iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a

Apple pokazał swoje urządzenia w miniony wtorek 9 września. W tym czasie uruchomił jedynie przedsprzedaż słuchawek AirPods Pro 3, natomiast z pozostałymi urządzeniami - iPhone’ami oraz zegarkami Apple Watch - firma kazała czekać aż do dziś. Na szczęście już koniec oczekiwania - możecie zamawiać nowy sprzęty.

iPhone 17 trafia do przedsprzedaży. Wysyłka za tydzień

Wszystkie cztery nowe modele: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max oraz Air można zamawiać zarówno bezpośrednio w internetowym sklepie Apple'a, jak i w innych popularnych sieciach handlowych będących autoryzowanymi sprzedawcami sprzętu Apple’a.

Ceny wszystkich modeli pozostają niezmienne, niezależnie od tego, gdzie dokonamy zamówienia:

iPhone 17: 256 GB - 3999 zł, 512 GB - 4999 zł;

iPhone 17 Pro: 256 GB - 5799 zł, 512 GB - 6799 zł, 1 TB - 7799 zł;

iPhone 17 Pro Max: 256 GB - 6299 zł, 512 GB - 7299 zł, 1 TB - 8299 zł, 2 TB - 10299 zł;

iPhone Air: 256 GB - 5299 zł, 512 GB - 6299 zł, 1 TB - 7299 zł.

Najtańszy nowy iPhone 17 kosztuje 3999 zł. Do następnego, wyższego modelu Air trzeba dopłacić 1300 zł, do iPhone’a 17 Pro - 1800 zł, a do najdroższego 17 Pro Max aż 2300 zł. Różnice są zatem zauważalne, natomiast Apple w tym roku zrezygnował ze 128-gigabajtowych wersji pamięciowych.

To sprawiło, że podstawowy iPhone 17 jest w teorii tańszy (zachowano cenę iPhone 16 128 GB, 256 GB kosztował 4499 zł). Problemem jest jednak 17 Pro, który został wyceniony na 5799 zł, gdzie w przypadku zeszłorocznego 16 Pro 128 GB cena zaczynała się od 5299 zł. Ogólnie jednak pozostałe wartości pozostają niezmienione. Tanio nie jest, ale drogo też nie - szczególnie pamiętając ceny iPhone’ów 14.

Wszystkie urządzenia możecie już zamawiać od 12 września. Oficjalna premiera na półkach sklepowych odbędzie się w przyszły piątek 19 września. W tym czasie pierwsze zamówione egzemplarze urządzeń zamówionych w przedsprzedaży powinny zacząć trafiać do klientów.

Jest też Apple Watch 11, Watch Ultra 3 oraz Watch SE 3

Oprócz serii iPhone 17 Apple wprowadził do przedsprzedaży nowe zegarki Apple Watch 11, Watch SE 3, i Watch Ultra 3. Ich ceny wyglądają następująco:

Apple Watch 11 42 mm aluminium - 1899 zł,

Apple Watch 11 46 mm aluminium - 2099 zł,

Apple Watch SE 3 40 mm - 1099 zł,

Apple Watch SE 3 44 mm - 1299 zł,

Apple Watch Ultra 3 - 3799 zł.

Dostępność wygląda w identyczny sposób - sprzęty trafią do klientów 19 września.

Albert Żurek 12.09.2025 14:46

