AirPods Pro 2 kontra AirPods Pro 1. Porównanie słuchawek Apple'a z ANC. Które kupić?

Nowy zestaw wystarczy podłączyć do jednego urządzenia marki Apple, aby sparować je ze wszystkimi innymi sprzętami podpiętymi do tego samego Apple ID. Dzięki temu zestaw inteligentnie zmienia źródło dźwięku pomiędzy iPhone'em, iPadem i komputerem Mac. Można go też łatwo podłączyć do Apple TV poprzez wciśnięcie jednego przycisku na pilocie po włożeniu słuchawek do uszu.