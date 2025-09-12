iPhone 17 już w przedsprzedaży. Możesz zamawiać najnowsze smartfony Apple’a
Właśnie ruszyła przedsprzedaż iPhone’ów 17. Jeśli chcesz mieć najnowszy smartfon Apple’a, już teraz możesz składać zamówienia. Na wysyłkę jednak jeszcze sobie poczekasz.
Apple pokazał swoje urządzenia w miniony wtorek 9 września. W tym czasie uruchomił jedynie przedsprzedaż słuchawek AirPods Pro 3, natomiast z pozostałymi urządzeniami - iPhone’ami oraz zegarkami Apple Watch - firma kazała czekać aż do dziś. Na szczęście już koniec oczekiwania - możecie zamawiać nowy sprzęty.
iPhone 17 trafia do przedsprzedaży. Wysyłka za tydzień
Wszystkie cztery nowe modele: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max oraz Air można zamawiać zarówno bezpośrednio w internetowym sklepie Apple'a, jak i w innych popularnych sieciach handlowych będących autoryzowanymi sprzedawcami sprzętu Apple’a.
Ceny wszystkich modeli pozostają niezmienne, niezależnie od tego, gdzie dokonamy zamówienia:
- iPhone 17: 256 GB - 3999 zł, 512 GB - 4999 zł;
- iPhone 17 Pro: 256 GB - 5799 zł, 512 GB - 6799 zł, 1 TB - 7799 zł;
- iPhone 17 Pro Max: 256 GB - 6299 zł, 512 GB - 7299 zł, 1 TB - 8299 zł, 2 TB - 10299 zł;
- iPhone Air: 256 GB - 5299 zł, 512 GB - 6299 zł, 1 TB - 7299 zł.
Najtańszy nowy iPhone 17 kosztuje 3999 zł. Do następnego, wyższego modelu Air trzeba dopłacić 1300 zł, do iPhone’a 17 Pro - 1800 zł, a do najdroższego 17 Pro Max aż 2300 zł. Różnice są zatem zauważalne, natomiast Apple w tym roku zrezygnował ze 128-gigabajtowych wersji pamięciowych.
To sprawiło, że podstawowy iPhone 17 jest w teorii tańszy (zachowano cenę iPhone 16 128 GB, 256 GB kosztował 4499 zł). Problemem jest jednak 17 Pro, który został wyceniony na 5799 zł, gdzie w przypadku zeszłorocznego 16 Pro 128 GB cena zaczynała się od 5299 zł. Ogólnie jednak pozostałe wartości pozostają niezmienione. Tanio nie jest, ale drogo też nie - szczególnie pamiętając ceny iPhone’ów 14.
Wszystkie urządzenia możecie już zamawiać od 12 września. Oficjalna premiera na półkach sklepowych odbędzie się w przyszły piątek 19 września. W tym czasie pierwsze zamówione egzemplarze urządzeń zamówionych w przedsprzedaży powinny zacząć trafiać do klientów.
Jest też Apple Watch 11, Watch Ultra 3 oraz Watch SE 3
Oprócz serii iPhone 17 Apple wprowadził do przedsprzedaży nowe zegarki Apple Watch 11, Watch SE 3, i Watch Ultra 3. Ich ceny wyglądają następująco:
- Apple Watch 11 42 mm aluminium - 1899 zł,
- Apple Watch 11 46 mm aluminium - 2099 zł,
- Apple Watch SE 3 40 mm - 1099 zł,
- Apple Watch SE 3 44 mm - 1299 zł,
- Apple Watch Ultra 3 - 3799 zł.
Dostępność wygląda w identyczny sposób - sprzęty trafią do klientów 19 września.
