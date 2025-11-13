REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Ekran komputera będzie lampą. Przestaniesz wyglądać na callach jak upiór

Apple w macOS 26.2 dodaje Edge Light – wirtualną lampę pierścieniową, która inteligentnie oświetla twarz na Zoomie. To genialne w swej prostocie oprogramowanie, które ośmiesza triki, jakie użytkownicy Windowsa muszą stosować od lat.

Oliwier Nytko
Nowa funkcja macOS to wirtualna lampa. Wreszcie nie wyglądam na Zoomie jak upiór
REKLAMA

Apple często jest krytykowany za skomplikowane lub drogie rozwiązania, ale historia firmy pełna jest też genialnie prostych pomysłów, które ratowały sytuację. Czasem były to drobne usprawnienia sprzętowe, jak magnetyczne złącze MagSafe, które przez lata chroniło MacBooki przed upadkiem z biurka, zanim firma (niezrozumiale) z niego zrezygnowała, by potem do niego wrócić.

REKLAMA

Innym razem to oprogramowanie nadrabiało braki fizycznego sprzętu, co doskonale pokazał tryb portretowy w iPhone'ach, symulujący efekt bokeh zarezerwowany wcześniej dla dużych aparatów.

Firma zdaje się kontynuować tę tradycję rozwiązywania codziennych problemów za pomocą inteligentnego kodu, zamiast wymagać od użytkowników zakupu dodatkowych akcesoriów. Najnowszym przykładem takiego podejścia jest funkcja Edge Light, która debiutuje w macOS 26.2. To proste, ale sprytne oprogramowanie ma rozwiązać odwieczny problem wideorozmów: słabe oświetlenie twarzy.

Jak działa funkcja Edge Light?

Nowa aktualizacja macOS 26.2 wprowadza funkcję Edge Light, zaprojektowaną do poprawy jakości wideo podczas rozmów w słabych warunkach oświetleniowych. Działa ona jak wirtualna lampa pierścieniowa, wyświetlając jasną obwódkę wokół krawędzi ekranu Maca, aby równomiernie oświetlić twarz użytkownika.

Rozwiązanie Apple jest jednak bardziej zaawansowane niż tradycyjna lampa. Wykorzystuje Neural Engine do wykrywania twarzy i jej położenia w kadrze, zapewniając precyzyjne oświetlenie. Procesor sygnału obrazu (ISP) dodatkowo analizuje otoczenie i dostosowuje jasność wirtualnej lampy, aby idealnie dopasować ją do warunków w pomieszczeniu.

Funkcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie; jeśli kursor myszy zbliży się zbytnio do krawędzi wyświetlacza, Edge Light inteligentnie usunie się z drogi, aby nie zasłaniać elementów interfejsu. Ustawienie to znajduje się w panelu obok innych efektów wideo, takich jak tryb portretowy czy Studio Light, i współpracuje ze wszystkimi popularnymi aplikacjami do wideokonferencji, w tym Zoom i FaceTime.

Edge Light jest wspierane na wszystkich komputerach Mac z procesorami Apple Silicon. Nowsze modele (produkowane od 2024 r.) otrzymają dodatkowo opcję automatycznego włączania funkcji, gdy system wykryje, że użytkownik znajduje się w ciemnym otoczeniu. Co ważne, funkcja działa również z zewnętrznymi kamerami oraz monitorem Studio Display podłączonym do komputera Apple Silicon.

Co jeszcze Apple pokazał ostatnio?

Jak uzyskać podobny efekt na Windows?

Użytkownicy systemu Windows, choć nie mają dostępu do tak zintegrowanego rozwiązania jak Edge Light, mogą osiągnąć podobny, choć znacznie prostszy efekt na piechotę. Podstawowa zasada jest identyczna: ekran komputera musi stać się źródłem białego, jasnego światła, które oświetli twarz. Pierwszym krokiem jest ręczne ustawienie jasności monitora na maksymalną wartość.

Aby ekran faktycznie emitował białe światło, konieczne jest wyświetlenie jasnej zawartości. Moim ulubionym trikiem jest otwarcie systemowego Notatnika i zmaksymalizowanie jego okna na cały ekran.

REKLAMA

Pusta, biała strona edytora tekstu działa jak prowizoryczny softbox, który doświetla twarz podczas spotkania online. Trzeba jednak pamiętać, że okienko z np. Zoomem musi być pomniejszone i zapełniać nie więcej niż pi razy drzwi 60 proc. ekranu.

Wygodniejszą alternatywą jest skorzystanie ze specjalnych stron internetowych, takich jak whitedisplay.com. Po wejściu na taką witrynę cała powierzchnia monitora zamieni się w białą płaszczyznę. Pozwala to uzyskać ten sam efekt co Notatnik - ale i tak musisz mieć spotkanie online w okienku.

REKLAMA
Oliwier Nytko
13.11.2025 08:00
Tagi: ApplemacOSMicrosoftWindows
Najnowsze
7:40
Jest GPT 5.1. OpenAI chce nim odzyskać honor
Aktualizacja: 2025-11-13T07:40:57+01:00
7:08
Skończyłem Dispatch. Żadna inna gra w 2025 roku nie dała mi tylu emocji
Aktualizacja: 2025-11-13T07:08:57+01:00
6:14
Czarne dziury powstały w ułamek sekundy. Nowa teoria zmienia wszystko
Aktualizacja: 2025-11-13T06:14:00+01:00
6:12
Będziemy robić baterie ze śmieci. Nasi inżynierowie się popisali
Aktualizacja: 2025-11-13T06:12:00+01:00
6:10
Polacy latają na potęgę. Jesteśmy w czołówce
Aktualizacja: 2025-11-13T06:10:00+01:00
6:05
Wojsko Polskie kupi broń mikrofalową i lasery. Są pierwsze szczegóły
Aktualizacja: 2025-11-13T06:05:00+01:00
6:00
Uratują nas autobusy bez kierowców. W Polsce już to testują
Aktualizacja: 2025-11-13T06:00:00+01:00
21:12
Jak sprawdzić czyjąś lokalizację? Najlepsze sposoby
Aktualizacja: 2025-11-12T21:12:45+01:00
20:00
Potężna nowość od twórców Steama. Ten klocek to twój nowy komputer
Aktualizacja: 2025-11-12T20:00:13+01:00
19:02
Nowa metoda płatności na Allegro. Już nie potrzebujesz BLIK-a
Aktualizacja: 2025-11-12T19:02:02+01:00
18:29
Samsung, który składa się jak żaden inny. Wiemy, jaki i kiedy będzie
Aktualizacja: 2025-11-12T18:29:31+01:00
17:53
Miałem w ręku fotograficznego potwora. Huawei Pura 80 Ultra nie bierze jeńców
Aktualizacja: 2025-11-12T17:53:15+01:00
17:15
Apple wciśnie ci nowy głośnik. Nie tylko do słuchania
Aktualizacja: 2025-11-12T17:15:22+01:00
16:49
Nadchodzi AirTag 2. Lepiej wstrzymaj się z zakupem
Aktualizacja: 2025-11-12T16:49:20+01:00
16:07
Black Friday bez stresu: nasze sprawdzone sposoby, by uniknąć pułapek i kupić taniej
Aktualizacja: 2025-11-12T16:07:16+01:00
15:52
Mapy Google już nie pożerają baterii. Ale tylko u wybranych
Aktualizacja: 2025-11-12T15:52:53+01:00
15:19
Microsoft cię przekupi, żebyś nie pobierał Chrome'a. Dasz się przekonać?
Aktualizacja: 2025-11-12T15:19:56+01:00
14:37
Samsung Galaxy S26 będzie potężny. Szykuje się dobry rok w telefonach
Aktualizacja: 2025-11-12T14:37:09+01:00
13:45
Największa umowa w historii kolei. Damy miliardy na piętrowe pociągi
Aktualizacja: 2025-11-12T13:45:57+01:00
13:39
Kupujesz jeden TV Samsunga, dostajesz dwa. Mocna promocja
Aktualizacja: 2025-11-12T13:39:00+01:00
12:57
MediaMarkt z wyjątkową promocją. Oddaj TV, weź rabat i pomóż innym
Aktualizacja: 2025-11-12T12:57:09+01:00
12:38
3I/Atlas przemówił. Mamy pierwszy sygnał radiowy z komety
Aktualizacja: 2025-11-12T12:38:52+01:00
12:21
Szef Windowsa zdradził plan na przyszłość. Użytkownicy są wściekli
Aktualizacja: 2025-11-12T12:21:06+01:00
11:38
Blik w euro z zagranicy. Jest przełom, ucywilizujemy Europę
Aktualizacja: 2025-11-12T11:38:46+01:00
9:41
Roomba jak Nokia. Dawniej król, teraz ma problem do sprzątnięcia
Aktualizacja: 2025-11-12T09:41:25+01:00
9:28
Ryanair znów droższy. Po kieszeni dostali miłośnicy widoków
Aktualizacja: 2025-11-12T09:28:27+01:00
9:14
Świetna nowość w Google Play. Już wiemy która appka męczy smartfon
Aktualizacja: 2025-11-12T09:14:50+01:00
8:11
Windows wkurza już nawet twórców. Autor menadżera zadań rozlicza MS
Aktualizacja: 2025-11-12T08:11:06+01:00
7:46
Monitor PlayStation do PS5 i PC. Trzyma pada, ale panel ironiczny
Aktualizacja: 2025-11-12T07:46:37+01:00
7:38
Fala obniżek na Allegro Black Weeks. Świetne promocje na elektronikę i AGD
Aktualizacja: 2025-11-12T07:38:09+01:00
7:32
Apple ma skarpetę za 1100 zł. To kpina, ale i tak się wyprzedała
Aktualizacja: 2025-11-12T07:32:01+01:00
6:30
Polski język jednak nie jest taki świetny dla AI. Microsoft dementuje
Aktualizacja: 2025-11-12T06:30:00+01:00
6:20
Słońce daje popalić. Możemy stracić dostęp do łączności
Aktualizacja: 2025-11-12T06:20:00+01:00
6:10
Hodują sieci ludzkich neuronów. “To będą komputery przyszłości”
Aktualizacja: 2025-11-12T06:10:00+01:00
17:26
Projekt futurystycznego miasta upada. Kasa topnieje, a wizja się sypie
Aktualizacja: 2025-11-11T17:26:19+01:00
16:49
Chińskie macki sięgają naprawdę daleko. Skala jest przerażająca
Aktualizacja: 2025-11-11T16:49:27+01:00
16:40
Dlaczego w Polsce nie może być ładnie? Łatwo pozwalamy na paskudztwo
Aktualizacja: 2025-11-11T16:40:00+01:00
16:30
Nowy żart o niewiernej żonie. Nie jest śmieszny, jest straszny
Aktualizacja: 2025-11-11T16:30:00+01:00
16:20
Kometa 3I/Atlas mogła się właśnie rozpaść. Albo odpaliła silniki przed dalszą podróżą
Aktualizacja: 2025-11-11T16:20:00+01:00
16:00
Panele fotowoltaiczne stały się polskim symbolem. Zaskakująco szybko, prawda?
Aktualizacja: 2025-11-11T16:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA