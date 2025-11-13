Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór

Ładowanie...

Apple często jest krytykowany za skomplikowane lub drogie rozwiązania, ale historia firmy pełna jest też genialnie prostych pomysłów, które ratowały sytuację. Czasem były to drobne usprawnienia sprzętowe, jak magnetyczne złącze MagSafe, które przez lata chroniło MacBooki przed upadkiem z biurka, zanim firma (niezrozumiale) z niego zrezygnowała, by potem do niego wrócić.

Innym razem to oprogramowanie nadrabiało braki fizycznego sprzętu, co doskonale pokazał tryb portretowy w iPhone'ach, symulujący efekt bokeh zarezerwowany wcześniej dla dużych aparatów.

Firma zdaje się kontynuować tę tradycję rozwiązywania codziennych problemów za pomocą inteligentnego kodu, zamiast wymagać od użytkowników zakupu dodatkowych akcesoriów. Najnowszym przykładem takiego podejścia jest funkcja Edge Light, która debiutuje w macOS 26.2. To proste, ale sprytne oprogramowanie ma rozwiązać odwieczny problem wideorozmów: słabe oświetlenie twarzy.

Jak działa funkcja Edge Light?

Nowa aktualizacja macOS 26.2 wprowadza funkcję Edge Light, zaprojektowaną do poprawy jakości wideo podczas rozmów w słabych warunkach oświetleniowych. Działa ona jak wirtualna lampa pierścieniowa, wyświetlając jasną obwódkę wokół krawędzi ekranu Maca, aby równomiernie oświetlić twarz użytkownika.

Rozwiązanie Apple jest jednak bardziej zaawansowane niż tradycyjna lampa. Wykorzystuje Neural Engine do wykrywania twarzy i jej położenia w kadrze, zapewniając precyzyjne oświetlenie. Procesor sygnału obrazu (ISP) dodatkowo analizuje otoczenie i dostosowuje jasność wirtualnej lampy, aby idealnie dopasować ją do warunków w pomieszczeniu.

Funkcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie; jeśli kursor myszy zbliży się zbytnio do krawędzi wyświetlacza, Edge Light inteligentnie usunie się z drogi, aby nie zasłaniać elementów interfejsu. Ustawienie to znajduje się w panelu obok innych efektów wideo, takich jak tryb portretowy czy Studio Light, i współpracuje ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, w tym Zoom i FaceTime.

Edge Light jest wspierane na wszystkich komputerach Mac z procesorami Apple Silicon. Nowsze modele (produkowane od 2024 r.) otrzymają dodatkowo opcję automatycznego włączania funkcji, gdy system wykryje, że użytkownik znajduje się w ciemnym otoczeniu. Co ważne, funkcja działa również z zewnętrznymi kamerami oraz monitorem Studio Display podłączonym do komputera Apple Silicon.

Jak uzyskać podobny efekt na Windows?

Użytkownicy systemu Windows, choć nie mają dostępu do tak zintegrowanego rozwiązania jak Edge Light, mogą osiągnąć podobny, choć znacznie prostszy efekt na piechotę. Podstawowa zasada jest identyczna: ekran komputera musi stać się źródłem białego, jasnego światła, które oświetli twarz. Pierwszym krokiem jest ręczne ustawienie jasności monitora na maksymalną wartość.

Aby ekran faktycznie emitował białe światło, konieczne jest wyświetlenie jasnej zawartości. Moim ulubionym trikiem jest otwarcie systemowego Notatnika i zmaksymalizowanie jego okna na cały ekran.

Pusta, biała strona edytora tekstu działa jak prowizoryczny softbox, który doświetla twarz podczas spotkania online. Trzeba jednak pamiętać, że okienko z np. Zoomem musi być pomniejszone i zapełniać nie więcej niż pi razy drzwi 60 proc. ekranu.

Wygodniejszą alternatywą jest skorzystanie ze specjalnych stron internetowych, takich jak whitedisplay.com. Po wejściu na taką witrynę cała powierzchnia monitora zamieni się w białą płaszczyznę. Pozwala to uzyskać ten sam efekt co Notatnik - ale i tak musisz mieć spotkanie online w okienku.

Oliwier Nytko 13.11.2025 08:00

