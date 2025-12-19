W Orange klienci będą dostawać gry za darmo. Od CD Projektu

Ładowanie...

Polska platforma z grami bez zabezpieczeń DRM dogaduje się z jednym z największych operatorów komórkowych w kraju. GOG ogłosił rozpoczęcie współpracy z Orange Polska, a pierwsi skorzystają na niej użytkownicy taryfy Orange Flex. Wybrane tytuły z katalogu GOG trafią do specjalnej oferty, a to dopiero pierwszy krok.

GOG wchodzi do Orange Flex. Gry jako dodatek do abonamentu

W krótkim komunikacie w mediach społecznościowych GOG poinformował, że rozpoczyna strategiczną współpracę z Orange Polska. Na start chodzi o konkretną grupę klientów – osoby korzystające z elastycznej oferty subskrypcyjnej Orange Flex. To właśnie oni mogą otrzymać wybrane gry z GOG w ramach specjalnej propozycji powiązanej z ich planem komórkowym.

GOG, znany z kolekcji klasyków i nowszych produkcji sprzedawanych bez zabezpieczeń DRM, szuka w ten sposób nowych kanałów dotarcia do graczy, którzy coraz częściej traktują abonament telefoniczny jako pakiet wszystko w jednym – z dostępem nie tylko do rozmów i internetu, lecz także rozrywki cyfrowej. Orange Flex, działający w pełni przez aplikację i oparty na miesięcznych planach z dużymi paczkami danych, idealnie wpisuje się w ten trend.

Na razie mowa o wybranych grach. Szczegóły pakietu i listy konkretnych produkcji nie zostały jeszcze publicznie rozpisane, ale już samo ogłoszenie pokazuje kierunek: gry traktowane są jako realna wartość dodana w ofercie operatora.

Co zyskuje GOG, a co Orange?

Dla GOG-a to szansa na dotarcie do osób, które na co dzień nie śledzą serwisów gamingowych, ale chętnie odbierają coś ekstra w ramach już opłacanego abonamentu. W praktyce może to oznaczać tysiące nowych kont, które po pierwszym darmowym czy promocyjnym tytule zaczną korzystać z platformy częściej, już na standardowych zasadach.

Z kolei Orange dokłada kolejny klocek do układanki pod tytułem cyfrowy ekosystem. Usługi mobilne, duże pakiety danych, opcje dla fanów wideo czy muzyki, a teraz także gry na PC – wszystko to buduje wrażenie, że wystarczy jedna aplikacja, aby ogarnąć większość cyfrowej rozrywki. W czasach, w których rynek telekomów coraz trudniej wyróżnić samą ceną czy liczbą gigabajtów, takie partnerstwa są sposobem na wybicie się ponad konkurencję. I to może się udać, szczególnie w przypadku nieco młodszych abonentów.

Można się spodziewać, że jeśli pilotaż w Orange Flex zadziała, współpraca zacznie rosnąć: od większej puli gier, przez okresowe akcje promocyjne, aż po bardziej rozbudowane pakiety powiązane z konkretnymi planami. Tweet GOG-a jasno sugeruje, że to dopiero początek, a kolejne elementy mają być ujawniane w nadchodzących miesiącach.

Marcin Kusz 19.12.2025 18:27

