AirPods Pro 3 niby grają dłużej, ale etui to dramat. Apple znów bajeruje

Ładowanie...

Wygląda to tak: AirPodsy Pro 3. generacji mają oferować nawet do 10 godzin działania na jednym ładowaniu, w trybu przejrzystości (clarity). W trybie aktywnej redukcji hałasu (ANC) sprzęt działa maksymalnie 8 godz. na pełnym akumulatorze. Wcześniejsze AirPodsy Pro 2 natomiast zapewniały do 6 godz. w trybie ANC i przejrzystości. Na papierze Pro 3 są więc lepsze na każdej płaszczyźnie.

REKLAMA

AirPods Pro 3 działają dłużej na jednym ładowaniu, ale magia pryska gdy weźmiemy pod lupę etui.

Jeśli porównamy AirPodsy Pro 3 z poprzednią generacją, okazuje się, że w trybie ANC wytrzymują na jednym ładowaniu o 33 proc. dłużej, a w trybie przezroczystości aż o 67 proc. Różnice są zatem diametralne. To sprawia, że nowa wersja słuchawek Apple’a nie będzie wymagać od użytkowników aż tak częstego sięgania po etui ładujące.

To z pewnością duże usprawnienie między generacjami, ale trzeba wiedzieć, że w słuchawkach liczy się także inna kwestia. Ogólny czas pracy na baterii, który wynika właśnie z energii pochodzącej z etui ładującego. Pod tym względem akurat AirPodsy Pro 3 są gorsze od poprzedniej generacji.

Wliczając etui, AirPodsy Pro 3 wystarczą na 24 godz. słuchania muzyki. Natomiast poprzednia generacja AirPods Pro 2 wraz z case’em ładującym działała aż do 30 godz. Mówimy zatem o 6 godz. różnicy lub jak kto woli, wyniku gorszym o 20 proc. Oznacza to, że etui ładujące AirPodsy Pro 3 pozwala na trzy pełne naładowania pchełek, a w AirPods Pro 2 - aż pięciokrotne (zakładając, że słuchawki są całkowicie rozładowane, a etui - w pełni naładowane).

SPRAWDŹ OFERTĘ AirPods Pro 3 Media Expert

Będzie to wpływać na korzystanie ze słuchawek. Posiadacze nowego modelu nie będą musieli aż tak często wyciągać AirPodsów z uszów, aby je podładować, ale zamiast tego częściej podłączą samo etui ładujące do zasilania. Jak to mówią: coś za coś.

Powód? Najprawdopodobniej mniejsza bateria i nowy czip

Różnica w pracy na jednym ładowaniu najprawdopodobniej wynika z faktu zastosowania mniejszego akumulatora. Samo etui AirPods Pro 3 jest trochę mniejsze od tego z Pro 2 - charakteryzuje się wymiarami: 60,6 x 45,2 x 21,7 mm, zamiast 62,2 x 47,2 x 21,8 mm. Pudełeczko ładujące nowej wersji ma być też trochę lżejsze: waży 43,99 g, a w poprzedniku masa wynosiła 50,8 mm. W etui modelu z 2025 r. zastosowano też nowy czip U2 pozwalający na precyzyjniejsze śledzenie położenia (wcześniej był to U1).

Na koniec dodam też, że nowe funkcje takie jak mierzenie tętna w AirPods Pro 3 również będą wpływać na czas pracy na jednym ładowaniu. Apple uważa, że aktywacja funkcji ma być równoznaczna ze skróceniem działania do 6,5 godz. (z 10 godz. w trybie transparentności).

REKLAMA

Więcej o sprzęcie Apple'a przeczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Albert Żurek 11.09.2025 16:27

Ładowanie...