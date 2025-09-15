REKLAMA
AirPods Pro 3 są świetne. Ale... nie wymienię swoich AirPods Pro 2

AirPods Pro 3 to kompletne słuchawki bezprzewodowe od Apple’a, które otrzymały kilka zasadniczych ulepszeń. Nie są jednak one na tyle znaczące, że zamienię swoje AirPodsy Pro 2 z USB-C. Tobie też nie radzę.

Albert Żurek
Nowa i trzecia zarazem generacja najlepszych TWS-ów producenta iPhone’a przez była wyczekiwana. Wynika to z faktu, iż ostatnie AirPodsy Pro 2 zostały wydane w 2022 r. Mowa zatem o trzyletniej przerwie. Rok później Apple postanowił je trochę zmodernizować i zastosował w środku port USB-C. Pod względem jakości dźwięku i czasu pracy na baterii były to identyczne słuchawki. Pro 3 zmieniają więcej.

AirPods Pro 3 wprowadzają kilka przydatnych zmian względem poprzednika

Odświeżone AirPodsy Pro 2 z USB-C nie wprowadziły ogromnych zmian. Względem oryginalnego modelu z portem Lightning zastosowano w nich:

  • wyższy standard szczelności - IP54, zamiast IPX4 (są odporne na pył);
  • głośnik w etui ładującym pomagający lokalizować słuchawki;
  • obsługa dźwięku bezstratnego, ale tylko z Apple Vision Pro.

Natomiast AirPodsy Pro 3 to kompletnie inna bajka. To pełnoprawne nowe słuchawki, co można zauważyć m.in. po nieco odświeżonym wyglądzie samych pchełek oraz mniejszym (i lżejszym etui ładującym). Wygląd to jedno, ale funkcje są jednak też bardzo ważne. AirPodsy Pro 3 mogą pochwalić się kilkoma kluczowymi zmianami:

  • dłuższy czas pracy na baterii: 8 godz. w trybie ANC i do 10 godz. w trybie transparentności (zamiast odpowiednio 6 i 6 godz. w AirPods Pro 2);
  • dwukrotnie lepsza funkcja ANC względem Pro 2 - wycisza jeszcze więcej hałasu z otoczenia;
  • wyższa odporność: standard IP57 oznaczający odporność przed zalaniem (a nie tylko zachlapaniami);
  • lepszy czip w etui ładującym U2, który zapewnia dokładniejszą lokalizację w usłudze Znajdź;
  • ulepszona jakość dźwięku z głębszym basem dzięki nowym przetwornikom;
  • ulepszone mikrofony;
  • nowa funkcja mierzenia tętna.

Zmian zatem jest naprawdę sporo. To, że nowe słuchawki będą grać trochę lepiej, to akurat oczywiste. Najważniejsze są trzy kwestie: lepszy czas pracy na jednym ładowaniu, mocniejsze ANC oraz mierzenie tętna. Reszta ulepszeń jest z pewnością przydatna, ale to nie tak, że większość osób je zauważy. 

airpods pro 3

Tak naprawdę jedyną sensowną faktyczną nowością będzie mierzenie tętna. Apple chwalił się, że wraz z nowymi AirPods Pro 3 możliwe jest tłumaczenie na żywo. Poprzednia generacja AirPods Pro 2 i tańsze AirPods 4 również otrzymają wsparcie tej funkcji. 

Jak dla mnie to za mało, aby wymienić moje AirPodsy Pro 2

Lubię nowinki i elektronikę, aczkolwiek podchodzę do niej rozsądnie. Nie wymieniam smartfonu czy innego sprzętu co rok, aby otrzymać tylko pomniejsze ulepszenia. Dlatego gdy zobaczyłem możliwości AirPods Pro 3 stwierdziłem, że moje AirPods Pro 2 kupione na początku 2024 r. pozostaną ze mną tak długo, jak tylko będzie to możliwe - nie zgubię ich, albo się nie zepsują.

Tak naprawdę poprzednia generacja AirPods Pro 2 z USB-C dla większości osób jest bardziej niż wystarczająca. Słuchawki oferują świetny dźwięk podczas połączenia z iPhonem i MacBookiem, grają wystarczająco długo na jednym ładowaniu (nawet w trybie ANC - 6 godz. to naprawdę sporo), mikrofony są… no są, niestety nie mogę o nich mówić zbyt dobrze, a ANC działa bardzo dobrze.

airpods-4-vs-airpods-pro-2
AirPods 4 z ANC (po lewej) obok AirPods Pro 2 z USB-C (po prawej)

AirPodsy Pro 2 z USB-C kosztowały mnie ponad 1000 zł. Wcześniej korzystałem z tańszych słuchawek TWS i po przesiadce odczułem ogromny przeskok w dźwięku, ANC i wygodzie korzystania. Gdybym wydał 1099 zł, to przy bezpośrednim porównaniu - wkładając sobie do uszu raz stare, raz nowe słuchawki - byłbym w stanie odczuć, że nowe Prosy 3. generacji są lepsze. Ale co z tego. Po chwili zapomniałbym o różnicach w dźwięku, baterii, ANC, a z mojego konta zniknęłoby 1100 zł.

Zyskałbym może dostęp do funkcji mierzenia tętna, ale nie jest mi ona potrzebna w słuchawkach. Mam ją zawsze na nadgarstku, w Apple Watchu 10 z ubiegłego roku. Jeśli wy też korzystacie z zegarka Apple’a (lub innej marki), możliwość dodatkowego pomiaru raczej też wam się nie przyda. Szczególnie że w zegarkach Apple wyniki są naprawdę niezłe, a cóż, czujniki w słuchawkach ważących niespełna 5 g mogą trochę odstawać pod kątem precyzji.

A co bym wam polecał? To zależy, co macie

Jeśli macie AirPodsy Pro 2 (USB-C), też wam nie polecam ich wymieniać, jeśli szanujecie swoje pieniądze. No, chyba że potrzebujecie wszystkiego najnowszego od Apple’a, to rozumiem. Co z posiadaczami starszych słuchawek? Na przykład AirPods Pro 2 z Lightning? W tym przypadku zyskacie głównie nowy port, dzięki któremu będziecie mogli zrezygnować z kilku kabli - o ile nie korzystacie z ładowarki bezprzewodowej.

W przypadku oryginalnych AirPodsów Pro 1. generacji z 2019 r. jak najbardziej można się zastanowić nad wymianą. Poczujecie znacznie większą różnicę w dźwięku, ANC, funkcjach oraz baterii, która w 6-letnich słuchawkach najprawdopodobniej woła o pomstę do nieba.

Tagi: AirPodsAppleiPhoneSłuchawkiSłuchawki bezprzewodowe
