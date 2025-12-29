Logo
AirPods Pro 3 z rekordowo niską ceną. A miały nie spaść poniżej tysiaka

Najnowsze słuchawki Apple po raz pierwszy trafiły do tak dobrej promocji. AirPods Pro 3 kupisz poniżej 1000 zł. W innych sklepach jest znacznie drożej.

Albert Żurek
Apple AirPods Pro 3
AirPodsy Pro 3 wydane we wrześniu 2025 r. zostały wycenione na 1099 zł. Sprzęt w wielu popularnych sklepach z elektroniką kosztuje nawet 1149 zł. Amazon jednak sprzedaje je znacznie taniej.

AirPods Pro 3 za mniej niż 1000 zł? To możliwe

Najnowsze słuchawki AirPods Pro 3 w internetowym sklepie Amazon kupicie za 997,68 zł. Polski raper Peja powiedziałby, że ten numer to kłopoty, ale tym razem oznacza możliwość kupna sprzętu w rekordowo niskiej cenie. Nie przypominam sobie, aby wcześniej, nawet podczas tegorocznego Black Friday, było tak tanio.

Mówimy bowiem o cenie na poziomie ponad 100 zł niższej w porównaniu z regularną wyceną producenta i ponad 150 zł mniejszej jeśli weźmiemy pod uwagę oferty innych sklepów z elektroniką. Gdzie jest haczyk? Urządzenie najprawdopodobniej jest dostarczane zza granicy, co sugeruje dostawa na następną środę 7 stycznia. 

Kupując sprzęt w większości elektromarketów w Polsce możemy liczyć na szybką dostawę na następny dzień. W moim odczuciu jednak warto zaoszczędzić ok. 150 zł, ale poczekać trochę dłużej.  

Szczególnie że są to najlepsze słuchawki Apple’a w ofercie. Sprzęt wizualnie przypomina dwójki, ale w środku zastosowano mnóstwo zmian. AirPods Pro 3 mogą pochwalić się:

  • nawet 2-krotnie lepszą aktywną redukcją hałasu w porównaniu z AirPods Pro 2;
  • wyższą jakością odtwarzanego dźwięku - m.in. bardziej odczuwalnym basem;
  • dłuższym czasem pracy na baterii do 8 godz. z ANC i 10 godz. z funkcją aparatu słuchowego (zamiast odpowiednio 6 i 6 godz.);
  • wbudowanym czujnikiem tętna i spalonych kalorii bez zegarka.

Poza tym ulepszono też kilka pomniejszych kwestii - np. dodano wodoszczelność klasy IP57 zamiast IP54. W zestawie sprzedażowym AirPods Pro 3 znajdziemy też więcej gumowych nakładek usznych w rozmiarach XXS, XS, S, M oraz L (w AirPods Pro 2 od XS do L), a więc możemy liczyć na lepsze dopasowanie do różnych uszu.

Jeśli macie AirPodsy Pro 2. generacji z USB-C, osobiście zastanowiłbym się dwa razy nad wymianą. Sam korzystam z nich od niemal dwóch lat i nie czuję potrzeby wymiany. Posiadacze starszych modeli typu AirPods Pro 1. generacji z klasycznych AirPodsów 2 lub innych wersji bez funkcji ANC mogą przemyśleć kupno bardziej zaawansowanych słuchawek. Szczególnie że Apple najprawdopodobniej nie wyda nowych prosów przez kilka lat.

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

Albert Żurek
29.12.2025 17:49
