Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów

Rekordowy dysk wokół młodej gwiazdy wygląda jak kosmiczny hamburger. Hubble pokazuje, jak planety powstają w ekstremalnych warunkach.

Marcin Kusz
Złapali kosmicznego burgera na zdjęciu. Większy niż 40 układów
REKLAMA

Kosmiczne zdjęcia potrafią zaskakiwać. Tym razem astronomowie sami ochrzcili swoje odkrycie mianem hamburgera. Hubble sfotografował największy znany dysk planetotwórczy wokół młodej gwiazdy – strukturę tak ogromną, że jej średnica jest około 40 razy większa niż rozmiar całego Układu Słonecznego. Rekordowy obiekt, oznaczony jako IRAS 23077+6707, nie tylko wygląda spektakularnie, lecz także otwiera nowe okno na proces powstawania planet w ekstremalnych warunkach.

REKLAMA

Kosmiczny hamburger większy niż 40 Układów Słonecznych

Na najnowszym obrazie z Kosmicznego Teleskopu Hubble’a widać coś, co zaskakująco przypomina przekrój burgera. Przez środek kadru biegnie ciemny, ukośny pas pyłu – niczym mięso – który zasłania młodą gwiazdę ukrytą w sercu układu. Powyżej i poniżej tej ciemnej warstwy rozlewają się jasne, zakrzywione obłoki, przypominające bułkę odbijającą światło centralnej gwiazdy.

Fot. NASA, ESA, STScI, K. Monsch (CfA); J. DePasquale (STScI)

Ten malowniczy kosmiczny hamburger jest tak naprawdę potężnym dyskiem planetotwórczym, czyli rozległą strukturą złożoną z gazu i pyłu otaczającą młodą gwiazdę. To właśnie z takich dysków rodzą się potem planety, księżyce i mniejsze ciała, gdy materiał stopniowo zlepia się w coraz większe obiekty.

W tym przypadku rozmiary dosłownie biją rekordy. Dysk wokół IRAS 23077+6707 rozciąga się na niemal 640 mld km. Dla porównania, cała średnica naszego Układu Słonecznego, liczona do zewnętrznych orbit planet, jest mniej więcej 40 razy mniejsza. To tak, jakby ktoś powiększył znany nam układ planetarny do rozmiarów kosmicznego megaosiedla.

Młoda gwiazda pod lupą Hubble’a

System IRAS 23077+6707 znajduje się w odległości około tysiąca lat świetlnych od Ziemi. Rok świetlny to dystans, jaki światło pokonuje w ciągu jednego roku – w przybliżeniu blisko 10 bln km – więc mówimy o obiekcie leżącym daleko poza naszą najbliższą kosmiczną okolicą, ale wciąż w zasięgu możliwości Hubble’a.

Dysk widzimy niemal z perspektywy kogoś, kto patrzy na talerz ustawiony na sztorc. To utrudnia zajrzenie w sam środek struktury, ale równocześnie pozwala świetnie zobaczyć kontrast między ciemnym pasem pyłu a jasnymi partiami, gdzie pył rozprasza światło gwiazdy.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Tego typu dyski są naturalnym etapem życia młodych układów planetarnych. Z początkowej chmury gazu i pyłu powstaje gwiazda, a pozostały materiał tworzy wokół niej płaski, wirujący dysk. W miarę upływu czasu drobiny pyłu zderzają się i sklejają, dając początek zalążkom planet. Hubble obserwował już wiele takich struktur, ale obiekt wokół IRAS 23077+6707 wyróżnia się skalą i nietypowym wyglądem.

*Źródło zdjęcia wprowadzającego: ESA

REKLAMA
Marcin Kusz
30.12.2025 06:01
Tagi: budowa kosmosuKosmiczny Teleskop Hubble'aPlanety
Najnowsze
19:57
CD Projekt pozbywa się GOG. Jest nowy właściciel
Aktualizacja: 2025-12-29T19:57:51+01:00
19:20
Polska dostała potężne drony. Ten system to prawdziwy przełom
Aktualizacja: 2025-12-29T19:20:38+01:00
19:05
Telewizja umiera? Dobre sobie. Dane z Polski otworzą wam oczy
Aktualizacja: 2025-12-29T19:05:39+01:00
18:52
Samsung w potrzasku. Nowe Galaxy S26 gotowe, ale nie ma cen
Aktualizacja: 2025-12-29T18:52:52+01:00
17:49
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka
Aktualizacja: 2025-12-29T17:49:03+01:00
17:28
Koniec ePUAP. Piję szampana, to symbol polskiej cyfrowej prowizorki
Aktualizacja: 2025-12-29T17:28:51+01:00
17:08
Tak chiński maglev pruje 700 km/h. A my czekamy na szybką kolej
Aktualizacja: 2025-12-29T17:08:59+01:00
16:34
YouTube tonie w szAIsie. Zgadnij, co które wideo jest sztuczne
Aktualizacja: 2025-12-29T16:34:24+01:00
16:01
Olej składanego iPhone'a. Lepiej poczekać na drugą edycję
Aktualizacja: 2025-12-29T16:01:13+01:00
15:50
W Xiaomi 17 Ultra Leica Edition łapiesz ostrość, kręcąc obręczą. Ale po co
Aktualizacja: 2025-12-29T15:50:54+01:00
15:42
Xiaomi 17 Ultra to jak aparat z funkcją telefonu. Mniej i lepiej
Aktualizacja: 2025-12-29T15:42:37+01:00
15:06
Białoruś zrobiła nas "w balony" w Wigilię. Czują się jakby niebo było ich
Aktualizacja: 2025-12-29T15:06:07+01:00
13:33
Telewizor Samsunga jak telefon. Obejrzysz zdjęcia na dużym ekranie
Aktualizacja: 2025-12-29T13:33:55+01:00
13:17
Rusza budowa polskiej tarczy antydronowej. "Kluczowa dla naszej obrony powietrznej"
Aktualizacja: 2025-12-29T13:17:02+01:00
12:42
Myśliwce bez pilotów już latają. Konkurencję zatkało
Aktualizacja: 2025-12-29T12:42:09+01:00
11:50
Myśliwce startują jeden po drugim. Tajwan szykuje się na najgorsze
Aktualizacja: 2025-12-29T11:50:39+01:00
11:30
Moje miasto chciało mnie zabić. Mieszkam w piekle dla pieszych
Aktualizacja: 2025-12-29T11:30:16+01:00
10:47
Kometa 3I/Atlas na zdjęciach Teleskopu Hubble’a. Mamy kolejną zagadkę
Aktualizacja: 2025-12-29T10:47:42+01:00
9:58
Stany Zjednoczone są jak Rosja. Oto dowód
Aktualizacja: 2025-12-29T09:58:07+01:00
9:12
Mówią, że to tradycja i jedna noc. A walą fajerwerkami tygodniami i wbrew zakazom
Aktualizacja: 2025-12-29T09:12:07+01:00
8:04
Wybij sobie z głowy karierę w internecie. Nie masz szans
Aktualizacja: 2025-12-29T08:04:51+01:00
7:04
Apple ukrywał te AirPodsy. Planował bombardowanie kolorem
Aktualizacja: 2025-12-29T07:04:19+01:00
6:48
Rój meteorytów wejdzie w naszą atmosferę. Szykujcie się na przepiękne widowisko
Aktualizacja: 2025-12-29T06:48:35+01:00
6:45
Potężna kara dla Ryanaira. Za kombinowanie na biletach
Aktualizacja: 2025-12-29T06:45:00+01:00
6:35
Rosja modernizuje triadę nuklearną. W sam raz na trzeci sezon Fallouta
Aktualizacja: 2025-12-29T06:35:00+01:00
6:25
Poseł opozycji radośnie sieje fejki z AI. Jego rolka ma już 1,5 mln zasięgu
Aktualizacja: 2025-12-29T06:25:00+01:00
6:15
Instagram uzależnia twoje dziecko w bardzo perfidny sposób. Wyciekły dokumenty
Aktualizacja: 2025-12-29T06:15:00+01:00
21:01
Gigantyczny radar powstaje w Polsce. Będzie śledził śmieci i wypatrywał zagrożenia
Aktualizacja: 2025-12-28T21:01:16+01:00
16:20
Chcesz zmienić ludzi? Zacznij szeptać im do telefonu
Aktualizacja: 2025-12-28T16:20:00+01:00
16:12
W Polsce wreszcie będą produkowane rakiety dla wojska. Podpisujemy historyczną umowę
Aktualizacja: 2025-12-28T16:12:00+01:00
16:10
Wielka reforma ortografii od 1 stycznia 2026. Nie poznasz języka polskiego
Aktualizacja: 2025-12-28T16:10:00+01:00
16:00
Silny sztorm na Bałtyku. Wieje tak, że odwołują promy, a łeb urywa
Aktualizacja: 2025-12-28T16:00:00+01:00
13:30
Testujemy monitor MSI MAG 321CUP. "Niezwykła relacja ceny do możliwości"
Aktualizacja: 2025-12-28T13:30:00+01:00
8:50
iPhone w 2026 - który model wybrać? Sprawdziłem je wszystkie
Aktualizacja: 2025-12-28T08:50:00+01:00
8:40
Płyta CD zmartwychwstaje. Oto moja cicha bohaterka roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:40:00+01:00
8:30
Nie umiem już żyć bez Apple Watcha na nadgarstku. To uzależniające
Aktualizacja: 2025-12-28T08:30:00+01:00
8:20
Gównowacenie. Słowo roku 2025
Aktualizacja: 2025-12-28T08:20:00+01:00
8:10
Kupiłem elektryczny piecyk do pizzy. Najlepiej wydane 300 zł w tym roku
Aktualizacja: 2025-12-28T08:10:00+01:00
8:00
2026 to rok, w którym pożegnam Xboksa. Microsoft przeholował
Aktualizacja: 2025-12-28T08:00:00+01:00
16:50
Rywal Starlinka rozwija panele. Ma większego od Elona Muska
Aktualizacja: 2025-12-27T16:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA