokątny symbol ze strzałkami. W środku podana będzie kwota kaucji.

Bez takiego symbolu zwrotu nie otrzymamy – co oznacza, że starsze typy opakowań nie zostaną przyjęte

W końcu niektórzy mogliby chcieć przytrzymać puszki i butelki, by po 1 października otrzymać zwrot kaucji, której nie jednak nie zapłacili. Na dodatek trzeba dać szansę na wyprzedanie się starych opakowań.

Produkty, które zostały wprowadzone do obrotu w okresie 3 miesięcy od dnia przystąpienia do systemu kaucyjnego, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2025 r., które nie posiadają logo systemu kaucyjnego, mogą być wykorzystywane do momentu ich zużycia, zwrotu lub wyczerpania zapasów.

Opakowania bez oznakowania logo systemu kaucyjnego trzeba będzie wyrzucać do żółtego pojemnika na odpady.

Jak przypomina resort, punktami zbiórki opakowań ze znakiem kaucji będą:

wszystkie sklepy powyżej 200 m², które oferują napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym,

sklepy poniżej 200 m², w których sprzedawane będą napoje w butelkach szklanych wielokrotnego użytku (obecnie na rynku dotyczy to przede wszystkim napojów piwnych),

pozostałe sklepy, które przystąpią do systemu,

automaty kaucyjne dostępne także poza punktami handlowymi,

inne punkty zbiórki.

Resort podkreśla, że przy zwrocie opakowań, w celu odzyskania kaucji, nie będzie wymagane okazanie paragonu. Z kolei kaucja zostanie doliczona do ceny napojów dopiero przy kasie.

Adam Bednarek 21.08.2025 13:50

